Каркасный сарай своими руками – это совсем не сложно!

Говоря о благоустройстве загородного участка нельзя не упомянуть хозяйственные садовые постройки, без которых невозможно представить нормальную жизнедеятельность на участке. И основной постройкой в этом плане является сарай. Да-да, именно сарай. Только у рачительного хозяина сарай это не покосившаяся, полусгнившая будка, сколоченная из разнокалиберных досок. Это добротное, функциональное помещение, предназначенное для хранения садового инвентаря и вспомогательного оборудования. Кроме того, в сарае могут храниться вещи, не находящие места в доме, а также рабочее место со слесарным и столярным инструментом, на котором можно, что-то отремонтировать.

Обычно сарай на участке устанавливается в месте непригодном для выращивания овощей, цветов, и других видов растений. Как правило это северная, северо-восточная часть участка или северная сторона дома, где солнечное освещение минимально. Размеры сарая, обычно порядка 2м х 2,5м. Конкретные размеры сарая, выбираются исходя из целей его использования.

Часто хозяева не хотят, чтобы гости видели сарай, поскольку, он якобы портит вид участка. Но, ведь несложно на сарае установить декоративную решетку с вьющимися растениями, или отгородить сарай живой изгородью. О том как организовать живую изгородь, вы можете узнать из нашей статьи Как возвести живую изгородь?.

Ну а теперь о строительстве каркасного сарая по порядку. 6 основных этапов: