Каркасный сарай своими руками – это совсем не сложно!

Говоря о благоустройстве загородного участка нельзя не упомянуть хозяйственные садовые постройки, без которых невозможно представить нормальную жизнедеятельность на участке. И основной постройкой в этом плане является сарай. Да-да, именно сарай. Только у рачительного хозяина сарай это не покосившаяся, полусгнившая будка, сколоченная из разнокалиберных досок. Это добротное, функциональное помещение, предназначенное для хранения садового инвентаря и вспомогательного оборудования. Кроме того, в сарае могут храниться вещи, не находящие места в доме, а также рабочее место со слесарным и столярным инструментом, на котором можно, что-то отремонтировать.
Обычно сарай на участке устанавливается в месте непригодном для выращивания овощей, цветов, и других видов растений. Как правило это северная, северо-восточная часть участка или северная сторона дома, где солнечное освещение минимально. Размеры сарая, обычно порядка 2м х 2,5м. Конкретные размеры сарая, выбираются исходя из целей его использования.
Часто хозяева не хотят, чтобы гости видели сарай, поскольку, он якобы портит вид участка. Но, ведь несложно на сарае установить декоративную решетку с вьющимися растениями, или отгородить сарай живой изгородью. О том как организовать живую изгородь, вы можете узнать из нашей статьи Как возвести живую изгородь?.
Ну а теперь о строительстве каркасного сарая по порядку. 6 основных этапов:
Любое строительство начинается с закладки основания. Перед тем как приступать к строительству, необходимо с помощью рулетки, колышков и веревки отметить площадку под возведение постройки. Важно промерить рулеткой не только стороны, но и диагонали разметки.
Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.
Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб.
Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.
Перед установкой каркаса деревянный брус необходимо обработать антисептиком и особой защитной пропиткой. Основание из бруса укладывают уже на устоявшийся фундамент, при этом между столбиками и брусом необходима прослойка из рубероида (толи). Пол можно постелить и сразу, и при проведении отделочных работ – такой вариант предпочтительнее, потому что проще будет устанавливать вертикальные стойки.
К нижней обвязке закрепляем вертикальные стойки – их количество и расположение определяют исходя из количества углов и мест установки дверных и оконных проемов. Перед окончательным закреплением стоек необходимо проверить, чтобы они располагались строго вертикально.
На выставленные по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам. Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.
При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать. Если крыша двухскатная, то стропила скрепляются коньковым брусом, и дополнительными поперечными балками, на которые стропила будут опираться.
На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.
Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил. Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.
Если вы решили обшить стены вагонкой, то наилучшим вариантом является закрепление досок горизонтально или в «елочку». При таком положения вода с досок стекает сама собой. К тому же, вариант закрепления досок в «елочку» создает более презентабельный внешний вид сараю. Преимуществом вертикального установления досок является то, что каждая доска является несущей и вся конструкция сарая получается более прочной.
В стенах оставляется пространство для окон и двери. Двери могут быть как одностворчатыми, так и двустворчатыми. Все зависит от назначения сарая. Также, от назначения сарая, зависит – будете ли вы утеплять сарай, или оставите его стены одинарными. Конечно лопаты можно хранить и при зимней уличной температуре а вот, например, пчелам поставленным в ульях на зимовку в таком сарае будет не комфортно.
На выровненный специальными смесями фундамент укладываются бруски, а к ним прибиваются доски. Кто-то заливает пол керамзитобетоном, укладывая сверху любой напольный материал. Сбитую из досок и утепленную рубероидом дверь вешают на петли, вставляют окна. Дверь стоит снабдить прочным замком. Внутри сарая можно установить деревянные стеллажи для хранения инструментария.