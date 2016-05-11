Легкое и быстрое улучшение дома дешевле, чем за € 100!

Вся мебель и техника, как правило, устанавливается на полу, занимая достаточную площадь. Но не стоит забывать, что над полом есть точно такое же пространство. Дизайнерские проекты за € 100 рекомендуют незамедлительно использовать такой «бонус» и заполнить пустые участки комнаты подручными вещами и мебелью. Очень удобным является использование площади стен. За небольшие деньги на кухне можно установить на стенах компактные шкафчики и мобильные полочки. Таким образом, есть возможность равномерно распределить нагрузку предметами в помещении и немного освободить территорию на полу, переместив необходимые кухонные принадлежности на полочки и в шкафчики.

Заполнение воздушного пространства в комнате является наиболее практичным и универсальным средством дешевого улучшения своего дома, так как за совершенно небольшую сумму можно превратить свою кухню в более удобную и просторную.