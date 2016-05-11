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Легкое и быстрое улучшение дома дешевле, чем за € 100!

Shunny_Star Shunny_Star
Wanddeko für das Badezimmer, K&L Wall Art K&L Wall Art Ванная комнатаДекор
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Визуальное оформление и техническое оснащение своего жилища может быть совершенно не затратным и простым. В данном вопросе вам помогут специальные проекты за € 100, позволяющие улучшить свой дом в пределах этой суммы. Естественно, сложно определить, сколько точно будет стоить та или иная услуга, вещь, но в данной статье мы рассмотрим, что можно в принципе сделать в помещении по низкой цене.

Заполните воздушное пространство на кухне

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Кухня в стиле модерн
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

Вся мебель и техника, как правило, устанавливается на полу, занимая достаточную площадь. Но не стоит забывать, что над полом есть точно такое же пространство. Дизайнерские проекты за € 100 рекомендуют незамедлительно использовать такой «бонус» и заполнить пустые участки комнаты подручными вещами и мебелью. Очень удобным является использование площади стен. За небольшие деньги на кухне можно установить на стенах компактные шкафчики и мобильные полочки. Таким образом, есть возможность равномерно распределить нагрузку предметами в помещении и немного освободить территорию на полу, переместив необходимые кухонные принадлежности на полочки и в шкафчики.

Заполнение воздушного пространства в комнате является наиболее практичным и универсальным средством дешевого улучшения своего дома, так как за совершенно небольшую сумму можно превратить свою кухню в более удобную и просторную.

Раскрасьте стены и мебель

Квартира в ЖК Антарес., Tutto design Tutto design Кухня в стиле минимализм
Tutto design

Квартира в ЖК Антарес.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Косметический ремонт отличается от обычного тем, что нет необходимости полностью заменять прежнее покрытие стен и обновлять старую мебель, тратя много денег, а можно просто отреставрировать имеющееся. Проекты за € 100 предлагают самостоятельно раскрасить стены в помещении в любимом оттенке или же оформить только некоторые элементы на поверхности стен. Также есть возможность разукрасить только мебель или, например, дверцы шкафов. Это позволяет скрыть все недостатки и изъяны мебели, появившиеся за долгие годы эксплуатации, и дает возможность данной комнате приобрести новый вид.

С помощью такой методики по дешевому улучшению дома можно легко «освежить» свой дом, усовершенствовать текущее покрытие стен и по-новому оформить старую мебель. А самое главное то, что в процессе вы не потратите много, ведь косметический ремонт не требует большого количества средств.

Преобразите старые книжные полки

Paletas de color, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Рабочий кабинет Шкафы и полки
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Если некоторая мебель уже не поддается реставрации и ее необходимо менять, например, старые книжные полки, то не спешите их выбрасывать. Немного поработав над поверхностью полок, убрав или скрыв все изъяны, покрыв новым слоем краски, можно преобразить их в удобный и практичный органайзер. Подобное приспособление помогает наиболее удачно распределить все вещи в доме, аккуратно расположив и разложив их в органайзере.

Проекты за € 100 советуют вам не выбрасывать старые книжные полки, а немного поработать над ними и превратить их, например, в полку для обуви у входа в дом. Собрав подобную небольшую конструкцию из нескольких этажей – полочек, можно экономно распределить пространство, поместив всю обувь на небольшой площади пола, выставляя пары обуви на каждой из полочек, а не в ряд на полу.

Создайте шкаф из подручных средств

Разноцветный стеллаж для книг A-partment ГостинаяШкафы и серванты Желтый
A-partment

Разноцветный стеллаж для книг

A-partment
A-partment
A-partment

После ремонта, как правило, остается достаточное количество лишних строительных материалов, например, досок, палок и кусков. Проекты за € 100 предлагают не покупать новый шкаф, а использовать те самые вторичные материалы для создания новой мебели. Теперь у вас будет возможность создать именно такой шкаф, который вам необходим, не выбрасывая кучу денег на покупку нового.

Создавая шкаф собственноручно, есть возможность расположить все полочки так, как удобно вам, а не как предлагают производители мебели. К тому же самостоятельное конструирование шкафа позволяет сэкономить на непосредственной покупке нового, его перевозке и на услугах по сбору и установке.

Украсьте вход

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato Окна и двериДвери
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Не стоит забывать, что улучшение своего жилища относится не только к внутреннему интерьеру, но и к внешнему оформлению дома. Проекты за € 100 за небольшую стоимость предлагают приобрести новые недорогие элементы, которые украсят ваше жилище снаружи. Это могут быть декоративные растения, которые каждый раз будут встречать вас у входа. Также можно обновить табличку с адресом своего дома или значок с номером квартиры. Или когда звонок в вашем доме уже запачкался и устарел, то стоит заменить и его. Если же вы живете в квартире, то можно оформить входные двери небольшими аккуратными матовыми вставками.

Для частных домов тоже есть некоторые предложения. Как правило, у каждого дома находится почтовый ящик, который время от времени тоже необходимо обновлять. Также можно самостоятельно создать декоративную дорожку, ведущую к входу, из тех же подручных материалов. Это могут быть куски дерева или небольшие пенечки, из которых создается аккуратная дорожка в виде небольших «островков».

Замените старый плинтус на кухне

Яркая индивидуальность в типовой квартире Anna Clark Interiors Кухня в скандинавском стиле
Anna Clark Interiors

Яркая индивидуальность в типовой квартире

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Кухня является такой комнатой, за которой необходимо постоянно ухаживать ввиду систематического попадания на поверхности мебели, стен и пола жира, грязи и пыли. Плинтус – это декоративный соединительный элемент, который скрывает стык между стеной и полом, и, естественно, на него попадает большее количество грязи и жира. Со временем уже не будет возможности его просто отмыть, поэтому для частичного обновления вашей кухни проекты за € 100 предлагают закупить новый плинтус и установить его. Тем более его монтаж не требует особых усилий, а под силу каждому.

Обновленный плинтус на кухне «освежит» и стены, и половое покрытие одновременно, придавая им некую дополнительную новизну.

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Наклейки в ванной комнате

Wanddeko für das Badezimmer, K&L Wall Art K&L Wall Art Ванная комнатаДекор
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

По истечении некоторого времени плитка в ванной имеет свойство трескаться и царапаться, а затирка между ними – темнеть и отбиваться. Полная замена плитки является достаточно затратным процессом. Именно поэтому проекты за € 100 рекомендуют купить специальные наклейки для ванны и скрыть под ними все изъяны стен. Подобный декор не является навязчивым или банальным, а, наоборот, дополнит комнату.

Существует широкий ассортимент данных наклеек, представленный в виде различных вещей, животных, объектов, выполненных в разных цветах и форме. Поэтому есть возможность выбрать подходящую наклейку под интерьер ванной комнаты. С таким декором помещение, несомненно, преобразится, а все недостатки плитки скроются под изящной картинкой.

Установите удачное освещение

PRAGUE, SVAI Studio SVAI Studio ГостинаяАксессуары и декорации
SVAI Studio

PRAGUE

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Световые приборы в комнате могут кардинально изменить общую атмосферу, неожиданно преобразив помещение во что-то совершенно новое. Удачный свет при разумной установке позволяет отвлечь внимание от недостатков комнаты и подчеркнуть наиболее симпатичные участки.

Проекты за € 100 предлагают за небольшую цену установить хороший свет, например, в спальне, чтобы создать уютную интимную обстановку. Можно поместить целый ряд «огоньков» в изголовье кровати или же ограничиться двумя подвесными светильниками над головами.

Усовершенствование и улучшение своего дома, как видим, может быть абсолютно не затратным, благодаря уникальным проектам за € 100, позволяющим экономить на ремонте и обустройстве жилища. После прочтения данной статьи вы теперь знаете, как можно за небольшие деньги оформить свой дом.

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А что бы вы изменили у себя дома с проектом в € 100? Поделитесь с нами в комментариях.

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