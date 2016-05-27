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Впечатляющий проект энергосберегающего дома

Перла Вереника Перла Вереника
106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited Дома в стиле модерн
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Этот проект дома, облицованного такими экологичными материалами как сланец и кедр, в целом максимально приближен к природе и естественности. В доме три этажа, но каждый из них организован по-своему, что дает широкий набор возможностей для создания комфорта. Основной вход в до находится на среднем уровне. Нижний уровень дома состоит из кухни и столовой, а через большие раздвижные двери можно выйти на террасу в сад, где сконструирован тихий уголок для уединенного отдыха. На среднем и верхнем уровне дома расположены четыре спальни и гостиная с прекрасным видом на окрестности. 

Особое внимание в этом проекте уделено инженерной эффективности конструкции. Большая часть крыши повернута навстречу солнечным лучам, а поверхность ее оборудована фотоэлементами для накопления солнечной энергии, что безусловно качественно улучшает энергоэффективность дома.  В доме также установлена MVHR-система, что позволяет создать идеальную атмосферу в каждой комнате. Такая система очистки воздуха проектируется специально для оснащения ею жилищ современного типа, отличающихся высокой степенью герметичности, она совмещает в себе возможности приточной и вытяжной систем вентиляции воздуха.

Уютный нижний этаж

106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

106 Prince Edwards Road

BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

В этом доме все устроено для максимального комфорта его обитателей. Компактные окна верхних этажей создают в комнатах уютную и спокойную атмосферу, в то время как нижний ярус дома с террасами полностью остеклен от пола до потолка, что соединяет внутреннее пространство  с тихим двориком. Деревянная облицовка фасада идеально гармонирует с панорамным остеклением, а теплый цвет стен придает террасам ощущение солнечного тепла и природной свежести.

Классический вид ультрасовременных технологий строения

106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited Дома в стиле модерн
BBM Sustainable Design Limited

106 Prince Edwards Road

BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

С первого взгляда этот дом кажется весьма традиционным и лаконичным. Но если приглядеться, то постепенно откроются скрытые достоинства отделочных материалов и архитектуры проекта. Прямоугольная форма фасада скрывает за фронтальной частью просторные открытые террасы с выходом на задний дворик, а серый цвет сланцевой отделки оригинально сочетается с теплой древесиной на боковых стен.

Возвышаясь над пейзажем

106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

106 Prince Edwards Road

BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

Архитекторам удалось крайне удачно расположить дом на местности. Двухэтажная часть фасада выходит на городскую улицу, а с террасы открывается великолепный вид на окрестные пейзажи. Форма и отделка дома не смотрятся вычурно, но тем не менее ярко выделяются, индивидуальны и респектабельны.

Совершенство верхних этажей

106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

106 Prince Edwards Road

BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

Стоит обратить особое внимание на деревянные панели, которыми выполнена отделка фасада. Каждая планка выполнена идеально ровно и установлена с точностью до миллиметра, что особенно видно на угловых стыках. Такой перфекционизм имеет огромное значение, именно идеально гладкие поверхности и выверенные линии придают дому столь респектабельный и достойный вид.

Гостеприимный и уединенный одновременно

106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

106 Prince Edwards Road

BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

Можно также выйти из дома на задний дворик, чтобы оценить все преимущества этого дома. Уединенная терраса идеально подходит для семейного отдыха, барбекю и встреч с друзьями. А дальше двор соединяется с просторным садом и грядками с зеленью. И это не просто дань моде, а скорее новый образ жизни – когда и городские жители могут быть близки природе и иметь возможность экспериментировать в садоводстве. 

Широкие горизонты

106 Prince Edwards Road, BBM Sustainable Design Limited BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

106 Prince Edwards Road

BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited
BBM Sustainable Design Limited

Вид с балкона второго этажа открывает широкий обзор городских строений, зеленых садов и бескрайнего неба. И это еще один повод вспомнить о  нашей неизменной близости к природе, где бы мы не находились. Великолепие пейзажей и свежесть чистого воздуха, простор и умиротворение –  прекрасный стимул для вдохновения и размышлений. 

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