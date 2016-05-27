Впечатляющий проект энергосберегающего дома

Этот проект дома, облицованного такими экологичными материалами как сланец и кедр, в целом максимально приближен к природе и естественности. В доме три этажа, но каждый из них организован по-своему, что дает широкий набор возможностей для создания комфорта. Основной вход в до находится на среднем уровне. Нижний уровень дома состоит из кухни и столовой, а через большие раздвижные двери можно выйти на террасу в сад, где сконструирован тихий уголок для уединенного отдыха. На среднем и верхнем уровне дома расположены четыре спальни и гостиная с прекрасным видом на окрестности.
Особое внимание в этом проекте уделено инженерной эффективности конструкции. Большая часть крыши повернута навстречу солнечным лучам, а поверхность ее оборудована фотоэлементами для накопления солнечной энергии, что безусловно качественно улучшает энергоэффективность дома. В доме также установлена MVHR-система, что позволяет создать идеальную атмосферу в каждой комнате. Такая система очистки воздуха проектируется специально для оснащения ею жилищ современного типа, отличающихся высокой степенью герметичности, она совмещает в себе возможности приточной и вытяжной систем вентиляции воздуха.
В этом доме все устроено для максимального комфорта его обитателей. Компактные окна верхних этажей создают в комнатах уютную и спокойную атмосферу, в то время как нижний ярус дома с террасами полностью остеклен от пола до потолка, что соединяет внутреннее пространство с тихим двориком. Деревянная облицовка фасада идеально гармонирует с панорамным остеклением, а теплый цвет стен придает террасам ощущение солнечного тепла и природной свежести.
С первого взгляда этот дом кажется весьма традиционным и лаконичным. Но если приглядеться, то постепенно откроются скрытые достоинства отделочных материалов и архитектуры проекта. Прямоугольная форма фасада скрывает за фронтальной частью просторные открытые террасы с выходом на задний дворик, а серый цвет сланцевой отделки оригинально сочетается с теплой древесиной на боковых стен.
Архитекторам удалось крайне удачно расположить дом на местности. Двухэтажная часть фасада выходит на городскую улицу, а с террасы открывается великолепный вид на окрестные пейзажи. Форма и отделка дома не смотрятся вычурно, но тем не менее ярко выделяются, индивидуальны и респектабельны.
Стоит обратить особое внимание на деревянные панели, которыми выполнена отделка фасада. Каждая планка выполнена идеально ровно и установлена с точностью до миллиметра, что особенно видно на угловых стыках. Такой перфекционизм имеет огромное значение, именно идеально гладкие поверхности и выверенные линии придают дому столь респектабельный и достойный вид.
Можно также выйти из дома на задний дворик, чтобы оценить все преимущества этого дома. Уединенная терраса идеально подходит для семейного отдыха, барбекю и встреч с друзьями. А дальше двор соединяется с просторным садом и грядками с зеленью. И это не просто дань моде, а скорее новый образ жизни – когда и городские жители могут быть близки природе и иметь возможность экспериментировать в садоводстве.
Вид с балкона второго этажа открывает широкий обзор городских строений, зеленых садов и бескрайнего неба. И это еще один повод вспомнить о нашей неизменной близости к природе, где бы мы не находились. Великолепие пейзажей и свежесть чистого воздуха, простор и умиротворение – прекрасный стимул для вдохновения и размышлений.