Впечатляющий проект энергосберегающего дома

Этот проект дома, облицованного такими экологичными материалами как сланец и кедр, в целом максимально приближен к природе и естественности. В доме три этажа, но каждый из них организован по-своему, что дает широкий набор возможностей для создания комфорта. Основной вход в до находится на среднем уровне. Нижний уровень дома состоит из кухни и столовой, а через большие раздвижные двери можно выйти на террасу в сад, где сконструирован тихий уголок для уединенного отдыха. На среднем и верхнем уровне дома расположены четыре спальни и гостиная с прекрасным видом на окрестности.

Особое внимание в этом проекте уделено инженерной эффективности конструкции. Большая часть крыши повернута навстречу солнечным лучам, а поверхность ее оборудована фотоэлементами для накопления солнечной энергии, что безусловно качественно улучшает энергоэффективность дома. В доме также установлена MVHR-система, что позволяет создать идеальную атмосферу в каждой комнате. Такая система очистки воздуха проектируется специально для оснащения ею жилищ современного типа, отличающихся высокой степенью герметичности, она совмещает в себе возможности приточной и вытяжной систем вентиляции воздуха.