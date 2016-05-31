Прекрасный летний домик из дерева

Наступает летнее время, многие из нас покидают свои дома, находящиеся в городе, и с головой окунаются в сельскую местность в поисках отдыха и развлечений. Поэтому многие мечтают о простом, но комфортабельном летнем доме, где можно провести время с близкими родственниками и дорогими друзьями.
За последнее время проекты и архитектура летних домиков значительно развились и преобразились, теперь вы не увидите маленькие деревянные лачуги, в которых многие из нас были. Современным летние дома действительно стали местом, в котором вы найдете все самые современные технологии и элементы.
Летний дом, представленный сегодня, создан De Zwarte Hond. Он демонстрирует некоторые из лучших особенностей скандинавского стиля дизайна.
Только построенный летний домик можно определить по тому, насколько красива древесина снаружи. Находясь непосредственно под лучами солнца, черные деревянные панели покрывают дом и выделяются на имеющемся фоне природы. Тонкий контраст доминирующего черного дерева был сделан с помощью белых оконных и дверных проемов, а также посрелством деревянного напольного покрытия и перголы.
Уже сейчас мы можем сказать, что владельцы планировали место для релаксации с парой шезлонгов, расположенных на лужайке под солнечным светом, готовых к использованию после тяжелого дня.
Это стало одним из приоритетов владельцев в отношении своего летнего дома, они захотели включить некоторые особенности, которые помогли бы им быть самодостаточными. Многие из строительных материалов и материалов для отделки дома были выбраны для максимальной экономии энергии. Стоит отметить окна с тройным остеклением, которые обеспечивают умеренную температуру внутри независимо от того, как жарко или холодно на улице. Дождевая вода захватывается также с помощью скрытых водосточных труб и хранится в резервуарах для дождевой воды. Кроме того, древесина, используемая для строительства, была выбрана не только за красоту, но и за многочисленные положительные качества.
Можно с уверенностью сказать, что терраса является неотъемлемой частью этого дома в теплое время года. Благодаря ей можно утром быстро перекусить или же даже собрать целую семью для отдыха и праздничных событий. Таким образом, получилась своеобразная столовая на свежем воздухе.
Для пола использованы деревянные доски, которые хорошо выделяются на общем фоне дизайна благодаря зеленому газону. Такое сочетание очень удачное, оно дарит ощущение близости с природой, легкости.
Создание прохода между помещением и террасой было сделано очень тонко, это стало возможным благодаря раздвижным дверям, которые могут открываться в сторону при необходимости. Иллюзия между внутренним и внешним пространством сделана благодаря использованию этих дверей и обилию прозрачных поверхностей.
Войдя внутрь, мы можем начать понимать расположение летнего дома. Идя по длинному и узкому коридору, можно найти все спальни и главную ванную комнату, в то время как основная жилая территория, состоящая из гостиной, столовой и кухни (на фото) находится сбоку.
Внутри современной кухни мы можем видеть, как был использован каждый сантиметр пространства. Помещение выглядит больше и просторнее, так как все конструкции полностью сочетаются, создавая выигрышный вид. Увеличение пространства было достигнуто тем, что в интерьере был использован белый цвет.
Прежде чем закончить наш тур в летний дом, давайте взглянем на дизайн столовой. Обеденный стол, который был сделан вручную из древесины, выступает в качестве акцентной части комнаты. Металлическая лампа, висящая над столом, придает столовой современный вид. Естественный свет заполняет пространство, придавая этой комнате уют. Принимая здесь пищу, можно насладиться почти панорамным видом на природу благодаря такому количеству окон.
В целом, этот дом обеспечивает расслабляющий отдых, а также предлагает все современные удобства.