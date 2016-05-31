Прекрасный летний домик из дерева

Наступает летнее время, многие из нас покидают свои дома, находящиеся в городе, и с головой окунаются в сельскую местность в поисках отдыха и развлечений. Поэтому многие мечтают о простом, но комфортабельном летнем доме, где можно провести время с близкими родственниками и дорогими друзьями.

За последнее время проекты и архитектура летних домиков значительно развились и преобразились, теперь вы не увидите маленькие деревянные лачуги, в которых многие из нас были. Современным летние дома действительно стали местом, в котором вы найдете все самые современные технологии и элементы.

Летний дом, представленный сегодня, создан De Zwarte Hond. Он демонстрирует некоторые из лучших особенностей скандинавского стиля дизайна.