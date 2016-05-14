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До и После: что скрывают за собой викторианские фасады

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Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects Кухня в рустикальном стиле
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В основном в центре Лондона мы часто встречаем величественные 10-этажные здания, однако есть в престижных районах этого города и жилые кварталы, которые строились целыми улицами в конце XIX века. Такие здания имеют обычно 2 или 4 этажа, а также задние дворики, отделённые решеткой или стеной.

Дом, которому посвящена наша новая книга идей, имеет долгую историю. Его фундамент был заложен еще в начале прошлого столетия, а под его крышей проживала не одна счастливая семья. Сегодня, когда здание готово отметить свой без пяти минут столетний юбилей, к его реставрации и преображению приступили профессионалы из Великобритании.

Бэкярд во всей красе

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Перед началом работ здание представляло собой печальное зрелище. Если интерьеры были более-менее в порядке, то с фасадом предстояло срочно что-то делать. Серая терраса в викторианском стиле являлась естественной преградой для света, который с большим трудом проникал в дом через маленькие окна. 

Стоит поверить на слово, специалисты сперва не были преисполнены оптимизма.  Старые окна и прогнившая крыша оказались лишь вершиной айсберга предстоящих работ. Профессионалы поняли, что здание необходимо спасать от окончательного разрушения и немедленно приступили к капитальной реконструкции.

Идеальный дом

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

На первый взгляд добрая половина жилых домов, которые мы видим пока прохаживаемся по улочкам Лондона, имеет вполне презентабельный облик и не знает возрастных проблем. Однако каждая медаль имеет и обратную сторону, поэтому довольно часто белоснежные викторианские фасады могут скрывать за собой поистине бедственные случаи.

Английская планировка

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects Кухня в рустикальном стиле
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Скромная (но лишь на первый взгляд) в размерах постройка имеет в общей сложности шесть спален. Также она может похвастаться просторной кухней с открытой планировкой, которая объединена естественным образом со столовой и имеет выход на задний двор. Дизайнеры и архитекторы BRADLEY VAN DER STRAETEN ARCHITECTS предлагают нам внимательнее посмотреть на то, с чем пришлось работать.

Свежие идеи

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Некогда малюсенькая дверь, выходящая на задний дворик, превратилась в новый объект, открывающий перед нашим взором просторную кухню. На улице появился деревянный настил, характерный для полноценной террасы. Получается, что вместе с кухней они теперь являются достойным продолжением друг друга.

Нежная кухня

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Пространство последней было первоначально сформировано в весьма узком и ограниченном в размерах формате. На смену прежней мебели пришла абсолютно новая — в стиле прованс. Структура планировки была сохранена, однако архитекторы пошли на расширение путем переноса одной из стен. Отдав предпочтение открытости и практически удалив все ненужные межкомнатные перегородки, они вдохнули в облик дома новую жизнь и подарили интерьерам ощущение свежести.

Отдых на свежем воздухе

Clissold Crescent, Bradley Van Der Straeten Architects Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Clissold Crescent

Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects
Bradley Van Der Straeten Architects

Задумка создания террасы для отдыха на свежем воздухе была в полной мере оправдана результатом. Довольствуясь на протяжении десятилетий темным садом с неуютной пластиковой мебелью, сложно было представить, что когда-то это пространство способно превратиться в поистине самое любимое и уютное место в доме.

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