До и После: что скрывают за собой викторианские фасады

В основном в центре Лондона мы часто встречаем величественные 10-этажные здания, однако есть в престижных районах этого города и жилые кварталы, которые строились целыми улицами в конце XIX века. Такие здания имеют обычно 2 или 4 этажа, а также задние дворики, отделённые решеткой или стеной.
Дом, которому посвящена наша новая книга идей, имеет долгую историю. Его фундамент был заложен еще в начале прошлого столетия, а под его крышей проживала не одна счастливая семья. Сегодня, когда здание готово отметить свой без пяти минут столетний юбилей, к его реставрации и преображению приступили профессионалы из Великобритании.
Перед началом работ здание представляло собой печальное зрелище. Если интерьеры были более-менее в порядке, то с фасадом предстояло срочно что-то делать. Серая терраса в викторианском стиле являлась естественной преградой для света, который с большим трудом проникал в дом через маленькие окна.
Стоит поверить на слово, специалисты сперва не были преисполнены оптимизма. Старые окна и прогнившая крыша оказались лишь вершиной айсберга предстоящих работ. Профессионалы поняли, что здание необходимо спасать от окончательного разрушения и немедленно приступили к капитальной реконструкции.
На первый взгляд добрая половина жилых домов, которые мы видим пока прохаживаемся по улочкам Лондона, имеет вполне презентабельный облик и не знает возрастных проблем. Однако каждая медаль имеет и обратную сторону, поэтому довольно часто белоснежные викторианские фасады могут скрывать за собой поистине бедственные случаи.
Скромная (но лишь на первый взгляд) в размерах постройка имеет в общей сложности шесть спален. Также она может похвастаться просторной кухней с открытой планировкой, которая объединена естественным образом со столовой и имеет выход на задний двор. Дизайнеры и архитекторы BRADLEY VAN DER STRAETEN ARCHITECTS предлагают нам внимательнее посмотреть на то, с чем пришлось работать.
Некогда малюсенькая дверь, выходящая на задний дворик, превратилась в новый объект, открывающий перед нашим взором просторную кухню. На улице появился деревянный настил, характерный для полноценной террасы. Получается, что вместе с кухней они теперь являются достойным продолжением друг друга.
Пространство последней было первоначально сформировано в весьма узком и ограниченном в размерах формате. На смену прежней мебели пришла абсолютно новая — в стиле прованс. Структура планировки была сохранена, однако архитекторы пошли на расширение путем переноса одной из стен. Отдав предпочтение открытости и практически удалив все ненужные межкомнатные перегородки, они вдохнули в облик дома новую жизнь и подарили интерьерам ощущение свежести.
Задумка создания террасы для отдыха на свежем воздухе была в полной мере оправдана результатом. Довольствуясь на протяжении десятилетий темным садом с неуютной пластиковой мебелью, сложно было представить, что когда-то это пространство способно превратиться в поистине самое любимое и уютное место в доме.
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