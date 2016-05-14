До и После: что скрывают за собой викторианские фасады

В основном в центре Лондона мы часто встречаем величественные 10-этажные здания, однако есть в престижных районах этого города и жилые кварталы, которые строились целыми улицами в конце XIX века. Такие здания имеют обычно 2 или 4 этажа, а также задние дворики, отделённые решеткой или стеной.

Дом, которому посвящена наша новая книга идей, имеет долгую историю. Его фундамент был заложен еще в начале прошлого столетия, а под его крышей проживала не одна счастливая семья. Сегодня, когда здание готово отметить свой без пяти минут столетний юбилей, к его реставрации и преображению приступили профессионалы из Великобритании.