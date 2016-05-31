Современное использование сельского амбара

Приглушенный оттенок серого цвета, глубокий тон и деревянные панели создают эффектный контраст фасада на фоне ярко-синего неба и деревенской зелени. Непримечательная архитектура в таком оформлении и выделяется, и в тоже время прекрасно интегрируется в окружающую природу. Таким образом архитекторам удалось сохранить деревенское своеобразие строения и придать ему современную стилистику, создав фьюжн стилей и эпох.