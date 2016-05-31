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Современное использование сельского амбара

Перла Вереника Перла Вереника
maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
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Безусловно, есть свой особый колорит в сочетании современной стилистики и аутентичных сельских строений. Таким способом мы можем взять лучшее из каждого направления: высокий уровень комфорта и близость к природе, технологические новинки и неповторимую фактуру натуральных материалов. Именно к такому  гармоничному  балансу  стремится проект дома на основе деревенского сарайчика от парижского архитектурного бюро LODE ARCHITECTURE. 

Когда вековые традиции встречаются с современностью

maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Приглушенный оттенок серого цвета, глубокий тон и деревянные панели создают эффектный контраст фасада на фоне ярко-синего неба и деревенской зелени. Непримечательная архитектура в таком оформлении и выделяется, и в тоже время прекрасно интегрируется в окружающую природу. Таким образом архитекторам удалось сохранить деревенское своеобразие строения и придать ему современную стилистику, создав фьюжн стилей и эпох.

История проекта

maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Талант архитекторов преобразил этот стандартный проект в устье Сены в великолепный уголок для отдыха на природе. Фасад дома достаточно прост и естественен по своей форме, что характерно для домов этой местности. Но яркий монохромный образ радикально изменил восприятие обычной прямоугольной геометрии строения.

Великолепный способ насладиться загородной жизнью

maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Большое внимание в этом проекте уделено обустройству комфортного отдыха на природе. Широкая дощатая терраса соединяет внутреннее пространство дома с зеленью лужайки перед крыльцом, приглашая расслабиться под теплыми солнечными лучами, отключиться от суеты городской жизни. Высокие стеклянные раздвижные двери подчеркивают соединение интерьера и открытой террасы, позволяют максимальному количеству свежего воздуха и света проникнуть в дом.

Древесина для любых поверхностей

maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Интерьер дома представляет собой полный контраст серому фасаду. Для отделки всех поверхностей стен, потолка и пола используется один и тот же материал – теплая, янтарных оттенков, необработанная древесина. И нужно сказать, это дает свой эффект! Благодаря такому простому, но действенному декораторскому приему интерьер дома наполняется ощущением свежести и первозданной, природной чистоты.

Современная ванная в рустикальном стиле

maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Также как соединение деревенской простоты и урбанистической стилистики придало фасаду дома стиль и индивидуальность, сочетание удобства хай-тек и рустикального дерева в интерьере создает необходимый уровень комфорта и оригинальности. К примеру, в пространстве ванной комнаты, архитекторам удалось виртуозно соединить деревянную обшивку стен и современную сантехнику эргономичной формы, передав настроение эксклюзивного спа-комплекса в стиле скандинавского минимализма.

Углы в необычном ракурсе

maison G, Lode Architecture Lode Architecture Дома в стиле минимализм
Lode Architecture

Lode Architecture
Lode Architecture
Lode Architecture

Архитекторы проекта в полной мере проработали как внешнюю форму фасада, так и оригинальные решения внутренних помещений. Бесшовные стыки между крышей и стенами заставят любого профессионала признать безусловно высочайших уровень проектирования этого строения. Промышленные элементы в виде трубчатых светильников добавляют простому белому коридору ощущение старинного здания, деревенского зернохранилища, демонстрируя всю нетривиальность помещения в наилучшем виде.

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