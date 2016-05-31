Современное использование сельского амбара

Безусловно, есть свой особый колорит в сочетании современной стилистики и аутентичных сельских строений. Таким способом мы можем взять лучшее из каждого направления: высокий уровень комфорта и близость к природе, технологические новинки и неповторимую фактуру натуральных материалов. Именно к такому гармоничному балансу стремится проект дома на основе деревенского сарайчика от парижского архитектурного бюро LODE ARCHITECTURE.
Приглушенный оттенок серого цвета, глубокий тон и деревянные панели создают эффектный контраст фасада на фоне ярко-синего неба и деревенской зелени. Непримечательная архитектура в таком оформлении и выделяется, и в тоже время прекрасно интегрируется в окружающую природу. Таким образом архитекторам удалось сохранить деревенское своеобразие строения и придать ему современную стилистику, создав фьюжн стилей и эпох.
Талант архитекторов преобразил этот стандартный проект в устье Сены в великолепный уголок для отдыха на природе. Фасад дома достаточно прост и естественен по своей форме, что характерно для домов этой местности. Но яркий монохромный образ радикально изменил восприятие обычной прямоугольной геометрии строения.
Большое внимание в этом проекте уделено обустройству комфортного отдыха на природе. Широкая дощатая терраса соединяет внутреннее пространство дома с зеленью лужайки перед крыльцом, приглашая расслабиться под теплыми солнечными лучами, отключиться от суеты городской жизни. Высокие стеклянные раздвижные двери подчеркивают соединение интерьера и открытой террасы, позволяют максимальному количеству свежего воздуха и света проникнуть в дом.
Интерьер дома представляет собой полный контраст серому фасаду. Для отделки всех поверхностей стен, потолка и пола используется один и тот же материал – теплая, янтарных оттенков, необработанная древесина. И нужно сказать, это дает свой эффект! Благодаря такому простому, но действенному декораторскому приему интерьер дома наполняется ощущением свежести и первозданной, природной чистоты.
Также как соединение деревенской простоты и урбанистической стилистики придало фасаду дома стиль и индивидуальность, сочетание удобства хай-тек и рустикального дерева в интерьере создает необходимый уровень комфорта и оригинальности. К примеру, в пространстве ванной комнаты, архитекторам удалось виртуозно соединить деревянную обшивку стен и современную сантехнику эргономичной формы, передав настроение эксклюзивного спа-комплекса в стиле скандинавского минимализма.
Архитекторы проекта в полной мере проработали как внешнюю форму фасада, так и оригинальные решения внутренних помещений. Бесшовные стыки между крышей и стенами заставят любого профессионала признать безусловно высочайших уровень проектирования этого строения. Промышленные элементы в виде трубчатых светильников добавляют простому белому коридору ощущение старинного здания, деревенского зернохранилища, демонстрируя всю нетривиальность помещения в наилучшем виде.