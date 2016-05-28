Новая глава в истории старинного особняка

Скажем честно, в нашем бешеном ритме современном жизни мы отвыкли чинить, восстанавливать старые вещи, зачастую придерживаясь принципа
легче купить новое, чем отремонтировать. Это в полной мере относится и к строительству домов. Быстрее и проще бывает снести старое здание и построить на этом месте ультрасовременный дом с использованием всех новейших технологий и материалов. Правда здесь есть одно
но. Не обязательно использовать столь радикальные методы, можно сохранить весь шарм и историческую аутентичность старого семейного дома, придав его интерьеру новый уровень комфорта. Специалисты немецкой строительной компании HAACKE HAUS GMBH CO. KG выбрали именно такой путь реконструкции старого особняка и, нужно сказать, результат получился превосходным.
В этом проекте конструкция дома была сохранена полностью, оставив прежней конструкцию дома было достаточно обновить отделочные материалы. Традиционная архитектура дома, глиняная черепица на высоких скатах крыши, белая деревянная отделка, коричневый фасад – все это смотрится удивительно органично в окружении берез и зеленой лужайки.
Уже с порога дома нас встречает ультрасовременная конфигурация пространства. Зонирование просторной комнаты построено очень непринужденно, без каких либо четких границ и тем более межкомнатных перегородок. В интерьере неявно присутствует несколько функциональных центров. Слева от входа – кухня и рядом зона столовой, обозначенная серым ковром, массивным деревянным столом и отреставрированными стульями с благородной серой обивкой. С правой стороны изумительная светлая гостиная с белой мебелью.
Давайте осмотрим внимательно со ступеней лестницы планировку открытого пространства. Как видите, вся просторная комната наполнена светом благодаря большому количеству окон на всех стенах, которые установлены практически вплотную друг к другу, без промежутков стены между ними. Свою значимую долю в великолепном интерьере играет и прозрачное стекло входной двери. Простой светлый текстиль штор в оконных и дверных проемах позволяет создать более уединенную атмосферу вечером, но не утяжеляет интерьера.
Полное обновление кухонного гарнитура позволило вписать этот уголок в общее пространство светлой гостиной. Все здесь выглядит действительно стильно и совершенно ненавязчиво в деревянные фасады вписываются новинки кухонной техники. Нельзя сказать, что в этой части комнаты превалирует стиль хай-тек. Теплые оттенки мраморной столешницы, флористический узор на шторах и зелень цветов в горшках на столе, уютная посуда на открытых полках и светлая древесина простых фасадов создают ощущение домашнего уюта.
Поднявшись по лестнице под самую крышу, мы попадаем в уединенный уголок отдыха на мансарде. Высокие фронтальные окна, которые так украшают фасад дома, играют центральную роль в интерьере этого чудесного уголка для отдыха. Достаточно лишь добавить пару вальяжных кресел и светлый интерьер мансарды готов стать безупречным местом для релакса.