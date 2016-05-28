Новая глава в истории старинного особняка

Скажем честно, в нашем бешеном ритме современном жизни мы отвыкли чинить, восстанавливать старые вещи, зачастую придерживаясь принципа легче купить новое, чем отремонтировать . Это в полной мере относится и к строительству домов. Быстрее и проще бывает снести старое здание и построить на этом месте ультрасовременный дом с использованием всех новейших технологий и материалов. Правда здесь есть одно но . Не обязательно использовать столь радикальные методы, можно сохранить весь шарм и историческую аутентичность старого семейного дома, придав его интерьеру новый уровень комфорта. Специалисты немецкой строительной компании HAACKE HAUS GMBH CO. KG выбрали именно такой путь реконструкции старого особняка и, нужно сказать, результат получился превосходным.