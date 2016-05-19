До и После: спасение дома в пригороде

Порой невозможно без эмоций смотреть на полуразрушенные квартиры, которые могли бы еще не один десяток лет оставаться светлыми, теплыми и уютными домами для многих семей. Любой ремонт рано или поздно банально устаревает или приходит в негодность. Время не щадит наши труды, заставляя вновь и вновь обращаться к идее о реконструкции.

Наш сегодняшний проект – дом с большим потенциалом, имеющий к тому же и собственное патио.