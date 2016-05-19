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До и После: спасение дома в пригороде

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homify Ванная комната в стиле модерн
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Порой невозможно без эмоций смотреть на полуразрушенные квартиры, которые могли бы еще не один десяток лет оставаться светлыми, теплыми и уютными домами для многих семей. Любой ремонт рано или поздно банально устаревает или приходит в негодность. Время не щадит наши труды, заставляя вновь и вновь обращаться к идее о реконструкции.

Наш сегодняшний проект – дом с большим потенциалом, имеющий к тому же и собственное патио.

Хуже некуда…

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Перед реконструкцией, ванная комната больше напоминала камеру для пыток. Как бы то ни было, но теперь нам абсолютно понятны причины, почему хозяева дома не хотели больше медлить с ремонтом.

Хотите узнать больше о стилях оформления ванных комнат?

Лучше, чем можно было представить

homify Ванная комната в стиле модерн
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После всех проведенных работ, хозяева дома получили то, о чем долгие годы мечтали. Великолепная английская сдержанность и эстетика нашли свое проявление не только в спальне или гостиной, объединенной с кухней и столовой, но также и в пространстве ванной комнаты, которой теперь можно гордиться!

Избежать неизбежное

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Устаревший ремонт – понятие слишком обтекаемое, ведь в старых квартирах и домах мы можем столкнуться с такими проблемами, как трещины на стенах, сырость, плохая проводка или до безобразия неудобная планировка. Все перечисленное уже является поводом для того, чтобы задуматься о некоторых новшествах.

Цель оправдывает средства

homify Сад в стиле модерн
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С этим проектом получилось точно также: сперва хозяева хотели слегка обновить фасад, «почистить перышки» на кухне и починить крышу, надеясь, что работы пройдут быстро и незаметно. В итоге все вылилось в глобальный ремонт, который избежать было на самом деле невозможно. В сам процесс была вложена душа не только дизайнеров интерьера и строителей, но и самих заказчиков, активно участвовавших в процессе.

Нам не жаль!

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Кухня – это пространство, предназначенное для творчества и проведения различных кулинарных экспериментов. Здесь всегда царит чистота и порядок. Все необходимое для приготовления любимых блюд спрятано от глаз и находится под рукой? Как бы не так! Настало время задуматься о собственном комфорте и элементах, способных подарить вдохновение.

Прекрасный результат

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Архитекторы и дизайнеры интерьера не стали долго сомневаться и предложили снести практически все стены, разделяющие кухню и гостиную. В итоге получилось свободное пространство с открытой планировкой, где удалось расширить границы кухни и совместить её со столовой и зоной отдыха. Если говорить о функциональности, то авторы проекта справились со сложной задачей трансформации нескольких помещений в единое целое.

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Сюрприз в спальне

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Сюрприз в спальне сравним с природной катастрофой. Вот что делается, когда много лет не проверяешь крышу. Однако после ремонта ничто не будет напоминать о былых проблемах. Давайте посмотрим в том числе и на результат работы кровельщиков.

В объятиях Морфея

homify Спальня в стиле модерн
homify

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homify
homify

Новая спальня не знает прежних катастроф и приглашает к спокойному и размеренному отдыху. Комната имеет лишь одно небольшое окно, поэтому освещение получилось приглушенным и сдержанным. Пространство ограничено в размерах, что вполне естественно для жилья в Великобритании. Тем не менее, ничто здесь не отвлекает от главной функции спальной комнаты – сна.

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