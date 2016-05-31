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Уютный дом в самом центре города

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판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Дома в стиле модерн
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Современный, функциональный и уютный – вот три основные составляющие, которые нужно учесть при строительстве собственного дома. Дополняет эти три составляющие интересный, оригинальный, вневременной и стильный интерьер. Но тем, кто хочет жить в центре города, с легким доступом к работе и школе, чрезвычайно трудно удовлетворить все эти требования. Однако, нет ничего невозможного! Это прекрасно доказывает дом, который мы представим вам сегодня. Построенный на участке в самом центре городских джунглей, он дает своим владельцам возможность жить в оазисе, с террасой, садом и масштабным жилым пространством. Убедитесь сами!

Вид со стороны сада

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Дома в стиле модерн
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

За домом есть небольшой, но аккуратный сад с террасой. Это настоящая роскошь в таком плотно застроенном районе. Дизайн сада довольно простой, поэтому не потребует сложного ухода. 

Заказчики – семья с двумя детьми, поэтому сад был очень важным элементом всего проекта. Небольшая терраса оборудована барбекю и непременно является любимым местом отдыха всей семьи, особенно в летнее время .

Вид с улицы

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Дома в стиле модерн
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

Дом как бы состоит из двух разных объемов соединенных друг с другом. Один из них кубической, правильной формы, оштукатурен белым цветом, что придает ему современный, стильный вид. Второй, в свою очередь, отделан плиткой из натурального камня, а скошенная крыша покрыта классической черепицей. Такое сочетание объемов делает архитектуру дома уникальной и определенно выделяет его на фоне соседних зданий. Оригинальный, но в тоже время лаконичный фасад, придает дому вид вне времени, что соответствует требованиям заказчиков.

Вход

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Дома в стиле модерн
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

Главный вход в некоторой степени скрыт. Он расположен с торца, а за счет интересной архитектуры дома перед ним как бы образовался внутренний дворик. Прихожая и коридор имеют большое окно, практически в два этажа. Оно придает этому внутреннему пространству воздушности, а в дневное время наполняет его естественным светом. Угловое панорамное окно также дает нам возможность полюбоваться современной лестницей с улицы. 

Теперь давайте заглянем внутрь и посмотрим, как оформлен интерьер этого прекрасного дома!

Зона гостиной и столовой

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Гостиная в стиле модерн
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

Интерьер дома удивляет своим простором и имеет свой характер. Сразу за прихожей расположилась гостиная, совмещенная с зоной столовой. Это светлое и уютное пространство. Нейтральные цвета и натуральное дерево отвечают всем параметрам современного интерьера. Архитекторы применили интересное дизайнерское решение и отделали одну из стен в интерьере тем же природным материалом, что и фасад. Благодаря этому проект излучает гармонию и представляет собой единое целое. 

Современная и стильная мебель имеет ярко выраженный характер, выполняет не только функциональную роль , но и является прекрасным украшением интерьера. 

Обратите внимание на освещение. Оно состоит из комбинации круглых и удлиненных потолочных светильники. В результате, все пространство равномерно наполнено светом.

Второй этаж

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

На втором этаже расположены спальни. В интерьере второго этажа так же как и в интерьере первого преобладают природные материалы: различные породы дерева и натуральный камень. Архитекторами были выбраны теплые оттенки. Здесь также важную роль играет освещение. Дизайнерская люстра придает интерьеру холла очарования и волшебства и является настоящей жемчужиной современного дизайна! Из этого пространства мы попадаем в детские комнаты и спальню родителей. На заднем плане видна лестница, которая ведет на террасу. Туда мы и отправимся!

Терраса

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Балкон и терраса в стиле модерн
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

Наверху кубической части дома, архитекторы спроектировали великолепную террасу. В дизайне террасы они также остались верны натуральным материалам и отделали ее деревом. 

Это прекрасное место, где хозяева могут принять солнечные ванны, насладиться видом или устроить небольшие посиделки семьей или с друзьями. Эта терраса – еще одно доказательство того, что живя в самом сердце большого города можно позволить себе свободу, в том числе и свободу на открытом воздухе!

Еще больше идей по обустройству террасы на крыше вы найдете в нашей статье Терраса на крыше – удобное место отдыха.

Удивительный дом, который выглядит как целая улица

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