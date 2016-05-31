Уютный дом в самом центре города

За домом есть небольшой, но аккуратный сад с террасой. Это настоящая роскошь в таком плотно застроенном районе. Дизайн сада довольно простой, поэтому не потребует сложного ухода.

Заказчики – семья с двумя детьми, поэтому сад был очень важным элементом всего проекта. Небольшая терраса оборудована барбекю и непременно является любимым местом отдыха всей семьи, особенно в летнее время .