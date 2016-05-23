ТОП 7 – Лучшие проекты недели!

Компания архитекторов DPS Ltd спроектировала проект, который стал четвертым в нашем списке на этой неделе. Команда талантливых профессионалов создала дом со специальным расширением, ведь у владельцев данного имущества было около 3 спален. Благодаря расширению первого и главного этажа, а также полной переработке площади на крыше, парни создали совершенно новый дом, который дополнился еще двумя спальнями.

Сразу в глаза бросается первый этаж, ведь благодаря широкому планированию, площадь вышла достаточно просторной и хорошо осветленной. Кроме того, приятно дополняют общий интерфейс прекрасные стеклянные перила и плоская крыша, которая отлично защищает второй этаж от сильного нагрева.

Стоит также упомянуть, что кроме расширения гостевой, в проекте также учитывалось создание винного погреба. Также дом был оснащен современными электронными вратами, при открытии каких перед взором предстает прекрасно оформленный сад. В общем, получился довольно-таки многосторонний и захватывающий ремейк.