ТОП 7 – Лучшие проекты недели!

Ну что же, вот и подошел второй выпуск проектов недели. Здесь мы рассмотрим наиболее интересные и любимые всеми профессиональные проекты, которые были добавлены на наш сайт на протяжении всей последней недели. Среди множества разных домов вы сможете найти новые стили построек, современные и необычные усадьбы, а также старые, но все еще поразительные реконструкции. Давайте же посмотрим, что вышло на этот раз!
Компания архитекторов DPS Ltd спроектировала проект, который стал четвертым в нашем списке на этой неделе. Команда талантливых профессионалов создала дом со специальным расширением, ведь у владельцев данного имущества было около 3 спален. Благодаря расширению первого и главного этажа, а также полной переработке площади на крыше, парни создали совершенно новый дом, который дополнился еще двумя спальнями.
Сразу в глаза бросается первый этаж, ведь благодаря широкому планированию, площадь вышла достаточно просторной и хорошо осветленной. Кроме того, приятно дополняют общий интерфейс прекрасные стеклянные перила и плоская крыша, которая отлично защищает второй этаж от сильного нагрева.
Стоит также упомянуть, что кроме расширения гостевой, в проекте также учитывалось создание винного погреба. Также дом был оснащен современными электронными вратами, при открытии каких перед взором предстает прекрасно оформленный сад. В общем, получился довольно-таки многосторонний и захватывающий ремейк.
Первым делом осмотрим этот прекрасный проектдвухэтажного жилого дома. Вы спросите: чего особенного стоит ожидать от простого здания? Данный проект рассчитан на заднее расширение; здесь наиболее притягательным является различные оформление окон и дверных проёмов, ведь контраст белых и темных тонов играет на общем эффекте. Также здесь довольно оригинальное внутреннее оформление, ведь проектом занимается одна из высокоуважаемых компаний в Лондоне Аrc 3 Architects. А о высоких стандартах качества их работы известно каждому человеку, который разбирается в архитектуре.
Несмотря на то, что такое планирование немного увеличивает общую площадь усадьбы, это не мешает наслаждаться ее многофункциональностью: простая кухня открытого плана без лишней фурнитуры, а также просторная спальня, которая в прямом смысле купается в лучах света из-за специального остекления.
Следующим пунктом нашей программы будет этот замечательный современный частный дом, который занимает около 900 кв.метров. Размещена такая постройка на большом поле размером в 12 акров, которое прилегает к реке Темза. Основатели проекта GregoryPhilipsArchitects для реализации всех своих задумок сначала решили снести дом, который был ранее там расположен. Модернизированная модель усадьбы будет включать в себя все современные удобства; стоит также упомянуть о шикарном выходе во двор, множестве гаражных отсеков для множества машин, бассейна на открытом воздухе, множества дорожек и теннисный корт. Чего уж там говорить о внутреннем дизайне, которому тоже было посвящено много времени и стараний.
Конечный результат произвел довольно бурное впечатление; проект был удостоен множества различных наград. Если перечислить наиболее престижные из них, то стоит упомянуть RIBA, Международную Награду за лучшее внутренне оформление имущества, Международная Награда за лучший дизайн и архитектуру дома в Европе, Домашняя Награда Times за архитектуру и множество других наград, которые касаются планирования освещения, оформления ванной комнаты, аудио- и видео оснащению, а также дизайна окружающей среды.
Этот ошеломляющий проект нам подарила компания NeilDusheikoArchitects. За основу было взята реконструкция старого Викторианского дома в Хеммерсмите, что находиться в Лондоне.
Команда архитекторов старалась не менять оригинальный дизайн строения; в свою очередь, они попросту создали новую достройку под уже возведенным домом, а также немного расширили верхнюю часть дома. Это дало возможность немного изменить структуру гостевой комнаты и кухни; кроме того, в этот дом был добавлен домашний кинотеатр, игровая комната и еще одна спальня для гостей на тот случай, если в доме поселиться молодая семья. Несмотря на классический внешний вид строения, внутри была проведена полная реконструкция, были добавлены более мягкие и нейтральные тона. Уклон был сделан на то, что здесь поселяться больше семьи, так как места в доме предостаточно.
Большинство владельцев шикарных усадеб на просторных местностях очень часто задаются вопросом: как можно создать некое личное пространство и при этом не отнимая природной красоты, которая окружает усадьбу. Решение этой проблемы нашла команда профессионалов Arthur Road Landscapes. Ключевым фактором их проекта было создание современного сада, который бы подходил под тип местности, где размещена усадьба, и при этом не особо выделялась на общем эстетичном фоне всего поместья. Так как такие дома часто располагаются далеко от жилых районов, то природный фактор играет архитекторам на руку.
Для реализации проект были задействованы различных асимметричные растительные покровы. Для оптимизации цветовой гаммы были задействованы лучшие архитектурные растения, среди каких искусственная трава и яркие долголетние цветы.
Для того, чтобы отделить местные пейзажи от усадьбы, архитекторы решили отделить их при помощи живых изгородей; просто создали своеобразный забор из молодых деревьев, которые на общем фоне смотрятся достаточно органично. Такая изгородь хорошо защищает усадьбу от вторжения различных диких животных.
Архитекторы CityLoftsLondon были приглашены для того, чтобы преобразовать верхнюю пристройку в своеобразном домике с террасой в Викторианском стиле.
Владельцы усадьбы только что поселились и захотели внести некоторые коррективы, чтобы создать дом своей мечты.
Высокоспециализированная реконструкция данного здания превратила небольшое пространство на крыше в совершенно новый домашний офис, который надежно обеспечивает безопасность жителей. Особенностью оформления данного помещения является оригинальные деревянные стеллажи. Для лучшего внешнего вида, усадьба была приукрашена различными каменными изделиями, что придает общей атмосфере особого шарма.
Ну и закончить данный выпуск недельных проектов мы решили на проекте Абердин-Роуд. Команда Lipton Plant Architects внесла множество мелких архитектурных нюансов для того, чтобы создать нечто неожиданное. Основной задаче проекта было полное преобразование и расширение дома, который состоял из четырех спален, при этом сохранить традиционные нотки и особенные черты пропорций оригинальной постройки.
Архитекторы решили расширить заднюю часть комнат за счет опускания линии пола, что придало кухне необычной просторности. Нижний этаж был спроектирован по системе трех «больших человеческих шагов», что придавало общему интерьеру своеобразной линейности: это было сделано для того, чтобы привлечь внимание гостей к саду, к которому вела выходная дверь. Кроме того, весь пол был сделан из широких досок компании Douglas Fir, что еще больше подчеркивало нестандартное проектирование дома и создавало ощущение широкого пространства.