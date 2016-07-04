Благородный дом, в котором все идеально

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Посетив этот современный, роскошный дом, и увидев все его совершенство, никто не сможет остаться равнодушным. В этом архитектурном проекте учтены все особенности быта современной семьи и предвосхищены практически все ее пожелания.

Поражает воображение общая стилистика строения и его внутреннее наполнение – просторная гостиная, бассейн, сад, открытая кухня и много интересных, необычных и эксклюзивных деталей.