Благородный дом, в котором все идеально

Приобрести дом в Австралии желают многие. Это связано с чудесным климатом и красивой природой этой страны. Те, кто воспользовался услугами компании Moda Interiors, смогли воплотить свою мечту в действительность. Они получили шикарный дом, отвечающий их требованиям и воплотивший в себе самые интересные, оригинальные идеи обустройства комфортного и удобного для проживания дома. Эксперты в сфере интерьеров по достоинству оценили все преимущества этого жилья.
Посетив этот современный, роскошный дом, и увидев все его совершенство, никто не сможет остаться равнодушным. В этом архитектурном проекте учтены все особенности быта современной семьи и предвосхищены практически все ее пожелания.
Поражает воображение общая стилистика строения и его внутреннее наполнение – просторная гостиная, бассейн, сад, открытая кухня и много интересных, необычных и эксклюзивных деталей.
Фасадная часть дома выполнена очень современно и элегантно. Сдержанные прямые формы, идеальное сочетание нейтральных цветовых решений в оформлении фасада подчеркивают его особенную архитектуру.
Применение в отделке оригинальных объемных решений и кубов, сдержанной подсветки фасада и соблюдение четкой геометрии во всех элементах строений, позволило воплотить в этом доме неординарные, смелые и самые необычные идеи. Особенность архитектуры дома состоит в простоте примененных дизайнерских приемов и удачной комбинации цвета и света.
Простор – главная идея в дизайне гостиной. Внутреннее наполнение дома полностью выдержано в едином стиле с фасадом. Здесь также все сделано суперсовременно, элегантно и с высоким качеством.
С виду небольшой дом имеет очень просторную и свободную комнату, в которой отсутствуют перегородки. Поэтому кухня, столовая и гостиная плавно воссоединяются в общее свободное пространство, делая интерьер воздушным и объемным. Двухуровневый потолок также выполнен довольно оригинально, и как бы разделяет зоны в помещении по предназначению. Подсветка потолка и встроенные точечные светильники идеально вписываются в общую стилистику.
Применение многочисленных предметов интерьера, картин, сувениров, ваз, книг, а также подушек на современных угловых диванах уравновешивают строгое очертание форм в интерьере и делают это помещение уютным, спокойным и располагающим к приятному отдыху.
Современная мебель выполнена в приятной цветовой гамме. Коричневые кожаные диваны, объемные квадратные пуфики обогащают обстановку в гостиной и делают ее шикарной. Блестящие темные поверхности столов подчеркивают респектабельность интерьера и эффектно контрастируют с фоном белоснежного потолка и стен. Все здесь дышит гостеприимством, теплом и спокойствием.
Эта часть первого этажа дома как будто специально создана для проведения вечеринок, семейных обедов и общения в кругу друзей.
Огромный обеденный стол, рассчитанный на комфортное расположение десяти человек, выполнен стиле кантри. Изюминкой этой части дома являются белоснежные филигранные стулья. Они оригинально контрастируют с массивным дубовым столом и общим интерьером обеденной зоны. Предметы интерьера и аксессуары здесь также присутствуют и дополняют обстановку, создавая целостную, завершенную картину. Потолок в обеденной зоне, фрагменты стен и мебель выполнены в единой цветовой гамме, что выгодно подчеркивает общее настроение всего интерьера.
Справа от гостиной располагается кухня, оборудованная такой же стильной мебелью, выдержанной в единой цветовой гамме с общим интерьером первого этажа дома. Кухня плавно перетекает в обеденную зону.
Свобода перемещения между этими зонами не ограничена никакими предметами интерьера. В задней левой части кухни встроены огромные раздвижные двери из стекла. Применение стекла позволяет наполнить комнату светом и солнцем, создавая особую атмосферу тепла и комфорта. Кроме того, отсюда открывается шикарный вид на роскошный сад и бассейн. Таким образом, здесь удалось достичь максимального единения внутреннего и наружного пространства, идеально дополняющих друг друга.
Равновесие прагматичного стиля, нежности и тепла живой природы, воды и света создает прекрасное настроение всем, кто входит в этот стильный и шикарный современный дом. Внешняя часть дома идеально интегрирована в общую стратегию всего комплекса строений.
Оригинальная конструкция лестницы не позволяет оторвать от нее свой взгляд. Создается впечатление, что она парит в воздухе. Одна сторона лестницы прикреплена к стеклянной стеновой панели. Открытая конструкция лестницы оборудована тонкими металлическими креплениями, которые уходят в потолок и делают ее легкой и воздушной.
Здесь применено смелое архитектурное решение – вся стена рядом с лестницей выполнена в стекле. Это разрушает все стереотипы и убирает преграды на пути к свету, который наполняет все пространство в доме естественным освещением.
Благородство обстановки подчеркивают мраморные полы, которые являются завершающим штрихом в создании роскошного интерьера этой части дома.
Подсветка двухуровневого потолка мягко отсвечивает голубым цветом и ассоциируется с чистотой неба. Теплые тона отделки стен, потолка и пола создают спокойное настроение и делают обстановку еще более умиротворенной.
В спальне нет ничего лишнего. Здесь царит королевская роскошь. Шикарная кровать с множеством подушек различной формы приятных тонов благоприятствует сказочному отдыху. Здесь также применен двухуровневый потолок, в котором большая люстра смотрится по-особенному роскошно. Свет от квадратных потолочных светильников выделяет на стене необычное, экстравагантное панно и привлекает к нему внимание.
Еще более уютной делает обстановку в спальне шикарный напольный ковер. Эксклюзивность дизайна подчеркивает также изголовье кровати и отделка стены за ним.
В ванной комнате также выдержан стиль, который прослеживается в дизайне всего дома. Впечатляет уровень функциональности, как всего дома, так и отдельных его помещений, в том числе и ванной комнаты. Она просторная и в меру светлая не только за счет искусственного освещения, но и благодаря наличию окна, для декорирования которого использованы жалюзи. Здесь все продумано до мелочей. Нет ничего лишнего, и, в то же время, этот интерьер не нуждается в дополнительных элементах. Контрастное оформление потолка и пола добавляет особого шарма помещению ванной комнаты. Оригинальная люстра привносит особую воздушность и легкость в интерьер. Она размещена непосредственно над ванной и помогает расслабиться, успокоиться и отвлечься от ежедневной суеты.
Каждая комната в этом доме – произведение современного искусства. Все предметы интерьера подчеркивают изысканный стиль дома и его роскошь.