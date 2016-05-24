Стильные лестницы для небольших помещений

Строительство загородных двухэтажных домов, двухуровневых квартир предполагает оборудование их лестницами. Без них никак не обойтись, ведь соединить два этажа можно только при помощи лестниц. И применять их нужно не зависимо от того, какой размер имеют соединяемые помещения. Но когда вопрос касается выбора этого элемента, оказывается, что лестница может занимать очень много места. Она может быть громоздкой, ее конструкция на фоне небольших помещений кажется слишком грубой и массивной. Какую конструкцию лестницы выбрать для небольших помещений, есть ли решение этой проблемы?

Оказывается, маленькие лестницы для небольших помещений могут выглядеть довольно красиво и иметь достаточно удобную конструкцию, не уступающую по функциональности более крупным и массивным лестничным сооружениям.

Во время выбора лестницы нужно не торопиться с принятием решения. Необходимо определить место ее установки и подумать о том, как высвободить окружающее пространство, выделив для монтажа этой конструкции как можно меньше места, которое может быть использовано для размещения полезных зон.

Есть несколько фантастических вариантов, которые помогут решить проблему маленьких комнат и обустройства в них компактных и оригинальных лестниц.