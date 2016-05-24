Стильные лестницы для небольших помещений

Строительство загородных двухэтажных домов, двухуровневых квартир предполагает оборудование их лестницами. Без них никак не обойтись, ведь соединить два этажа можно только при помощи лестниц. И применять их нужно не зависимо от того, какой размер имеют соединяемые помещения. Но когда вопрос касается выбора этого элемента, оказывается, что лестница может занимать очень много места. Она может быть громоздкой, ее конструкция на фоне небольших помещений кажется слишком грубой и массивной. Какую конструкцию лестницы выбрать для небольших помещений, есть ли решение этой проблемы?
Оказывается, маленькие лестницы для небольших помещений могут выглядеть довольно красиво и иметь достаточно удобную конструкцию, не уступающую по функциональности более крупным и массивным лестничным сооружениям.
Во время выбора лестницы нужно не торопиться с принятием решения. Необходимо определить место ее установки и подумать о том, как высвободить окружающее пространство, выделив для монтажа этой конструкции как можно меньше места, которое может быть использовано для размещения полезных зон.
Есть несколько фантастических вариантов, которые помогут решить проблему маленьких комнат и обустройства в них компактных и оригинальных лестниц.
Если никак не получается уменьшить размер лестницы для небольшого помещения, можно сделать ее из материалов, которые визуально являются легкими для восприятия в окружающем пространстве. Применение необычного материала, такого как стекло, поможет практически растворить этот элемент интерьера в окружающем пространстве и интегрировать в него лестницу наиболее выигрышно. Такая конструкция выглядит очень стильно и оригинально. Благодаря необычности применяемого в этом варианте материала, можно достичь потрясающего эффекта. Если такая лестница располагается в прихожей, она буквально растворится и отойдет на задний план, как будто ее вовсе нет. Таким образом будет достигнут максимально желаемый эффект от внедрения этого достаточно необычного и очень интересного материала.
Для изготовления стеклянных лестниц используется специальное стекло, созданное по технологии многослойной склейки (триплекс или мультиплекс). Использование в составе стекла многослойного промежуточного полимерного слоя делает его очень прочным, стойким к ударам, и не позволяет стеклу рассыпаться при разрушительных ударах. Верхний слой покрывается стеклом с повышенной стойкостью к ударам и наносится специальное покрытие, предотвращающее скольжение. Лестницы для небольшого помещения из стекла могут иметь самую различную конструкцию, и всегда выглядят захватывающе и современно.
Наиболее удачной формой лестницы можно считать винтовую. Такая лестница не занимает много места и имеет довольно высокий запас прочности. Конструктивно спиральная лестница состоит из опорного стержня. Вокруг него монтируются ступени. Если помещение маленькое, такая лестница будет занимать минимум места, и в случае, когда какую-либо другую лестницу не удается разместить, этот вариант будет самым оптимальным.
Классическая спиральная лестница для небольшого помещения занимает в комнате не больше одного квадратного метра, ее обустройство возможно в любом месте комнаты, даже в самом центре. Если такую лестницу декорировать и привнести в ее конструкцию наиболее характерные черты стиля, в котором выполнена комната, можно придать интерьеру больше особого шарма и привлекательности.
Винтовые лестницы, выполненные в любом стиле, будут выглядеть таинственно, круто, непритязательно. Минималистический дизайн лестницы в сочетании с полированными элементами и светлыми тонами натурального дерева в ее конструкции, сделают интерьер исключительным. А форма лестницы не повлияет на размер помещения и не украдет лишние метры внутри маленькой комнаты.
Еще одним интересным способом обустройства лестницы для небольших помещений является использование крутой лестницы линейного типа. Поддержание немного более крутого угла предоставит возможность сэкономить больше места, что позволяет считать такой вариант идеальным для небольшого домашнего варианта лестницы. Такая конструкция может показаться громоздкой, но это только на первый взгляд. Она легко вписывается в малые пространства, оставляя много места для размещения мебели и предметов интерьера. Но не стоит увлекаться слишком высокой крутизной ступеней с целью уменьшения площади, которую будет занимать лестница, так как эта конструкция может оказаться не очень удобной и довольно опасной для использования. Эта гениальная конструкция для небольших помещений прекрасно впишется в интерьер помещения. Изготавливать крутые лестницы можно из дерева или металла.
Желательно в дизайнерском оформлении лестницы применять светлые тона, без излишних элементов декора, которые могли бы утяжелять внешнее восприятие этой конструкции.
Такой вариант лестницы для небольшого помещения не менее оригинален. Его главной отличительной особенностью является самонесущая конструкция. Это легкое и воздушное сооружение без массивных ограждений, поручней, тетив и косоуров. Такая лестница производит впечатление парящей в воздухе. Это позволяет вписывать консольную конструкцию практически в любой, даже самый притязательный интерьер. Лестница отличается гибкостью и удобством, одна ее часть плотно прилегает к стенке, вторая как бы парит в воздушном пространстве. Устанавливать консольные ступени можно только вдоль стен.
В качестве наиболее подходящего материала для ступеней консольных лестниц применяется металл. Покрытие ступеней деревом наиболее распространено. Перед применением его специально обрабатывают для придания большей прочности. Консольная лестница не всегда имеет ограждение. Но чтобы передвижение по ней было безопасным, обычно монтируются легковесные поручни из металла.
Консольная лестница будет прекрасным дополнением интерьера небольшого дома. Если ее цвет гармонирует с цветом стены, к которой она примыкает, такое решение позволит максимально гармонично вписать ее в общую картину, не нарушив целостность внутреннего пространства.
Оживить прямолинейные формы лестницы помогут художественные вазы, установленные на ступенях или рядом с ними, плетущиеся комнатные растения или различные предметы декора – картины на стенах, фотографии, вазы, панно и др.
Воплощение собственных фантазий и создание лестницы для небольшого помещения по своему проекту – почему бы и нет?
Владелец небольшого дома, в котором нужно сделать лестницу может самостоятельно придумать ее конструкцию и дизайн. Эксклюзивное изготовление лестницы по собственному проекту позволит ее автору гордиться своим изобретением. Техническую сторону воплощения собственной идеи в жизнь все же лучше предоставить профессионалам. Точные расчеты, правильный выбор материалов по прочности, износостойкости и непосредственно монтаж лучше доверить специалистам. Это позволит создать безопасную и надежную конструкцию.
Преимущество такого способа состоит в том, что хозяину дома лучше всех известно, какую часть жизненного пространства он готов пожертвовать для своей лестницы. При этом он получает возможность воплотить в жизнь любые свои фантазии, возможно даже не совсем обычные. Это придаст дому с лестницей особую привлекательность и неповторимость.
Убирающаяся лестница для небольшого помещения – та, которую можно сложить и спрятать. Этот способ максимально экономит пространство в комнате. Складная лестница, ведущая в чердачное помещение – оптимальное решение, если места для размещения стационарно устанавливаемой конструкции практически нет. Такая лестница очень удобна и практична, если подниматься по ней приходится не часто или нет средств на сооружение дорогих лестничных клеток.
Этот вариант не очень приемлем для пожилых людей. Но его использование в качестве временного решения выглядит довольно интересно.
Конструкция выдвижной, убирающейся лестницы может быть модульной, механической или с дистанционным управлением (при помощи пульта управления или электропривода). Поэтому тяжелые лестницы при необходимости без особого труда может устанавливать любой человек, не зависимо от возраста или физической подготовки.
Решений по выбору лестницы для небольшого помещения может быть довольно много, какое из них выбрать – решать хозяевам, которые будут ее эксплуатировать. Но при этом важно учитывать все нюансы помещения, его дизайн и другие факторы, которые могут повлиять на удобство эксплуатации и практичность конструкции лестницы.