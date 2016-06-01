Потрясающий односемейный дом

Прекрасная идея, мечта многих семей максимально приблизиться к природе и насаждаться жизнью в прекрасном ее уголке, каждую минуту наблюдая перед глазами роскошную зелень, источающую приятные ароматы. Можно любоваться прекрасными видами ежедневно, ощущая себя частью окружающей природы, которая дарит положительную энергию и здоровье.
Архитекторами AllesWirdGut создан уникальный дом в Южном Тироле, предназначение которого может быть разным – как частным, так и коммерческим одновременно. В нем органично сочетается частный дом с помещениями для ведения частной практики, например, врачебной. Если совмещать практику и жизнь в одном доме, нужно, чтобы он был достаточно свободным и приспособленным для жизни и работы. Этому должен способствовать исключительный дизайн, отвечающий гибким и емким требованиям условий эксплуатации всех помещений дома. И в то же время жилые помещения должны отделяться от коммерческих, чтобы семья могла спокойно отдыхать в свободное от работы время.
В пассивном доме для одной семьи отсутствует отопление, как это принято в классическом понимании. Актуальным элементом в обеспечении пассивности дома и обогрева помещений являются солнечные батареи. Полная зависимость от использования солнечной энергии, и оснащение дома достаточным количеством этих приспособлений, позволяет использовать энергию солнца в максимально возможном объеме.
Для достижения этих целей были применены также различные строительные и дизайнерские приемы. Окна дома сделаны довольно большими и ориентированы на стороны, которые на протяжении светового дня получают самое больше количество солнечного света.
Важнейшим элементом в обеспечении пассивности дома для одной семьи является установка солнечных панелей, встроенных в фасад помещения. Они значительно повышают эффективность использования солнечной энергии и одновременно являются эффектными элементами дизайна.
Строительство данного дома проводилось в период 2004-2005 годов, но и сегодня он гармонично вписывается в окружающую среду. Этот дом разработан как пассивный, поэтому компактность дизайна была главным условием во время планирования и разработки проекта, так как энергоэффективность и экономия пространства очень хорошо объединяются в достижении поставленных целей.
Во время строительства были применены удачные приемы, которые только на первый взгляд создают обманчивое впечатление о небольших размерах дома для одной семьи, так как строительство продвинулось и расширило пространство вглубь. На заднем плане могут быть размещены гаражи, встроенные в дом и располагающиеся за помещениями, предназначенными для врачебной практики. Это очень удобно и практично для всех членов семьи.
Проект дома сделан с перспективой, и при необходимости жилую площадь можно легко расширить, используя для этого открытую площадку. Создание открытой обеденной зоны позволяет в будущем сделать ее закрытой, если появится такое желание.
Оригинальная современная крытая терраса, расположенная на верхнем уровне – на крыше дома, может служить гостиной, расположенной на открытом воздухе. Это позволит принимать гостей в просторной и уютной атмосфере, наслаждаться солнечным светом и проводить время на свежем воздухе как можно чаще.
Корпусная мебель для кухни установлена по всей длине особняка. Современное наполнение кухонной мебелью позволяет применять ее по максимуму и предоставляет возможность пользоваться самой удобной и компактной кухонной техникой и принадлежностями. На первом этаже дома для одной семьи расположены кроме открытой кухни также прилегающие к ней и свободно сообщающиеся помещения просторной столовой и гостиной.
Такая планировка помещений позволяет по максимуму использовать имеющиеся квадратные метры компактного дома и делает его более просторным и свободным.
Расположение раковины и всех кухонных принадлежностей, навесных шкафов и тумбочек спланировано и выполнено в единой стилистике интерьерных решений дома. И только отдельно установленный островок для приготовления пищи существует как автономный элемент интерьера.
Полка, распложенная на одном уровне с мебелью и проходящая по всему периметру дома, сделана из такого же материала, что и кухня. Это добавляет в интерьере больше свободного пространства, и органично вписывает этот элемент в общую, современную и интересную стилистику комнаты.
Применение светлого дерева для создания большого обеденного стола оригинально подчеркивает общность стиля комнаты. Красочные и оригинально сделанные стулья в помещении, оформлены в натуральных тонах, выглядят захватывающе и очень эффектно.
Рядом с обеденной зоной расположена просторная и светлая гостиная, выполненная в минималистическом стиле. Только пара предметов и сервант отделяют эту единственную комнату на первом этаже от кухонной зоны. Отсутствие предметов и излишней мебели не делает интерьер скромным и бедным. Фон, создаваемый природой, которая окружает дом, насыщает и украшает пространство гостиной, делает его насыщенным и приятным для восприятия.
Оригинально выполнена раздвижная стеклянная дверь гостиной – от пола до потолка. Такое решение позволило создать беспрепятственный выход с закрытого пространства на открытое. Кроме того, такой прием позволил предоставить доступ максимальному количеству естественного освещения внутрь помещения.
Эта уютная и спокойная комната также выполнена в стиле минимализма. Использование дерева в декорировании спальни создает комфортные условия для отдыха и сна.
Здесь приятно отдыхать, наслаждаясь великолепным видом на волшебный пейзаж, открывающимся из окна спальни. Невозможно налюбоваться шикарной природой, прекрасной в любое время года.
Не стала исключением и ванная комната, в которой также достаточно много естественного освещения. Оно поступает в это помещение через большие окна. Благодаря устройству таких оконных проемов удалось минимизировать количество искусственного освещения. Светлые тона, с которых выполнено помещение ванной комнаты, белый цвет, подчеркивает чистоту и идеальный порядок. Естественный тон дерева слегка оживляет убранство этого помещения.
Ванная комната оснащена достаточным количеством необходимых предметов, здесь есть две раковины, это очень практично и удобно, если в доме проживает большая семья. Современная ванна, туалет, биде – все это наполняет ванную комнату и создает максимально комфортные условия для всех членов семьи.
Четкость линий, светлые тона, примененные в оформлении стен и пола, делают это помещение привлекательным и спокойным.