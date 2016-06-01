Потрясающий односемейный дом

Прекрасная идея, мечта многих семей максимально приблизиться к природе и насаждаться жизнью в прекрасном ее уголке, каждую минуту наблюдая перед глазами роскошную зелень, источающую приятные ароматы. Можно любоваться прекрасными видами ежедневно, ощущая себя частью окружающей природы, которая дарит положительную энергию и здоровье.

Архитекторами AllesWirdGut создан уникальный дом в Южном Тироле, предназначение которого может быть разным – как частным, так и коммерческим одновременно. В нем органично сочетается частный дом с помещениями для ведения частной практики, например, врачебной. Если совмещать практику и жизнь в одном доме, нужно, чтобы он был достаточно свободным и приспособленным для жизни и работы. Этому должен способствовать исключительный дизайн, отвечающий гибким и емким требованиям условий эксплуатации всех помещений дома. И в то же время жилые помещения должны отделяться от коммерческих, чтобы семья могла спокойно отдыхать в свободное от работы время.