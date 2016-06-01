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Потрясающий односемейный дом

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SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Дома в стиле модерн
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Прекрасная идея, мечта многих семей максимально приблизиться к природе и насаждаться жизнью в прекрасном ее уголке, каждую минуту наблюдая перед глазами роскошную зелень, источающую приятные ароматы. Можно любоваться прекрасными видами ежедневно, ощущая себя частью окружающей природы, которая дарит положительную энергию и здоровье.

Архитекторами AllesWirdGut создан уникальный дом в Южном Тироле, предназначение которого может быть разным – как частным, так и коммерческим одновременно. В нем органично сочетается частный дом с помещениями для ведения частной практики, например, врачебной. Если совмещать практику и жизнь в одном доме, нужно, чтобы он был достаточно свободным и приспособленным для жизни и работы. Этому должен способствовать исключительный дизайн, отвечающий гибким и емким требованиям условий эксплуатации всех помещений дома. И в то же время жилые помещения должны отделяться от коммерческих, чтобы семья могла спокойно отдыхать в свободное от работы время.

Использование солнечной энергии для обогрева помещений

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Дома в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

В пассивном доме для одной семьи отсутствует отопление, как это принято в классическом понимании. Актуальным элементом в обеспечении пассивности дома и обогрева помещений являются солнечные батареи. Полная зависимость от использования солнечной энергии, и оснащение дома достаточным количеством этих приспособлений, позволяет использовать энергию солнца в максимально возможном объеме.

Для достижения этих целей были применены также различные строительные и дизайнерские приемы. Окна дома сделаны довольно большими и ориентированы на стороны, которые на протяжении светового дня получают самое больше количество солнечного света.

Важнейшим элементом в обеспечении пассивности дома для одной семьи является установка солнечных панелей, встроенных в фасад помещения. Они значительно повышают эффективность использования солнечной энергии и одновременно являются эффектными элементами дизайна.

Компактность конструктивных элементов дома для одной семьи

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Дома в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Строительство данного дома проводилось в период 2004-2005 годов, но и сегодня он гармонично вписывается в окружающую среду. Этот дом разработан как пассивный, поэтому компактность дизайна была главным условием во время планирования и разработки проекта, так как энергоэффективность и экономия пространства очень хорошо объединяются в достижении поставленных целей.

Во время строительства были применены удачные приемы, которые только на первый взгляд создают обманчивое впечатление о небольших размерах дома для одной семьи, так как строительство продвинулось и расширило пространство вглубь. На заднем плане могут быть размещены гаражи, встроенные в дом и располагающиеся за помещениями, предназначенными для врачебной практики. Это очень удобно и практично для всех членов семьи.

Использование открытого пространства

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Проект дома сделан с перспективой, и при необходимости жилую площадь можно легко расширить, используя для этого открытую площадку. Создание открытой обеденной зоны позволяет в будущем сделать ее закрытой, если появится такое желание. 

Оригинальная современная крытая терраса, расположенная на верхнем уровне – на крыше дома, может служить гостиной, расположенной на открытом воздухе. Это позволит принимать гостей в просторной и уютной атмосфере, наслаждаться солнечным светом и проводить время на свежем воздухе как можно чаще.

Кухня

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Кухня в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Корпусная мебель для кухни установлена по всей длине особняка. Современное наполнение кухонной мебелью позволяет применять ее по максимуму и предоставляет возможность пользоваться самой удобной и компактной кухонной техникой и принадлежностями. На первом этаже дома для одной семьи расположены кроме открытой кухни также прилегающие к ней и свободно сообщающиеся помещения просторной столовой и гостиной.

Такая планировка помещений позволяет по максимуму использовать имеющиеся квадратные метры компактного дома и делает его более просторным и свободным.

Расположение раковины и всех кухонных принадлежностей, навесных шкафов и тумбочек спланировано и выполнено в единой стилистике интерьерных решений дома. И только отдельно установленный островок для приготовления пищи существует как автономный элемент интерьера.

Полка, распложенная на одном уровне с мебелью и проходящая по всему периметру дома, сделана из такого же материала, что и кухня. Это добавляет в интерьере больше свободного пространства, и органично вписывает этот элемент в общую, современную и интересную стилистику комнаты.

Применение светлого дерева для создания большого обеденного стола оригинально подчеркивает общность стиля комнаты. Красочные и оригинально сделанные стулья в помещении, оформлены в натуральных тонах, выглядят захватывающе и очень эффектно.

Гостиная

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Столовая комната в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Рядом с обеденной зоной расположена просторная и светлая гостиная, выполненная в минималистическом стиле. Только пара предметов и сервант отделяют эту единственную комнату на первом этаже от кухонной зоны. Отсутствие предметов и излишней мебели не делает интерьер скромным и бедным. Фон, создаваемый природой, которая окружает дом, насыщает и украшает пространство гостиной, делает его насыщенным и приятным для восприятия.

Оригинально выполнена раздвижная стеклянная дверь гостиной – от пола до потолка. Такое решение позволило создать беспрепятственный выход с закрытого пространства на открытое. Кроме того, такой прием позволил предоставить доступ максимальному количеству естественного освещения внутрь помещения.

Спальня с прекрасным видом

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Спальня в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Эта уютная и спокойная комната также выполнена в стиле минимализма. Использование дерева в декорировании спальни создает комфортные условия для отдыха и сна. 

Здесь приятно отдыхать, наслаждаясь великолепным видом на волшебный пейзаж, открывающимся из окна спальни. Невозможно налюбоваться шикарной природой, прекрасной в любое время года.

Ванная комната

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Ванная комната в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

Не стала исключением и ванная комната, в которой также достаточно много естественного освещения. Оно поступает в это помещение через большие окна. Благодаря устройству таких оконных проемов удалось минимизировать количество искусственного освещения. Светлые тона, с которых выполнено помещение ванной комнаты, белый цвет, подчеркивает чистоту и идеальный порядок. Естественный тон дерева слегка оживляет убранство этого помещения.

Ванная комната оснащена достаточным количеством необходимых предметов, здесь есть две раковины, это очень практично и удобно, если в доме проживает большая семья. Современная ванна, туалет, биде – все это наполняет ванную комнату и создает максимально комфортные условия для всех членов семьи.

Четкость линий, светлые тона, примененные в оформлении стен и пола, делают это помещение привлекательным и спокойным.

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