10 идеальных домов из дерева

Сегодня стало очень актуальным строить загородные дома и дачи из дерева, ведь это не только выглядит очень эффектно и красиво, это к тому же и очень удобно. Такими домами можно очень долго пользоваться, при этом существует множество вариаций и проектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Сказать точно, какой из всех этих домов будет наилучшим, будет затруднительно, ведь у каждого человека есть свои индивидуальные вкусы. Для того чтобы понять, какой же дом из дерева лучше подойдет вам, надо сначала разобраться в различных мелочах, начиная от особенностей возведения фундамента и теплоизолирования до организации электро- и водоснабжения.
В таких домах главным стройматериалом будут брусья – пиломатериалы со специальным квадратным сечением, изготавливаемый из досок и брёвен. Есть непрофилированный, или цельный брус, и профилированный. Клеёный брус хоть и является профилированным, но в то же время формируется при помощи продольного склеивания досок.
Если вам нужен дешёвый вариант для постройки дома, то лучше будет пользоваться непрофилированным материалом, для самых качественных моделей используют клеёные брусья. Такой тип материала имеет множество преимуществ:
- не трескается и не подвергается усадке;
- высокие показатели шумо- и теплоизоляции;
- нет надобности во внешнем декоре, в отличие от цельного бруса.
Преимуществом такого типа домов является то, что постройка производится в минимальные сроки: этому способствует то, что срубной материал продаётся в уже готов виде. Такие дома выглядят достаточно эстетично, а также достаточно недорогими: срубы из дерева 3*5 можно купить где-то за 100 00 рублей. Если говорить о недостатках таких домов, то это постоянный уход: материал со временем усаживается и растрескивается из-за погодных условий. Для постройки такой модели можно использовать как брёвна, так и брусья, при этом интересной особенностью является то, что при сборке не надо использовать гвозди или другие типы крепежей. Для стыковок брёвен используются специальные врубки.
Такие дома обрели свою популярность благодаря привлекательности: материал имеет округлую форму и пользуется большим спросом среди заказчиков.
Брёвна достаточно хорошо сохраняют тепло, но при этом возможна существенная усадка и образования трещин; в последствии нужно будет пользоваться различными герметиками для поддержания необходимой изоляции. Несмотря на то, что цена на брёвна будет меньше, нежели на брусья, стоимость всех дополнительных комплектаций приравнивается к стоимости постройки дома из бруса.
Еще одним недостатком данного проекта является то, что в среднем брёвнам нужно около года, чтобы просушиться перед тем, как уже можно будет начинать отделку дома. В случае с клеёным брусом такая надобность отпадает.
Данный тип будет наиболее экономным, ведь именно вы закупаете все сырье и производите материалы нужных вам размеров. В таком случае качество строения будет зависеть от ваших профессиональных навыков. В таком деле главное – правильно подогнать брёвна, чтобы обеспечить хорошую фиксацию и изоляцию. Если говорить об особенностях конструкции, можно выделить следующее:
- дома такого типа наиболее отвечают экологическим стандартам;
- короткие сроки производства;
- использование только ручных инструментов;
- высокая длительность монтажа такого дома.
Если сравнивать такой тип строений с домами ручной рубки, то их основное отличие в изначальной подаче сырья.
В последнем случае в качестве сырья был круглый лес, т.е. материал не поддавался до этого никакой обработке. В случае с домами из круглого бревна, сырью уже задали некую аккуратную форму при помощи станка для обработки дерева. Это существенно облегчает дальнейший процесс крепления: зачастую используется двусторонний замочный паз или в полбруса.
Стоимость такого проекта не будет намного больше, нежели постройка ручной работы. Это объясняется обработкой материала, и, соответственно, меньшими сроками монтажа дома.
Такой тип широко популярен в странах США и Канады.
Дома каркасно-щитовые характерны высокой стоимостью материалов – для изготовления таких сооружений берут дугласовую пихту, красный канадский кедр и т.д. Такой дом будет стоить больше, нежели дома из клеёного бруса.
Если говорить об особенности конструкции такого дома, то стоит сказать, что деревянным тут будет только каркас, к которому в дальнейшем будут крепиться специальные щиты из сендвич-панелей. Такой дом будет полностью зависеть от качества утеплительных материалов, ведь в таких моделях не используются маты минеральной ваты, ведь через некоторое время они будут оседать под собственным весом, что ухудшит общую теплоизоляцию строения. К тому же, стоимость дополнительных внутренних комплектаций также достаточно высока. Но с другой стороны, вес такого дома намного меньше предыдущих, поэтому им не нужна усадка.
Если рассматривать дома из дерева, опираясь на стиль их строения, то здесь можно выделить несколько наиболее распространенных моделей.
Если рассматривать данный стиль, то его можно считать наиболее природным вариантом для оформления загородного дома. В основе его строения – каркас из олициндрованных брусьев. Сейчас можно найти множество различных формаций домов из дерева в стиле кантри, каждый из них был подогнан под вкусы пользователей.
Это могут быть небольшие домики, как в американской деревне, либо же маленькие домики в английском стиле. Русский вариант такого дома учитывает возможность создания больших просторных хором классического стиля вперемешку с современным дизайном.
Если вы планируете строитьдизайнерский деревянный дом где-то в горах, то лучшим вариантом будет именно этот стиль, ведь планировка постройки учитывает все мельчайшие детали. Зачастую это небольшая, но довольно просторная терраса с несколькими мелкими балкончиками.
Крыша такого дома сделана из больших бревен, выходящих за границы строения; при этом сохраняется их природный вид, обработка минимальная. В таком доме вы по-настоящему сможете почувствовать себя в безопасности.
Данный тип домов очень часто строят с помощью профилированных клееных брусьев. Благодаря уникальным характеристикам данного стиля, такой дом можно использовать круглый год, при этом не будет нарушаться целостность здания, не будет никакой деформации или трещин. Особенностью такого стиля являются короткие строки постройки, ведь все детали подгоняются при выработке на заводах производителей.
Зачастую такие дома имеют только один этаж, но при этом это не мешает архитекторам пристраивать второй этаж в форме мансарды, дополнительного помещения или сауны.
Если рассматривать деревянные дома, как искусство, то стиль «модерн» будет настоящим шедевром. Роскошь таких домов всегда на высоком уровне; красивое соотношение отдельных деталей композиции на общем фоне изысканного оформления всего здания. Также подчеркивает индивидуальность такого стиля множество различных спусков, поворотов и подъёмов. В ночное время общий экстерьер дополняет множество креативных фонариков и ограждений. Но больше всего привлекает внимание изящный растительный орнамент, который всегда отлично дополняет общую атмосферу.
Это далеко не все характеристики, которые нужно учитывать для того, чтобы создать деревянный дом своей мечты, так что отнеситесь к поставленной задаче со всей серьёзностью и создайте дом своей мечты!
Первое, чего обязательно стоит придерживаться при выборе такого дома – это соответствие всем гарантиям качества и безопасности. В частности, это касается и электропроводки. Также немалую роль играют обогревательные системы, а также водоснабжение. Если говорить о все деревянных домах, то они владеют целым рядом преимуществ по сравнению с коттеджами или же всем привычным домам из кирпича:
Низкие затраты – такие дома более энергоёмкие, что сэкономит ваши расходы на электрику; также готовые элементы конструкции дома позволят вам истратить меньше на транспортные расходы.
Высокая надёжность и устойчивость – современные деревянные дома хорошо защищены от различных вредителей, а также устойчиво к перепадам температур, движениям грунта или землетрясениях;
Экологичность – уровень постоянной влажности в помещении всегда будет составлять около 45-55%. При этом дерево обладает возможностью абсорбировать все вредные и токсические вещества.
Кроме того, вы всегда можете разобрать дом при необходимости и собрать в другом месте. Теперь, когда вы знаете основные преимущества таких домов, стоит разобрать несколько типов идеальных домов из дерева.