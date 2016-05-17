10 террас, которые нас впечатлили

Чтобы создать на террасе уютную обстановку нужно приложить минимальные усилия. Если есть очаг и место, где можно приземлиться и расслабиться – уют обеспечен. Главное, чтобы можно было создать уединенную обстановку и скрыть от постороннего взгляда это место при помощи вьющихся или высоких растений. Более интимной сделают современную террасу теплые тона дерева, примененного в ее отделке, и точечные светильники, встроенные по периметру.

Обустройство очага или места для приготовления различных блюд с использованием открытого огня дополнит современную террасу и сделает ее более функциональной.

Чем меньше будет задействовано предметов и проще их конструкция, тем идеальнее получится терраса.