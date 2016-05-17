10 террас, которые нас впечатлили

Современная стилистика в обустройстве террас предполагает эстетичность, комфорт и относительную простоту, выраженную в формах. Каждая терраса, которая создается в доме, не всегда содержит прямую связь с природой, но стремление максимального к ней приближения присутствует. Любая современная терраса призвана стать местом для полноценного отдыха, этому способствует ее наполнение удобной мебелью, практичными элементами декора, зелеными насаждениями и максимальной открытостью. Обычно во при создании террасы применяются материалы, которые были использованы во время строительства дома, так как она является его продолжением и должна гармонично вписаться в общую стилистику дома.
Есть много различных способов обустройства уютной и красивой террасы, 10 из которых будут приведены ниже.
Чтобы создать на террасе уютную обстановку нужно приложить минимальные усилия. Если есть очаг и место, где можно приземлиться и расслабиться – уют обеспечен. Главное, чтобы можно было создать уединенную обстановку и скрыть от постороннего взгляда это место при помощи вьющихся или высоких растений. Более интимной сделают современную террасу теплые тона дерева, примененного в ее отделке, и точечные светильники, встроенные по периметру.
Обустройство очага или места для приготовления различных блюд с использованием открытого огня дополнит современную террасу и сделает ее более функциональной.
Чем меньше будет задействовано предметов и проще их конструкция, тем идеальнее получится терраса.
Если в доме бывает много гостей, которые предпочитают проводить время на свежем воздухе с комфортом, можно создать многоуровневую конструкцию. Воплощение в жизнь такого решения позволит разместить для одновременного пребывания большое количество людей, имеющих возможность не мешать друг другу, но и находиться в непосредственной близости для общения и отдыха. Это похоже на лаундж-зону, размещенную на открытом пространстве.
Обустройство такой современной террасы приветствуется, если дом находится на некотором возвышении или имеет два и больше этажа. Это позволит пристроить достаточно просторную террасу для большой семьи.
Оригинально и стильно выглядит терраса, оформленная в современном стиле с использованием минимального количества мебели и предметов декора. Мебель для террасы в современном стиле отличается необычными формами и оригинальной фактурой. Во время строительства такой террасы должны четко выдерживаться пропорции, правильные линии, повторяющиеся в мебели и немногочисленных предметах декора. В качестве материалов, наиболее подходящих для обустройства террасы, может применяться стекло, пластик, металл, композиты. Эффектно выглядит в современном стиле натуральное дерево в комбинации с природным камнем.
Современная терраса, выполненная в стиле ретро, может стать идеальным продолжением садового дизайна. Такого эффекта можно достичь путем применения в ее оформлении деревянных настилов с использованием искусственно состаренного дерева, окрашенного в темные цвета. Стильно и контрастно будет выглядеть фон для темного дерева в виде мелкой светлой гальки, выложенной по краям дорожек, и примененной в отделке встроенных клумб, обрамляющих террасу. Отлично дополнят общую стилистику садовые фонари, оформленные в стиле ретро.
Ретро стиль в оформлении террасы подчеркнут предметы декора, такие как старая или искусственно состаренная мебель, кресло-качалка. Центром внимания может стать старенький патефон, самовар, лампы с абажурами и другие мелочи, которые создадут поэтичную и уютную обстановку на террасе.
Создание современной террасы в стиле кантри с интеграцией в ландшафт. Этот способ призван максимально приблизить и органично вписать террасу в обстановку загородного дома и его природного окружения.
Одним из отличных вариантов, который также может сэкономить пространство под террасой будет ее обустройство на высоте второго этажа. Это прекрасная возможность слиться с природой, и если дом расположен в окружении деревьев, можно вывести террасу при помощи мостика в гущу растительности, которая станет также защитой от палящего летнего солнца. Для строительства террасы в стиле кантри обязательно используется дерево, предпочтительнее всего – широкая палубная доска. Этот материал является натуральным, он гармонично впишется в естественную природную среду.
Перила террасы в стиле кантри могут иметь фигурные балясины, Использование для освещения маленьких кованных фонарей по периметру террасы придаст окружению интимности и домашнего, сельского уюта, к которому так стремятся все, кто проводит насыщенные будни в суетной, шумной и беспокойной городской обстановке.
Если вид со двора завораживает взор, нужно обязательно воспользоваться такой возможностью и оборудовать террасу в стиле хай-тек, которая откроет самые лучшие панорамные виды. Для изготовления такой террасы можно использовать не стекло, пластик или металл, но и другие современные материалы, такие как фиберон.
Этот материал предназначен для строительства террас, он отлично зарекомендовал себя как практичный, красивый и легкий в уходе. Для стиля хай-тек характерны спокойные однотонные цвета. Предметы интерьера – диван, стулья, светильники и др. выделяют яркими стильными пятнами. Оживить сдержанную обстановку данного стиля можно небольшим количеством растений, таких как драцена, юкка или кактусы.
Шикарная обстановка стиля хай-тек в интерьере – одно из лучших и наиболее распространенных сегодня решений в оформлении террасы.
Если есть желание создать террасу с восточным колоритом, можно обустроить ее в таком стиле, применив наиболее подходящий для этого материал – бамбук. Из него выкладывается сама терраса или делается бамбуковое ограждение в виде ширмы или навеса. Низкие диваны и различные предметы декора в восточном стиле отлично дополнят восточный интерьер. Периметр можно украсить и оживить наиболее подходящими по стилистике растениями, высаженными в кадках – тот же бамбук, японские клены, дерево бонсай и др.
Яркие краски в восточном интерьере – наиболее характерная его черта. Для освещения террасы очень часто применяются оригинальные восточные фонарики, придающие обстановке романтичности и восточной загадочности.
Над террасой можно надстроить перголу.
Это сооружение родом из средиземноморья и использовалось для поддержания виноградной лозы. В переводе это слово означает «навес».
Его можно дополнить различного рода маркизами, защищающими от солнца. Сама по себе это конструкция прекрасно дополнит любой стиль. Для любителей различных вьющихся растений пергола будет прекрасной основой для роста и поддержания клематиса, плюща, плетущихся роз и даже винограда. В жаркие и солнечные дни на такой современной террасе будет приятно и с удовольствием отдыхать, наслаждаться свежим воздухом и развлекаться с друзьями.
Для тех, кто испытывает романтические чувства и настроен на размеренное, тихое времяпрепровождение, можно оформить террасу в стиле прованс, главой отличительной чертой которого является наличие кованой и плетеной мебели. Цветы в кашпо, цветочные орнаменты в текстиле или в клеточку – скатерти на столе, шторах, маленьких диванчиках с мягкими подушками, буду выглядеть оригинально и романтично.
Светлые тона в оформлении террасы освежат обстановку, а надписи на предметах декорирования (деревянных сердечках, вазочках с вазонами и др.) подчеркнут изысканность стиля и романтичную нотку в обстановке террасы.
Оригинальный вариант обустройства террасы – сделать центральным элементом участка, выполнив ее в классическом стиле. Основную роль в этом способе обустройства места для приятного и спокойного отдыха должен играть материал, из которого будет сделана современная терраса. Можно выложить из досок какой-либо не сложный узор. У колонн, поддерживающих навес над террасой, высаживают или располагают в горшках плетущиеся растения. Фигурные изображения и скульптуры также станут интересным дополнением в оформлении террасы в классическом стиле. Применение пастельных тонов в элементах классического декора придаст ее облику изысканности и уюта.
Для создания террасы в испанском стиле нужно использовать простую деревянную мебель с применением модного яркого текстиля. Для этого стиля подбираются 3-4 оттенка в декорировании. Добавить антуража помогут старые предметы. Нужно постараться избегать большого количества узоров, орнаментов и скопления различных вещей. Для оформления пола террасы в испанском стиле желательно использовать камень.
На лавки или диванчик можно уложить различной формы яркие и мягкие подушки. Испанский стиль прекрасно дополнит разнообразная зелень, цветы и искусственные фонтанчики.
Если во дворе дома есть бассейн, можно обустроить вокруг него террасу. В качестве центрального объекта, окруженного террасой, может также использоваться небольшой декоративный водоем.
Оборудованная терраса может стать не только местом пассивного отдыха, но и позволит активно развлекаться в бассейне, проводить время в кругу семьи. Такая современная терраса с бассейном будет больше похожа на мини-пляж, если расставить на ней лежаки с зонтами от солнца. Если же обустроить рядом барную зону, можно будет проводить здесь вечеринки и праздновать различные события.