Натуральные и экологически безопасные материалы сейчас как никогда актуальны. Кажется, мы слегка подустали от характерной для модерна мебели из пластика, стекла, металла и обратили внимание на нестареющую классику – мебель из прочного и долговечного дерева. Рустикальный стиль с его изысканной грубостью буквально ворвался в наши дома, став своего рода ответной реакцией на пресыщение от холодного глянца технологичных материалов.

В своих собственных квартирах мы все чаще отказываемся от функционального минимализма с его четкими геометрическими формами и гладкими поверхностями и ностальгируем по провинциальному стилю, толстой и состаренной древесине с ее особым, ни с чем несравнимым запахом. Особенно это касается кухни – помещения, которое можно по праву назвать сердцем нашего дома, ведь, именно там мы ежедневно собираемся всей семьей, чтобы поужинать, обсудить прошедший день и спланировать следующий. Сегодня на homify мы посмотрим на кухни из дерева, интерьер которых излучает тепло и уют бабушкиного дома и возвращает нас к светлым воспоминаниям о беззаботном детстве.