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Кухни из дерева

Мой Homify Мой Homify
homify КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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Натуральные и экологически безопасные материалы сейчас как никогда актуальны. Кажется, мы слегка подустали от характерной для модерна мебели из пластика, стекла, металла и обратили внимание на нестареющую  классику – мебель из прочного и долговечного дерева. Рустикальный стиль с его изысканной грубостью буквально ворвался в наши дома, став своего рода ответной реакцией на пресыщение от холодного глянца технологичных материалов. 

В своих собственных квартирах мы все чаще отказываемся от функционального минимализма с его четкими геометрическими формами и гладкими поверхностями и ностальгируем по провинциальному стилю, толстой и состаренной древесине с ее особым, ни с чем несравнимым запахом. Особенно это касается кухни – помещения, которое можно по праву назвать сердцем нашего дома, ведь, именно там мы ежедневно собираемся всей семьей, чтобы поужинать, обсудить прошедший день и спланировать следующий. Сегодня на homify мы посмотрим на кухни из дерева, интерьер которых излучает тепло и уют бабушкиного дома и возвращает нас к светлым воспоминаниям о беззаботном детстве.

Кухня из натурального дерева

Cascina di Montagna, studiosagitair studiosagitair Столовая комната в рустикальном стиле
studiosagitair

studiosagitair
studiosagitair
studiosagitair

Этот дом когда-то был частью пришедшего в упадок фермерского хозяйства. С приходом новых владельцев он был реконструирован, но по желанию заказчика в его интерьере был сохранен рустикальный стиль. Кухня в нем целиком и полностью состоит из массивной и добротной деревянной мебели, которая наилучшим образом соответствует рустикальному стилю. 

К слову, рустику часто путают со стилем кантри или, как его еще называют, деревенским стилем. Интерьер в стиле кантри изобилует небольшими предметами декора, такими как хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки, развешенные на стенах чучела животных или небольшие кузнечные сувениры. Рустикальный интерьер, в отличие от кантри, – это максимальная простота и даже в некотором роде брутальность, свойственная провинциальному стилю с его наспех изготовленной мебелью и украшениями.

Танцующая кухня

Manor house sculptural kitchen, Carved Wood Design Bespoke Kitchens. Carved Wood Design Bespoke Kitchens. КухняШкафы и полки
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Manor house sculptural kitchen

Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.
Carved Wood Design Bespoke Kitchens.

Глядя на это изображение, невозможно не улыбнуться.  Мебель, которая танцует прямо на вашей кухне, гарантирует всплеск хорошего настроения. В такую кухню будут с удовольствием заходить даже те, кто, как правило, избегает этой комнаты из-за природной нелюбви к готовке и мытью посуды. Создатели этой удивительной мебели со сложной гравировкой  Carved Wood Design уже давно и успешно занимаются изготовлением деревянных предметов интерьера и декора  для кухни на заказ. Все их работы выполнены вручную.

За деревянными дверями

BON TON BY OFFICINA DESIGN, ARREX LE CUCINE ARREX LE CUCINE КухняХранение
ARREX LE CUCINE

BON TON BY OFFICINA DESIGN

ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE

Давайте жить проще и элегантнее – вот, девиз итальянской фирмы Officina Design, в которой был создан этот необычный кухонный шкаф. Своими работами итальянцы призывают возвращаться к истокам, при этом не терять чувства современности и смело соединяют минимализм и деревенский стиль. Этот кухонный шкаф выполнен из массива дуба, часть которого была покрашена в белый цвет. Он вместил в себя несколько хай-тек приборов, без которых невозможно представить современную кухню и множество полок, где нашла свое место посуда для всей семьи. 

Такое необычное и эффективное дизайнерское решение позволило освободить кухню от громоздкой бытовой техники и поместить в нее огромный обеденный стол, за которым может поместиться большая и дружная семья.

В стиле кантри

Kitchen island butchers block top Country Interiors КухняШкафы и полки
Country Interiors

Kitchen island butchers block top

Country Interiors
Country Interiors
Country Interiors

Этот стол как раз наиболее подходит под описание мебели в стиле кантри. При всей его деревенскости, он необычайно практичен и идеально подойдет для небольших кухонь, в которых так часто не хватает места для посуды и предметов декора. Этот стол и прилагающиеся к нему необычно высокие табуретки никак нельзя назвать неоттесанным и грубым, что как раз и является главными признакми рустикального стиля. В этот предмете интерьера все очень четко продумано.

Праздничный белый цвет

Grace, Mowlem&Co Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co

Grace

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

Если белый цвет, ваш любимый цвет, то в этой кухне вы будете чувствовать себя очень комфортно. К тому же вы должны быть невероятным аккуратистом, поскольку белое, как известно, не терпит пятен и соринок. Мебель на этой кухне также выполнена из дерева, которое впоследствии было покрашено в ослепительно белый цвет. Максимально простые и гармоничные линии мебельного ансамбля неплохо комбинируют с хрустальной люстрой, характерной скорее для роскошных барочных интерьеров. Однако благодаря использованию белого цвета, деревянная мебель приобретает аристократичную элегантность и изысканность.

Посуда из бамбука

Cravina set of bamboo bowls homify КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
homify

Cravina set of bamboo bowls

homify
homify
homify

Бамбук является одним из самых устойчивых природных  материалов. Поэтому если вы являетесь счастливым обладателем деревянной кухни, стоит также присмотреться к деревянной посуде. Согласитесь, что кухонная утварь из грубого дерева выглядит слишком массивной и может казаться грубоватой даже для отчаянных поклонников стиля кантри. Поэтому рекомендуем обратить внимание на стильную, современную и невероятно практичную посуду из бамбука.

Дерево на кухне

Baumstammküche, werkhaus werkhaus
werkhaus

werkhaus
werkhaus
werkhaus

Дизайнерская идея для декора кухни, представленная на изображении, идеально подойдет для тех, кто старается всегда следовать моде, но не является ни обладателем собственного домика в деревне, ни поклонником деревянной мебели. Если вы вполне современный человек, проживающий в шикарном лофте в центре города, который никогда не спит, вряд ли вам свойственно тосковать по бабушкиному уюту. Однако не следовать последним тенденциям в дизайне интерьера вы просто не можете. В таком случае почему бы просто не заказать ключевой элемент рустикального стиля и не превратить его во вполне функциональный кухонный столик? Шутки шутками, но, согласитесь, что этот аутентичный элемент декора отлично смотрится в пространстве лофта.

Страшный и смешной декор для Хэллоуина

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