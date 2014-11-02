Натуральные и экологически безопасные материалы сейчас как никогда актуальны. Кажется, мы слегка подустали от характерной для модерна мебели из пластика, стекла, металла и обратили внимание на нестареющую классику – мебель из прочного и долговечного дерева. Рустикальный стиль с его изысканной грубостью буквально ворвался в наши дома, став своего рода ответной реакцией на пресыщение от холодного глянца технологичных материалов.
В своих собственных квартирах мы все чаще отказываемся от функционального минимализма с его четкими геометрическими формами и гладкими поверхностями и ностальгируем по провинциальному стилю, толстой и состаренной древесине с ее особым, ни с чем несравнимым запахом. Особенно это касается кухни – помещения, которое можно по праву назвать сердцем нашего дома, ведь, именно там мы ежедневно собираемся всей семьей, чтобы поужинать, обсудить прошедший день и спланировать следующий. Сегодня на homify мы посмотрим на кухни из дерева, интерьер которых излучает тепло и уют бабушкиного дома и возвращает нас к светлым воспоминаниям о беззаботном детстве.
Этот дом когда-то был частью пришедшего в упадок фермерского хозяйства. С приходом новых владельцев он был реконструирован, но по желанию заказчика в его интерьере был сохранен рустикальный стиль. Кухня в нем целиком и полностью состоит из массивной и добротной деревянной мебели, которая наилучшим образом соответствует рустикальному стилю.
К слову, рустику часто путают со стилем кантри или, как его еще называют, деревенским стилем. Интерьер в стиле кантри изобилует небольшими предметами декора, такими как хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки, развешенные на стенах чучела животных или небольшие кузнечные сувениры. Рустикальный интерьер, в отличие от кантри, – это максимальная простота и даже в некотором роде брутальность, свойственная провинциальному стилю с его наспех изготовленной мебелью и украшениями.
Глядя на это изображение, невозможно не улыбнуться. Мебель, которая танцует прямо на вашей кухне, гарантирует всплеск хорошего настроения. В такую кухню будут с удовольствием заходить даже те, кто, как правило, избегает этой комнаты из-за природной нелюбви к готовке и мытью посуды. Создатели этой удивительной мебели со сложной гравировкой Carved Wood Design уже давно и успешно занимаются изготовлением деревянных предметов интерьера и декора для кухни на заказ. Все их работы выполнены вручную.
Давайте жить проще и элегантнее – вот, девиз итальянской фирмы Officina Design, в которой был создан этот необычный кухонный шкаф. Своими работами итальянцы призывают возвращаться к истокам, при этом не терять чувства современности и смело соединяют минимализм и деревенский стиль. Этот кухонный шкаф выполнен из массива дуба, часть которого была покрашена в белый цвет. Он вместил в себя несколько хай-тек приборов, без которых невозможно представить современную кухню и множество полок, где нашла свое место посуда для всей семьи.
Такое необычное и эффективное дизайнерское решение позволило освободить кухню от громоздкой бытовой техники и поместить в нее огромный обеденный стол, за которым может поместиться большая и дружная семья.
Этот стол как раз наиболее подходит под описание мебели в стиле кантри. При всей его
деревенскости, он необычайно практичен и идеально подойдет для небольших кухонь, в которых так часто не хватает места для посуды и предметов декора. Этот стол и прилагающиеся к нему необычно высокие табуретки никак нельзя назвать неоттесанным и грубым, что как раз и является главными признакми рустикального стиля. В этот предмете интерьера все очень четко продумано.
Если белый цвет, ваш любимый цвет, то в этой кухне вы будете чувствовать себя очень комфортно. К тому же вы должны быть невероятным аккуратистом, поскольку белое, как известно, не терпит пятен и соринок. Мебель на этой кухне также выполнена из дерева, которое впоследствии было покрашено в ослепительно белый цвет. Максимально простые и гармоничные линии мебельного ансамбля неплохо комбинируют с хрустальной люстрой, характерной скорее для роскошных барочных интерьеров. Однако благодаря использованию белого цвета, деревянная мебель приобретает аристократичную элегантность и изысканность.
Бамбук является одним из самых устойчивых природных материалов. Поэтому если вы являетесь счастливым обладателем деревянной кухни, стоит также присмотреться к деревянной посуде. Согласитесь, что кухонная утварь из грубого дерева выглядит слишком массивной и может казаться грубоватой даже для отчаянных поклонников стиля кантри. Поэтому рекомендуем обратить внимание на стильную, современную и невероятно практичную посуду из бамбука.
Дизайнерская идея для декора кухни, представленная на изображении, идеально подойдет для тех, кто старается всегда следовать моде, но не является ни обладателем собственного домика в деревне, ни поклонником деревянной мебели. Если вы вполне современный человек, проживающий в шикарном лофте в центре города, который никогда не спит, вряд ли вам свойственно тосковать по бабушкиному уюту. Однако не следовать последним тенденциям в дизайне интерьера вы просто не можете. В таком случае почему бы просто не заказать ключевой элемент рустикального стиля и не превратить его во вполне функциональный кухонный столик? Шутки шутками, но, согласитесь, что этот аутентичный элемент декора отлично смотрится в пространстве лофта.