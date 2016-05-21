6 способов, как быстро преобразить дом!

Когда вы чувствуете желание изменить ваш дом и преобразить его, то зачастую вы хотите достичь максимального эффекта с минимальными усилиями. Это не значит, что вы ленивы, это просто здравый смысл. Кроме того, вы можете воспользоваться вашим бюджетом , предназначенным для более важных вещей. Так что стоит попытаться преобразить свой дом с помощью этих простых советов. Они помогут достичь быстрого эффекта.
Это удивительно, как просто выполнить некоторые из этих советов, не так ли? Если ваша ванная приобрела неэстетичный вид, и вы хотите, чтобы она снова выглядела роскошно и красиво, то почему бы не рассмотреть покупку нового душа? Это звучит смешно, но оно окажет огромное влияние.
Быстрое обновление дома этим способом очень простое. Вам нужно открутить старый душ и прикрепить новый. Внезапно, вся ваша душевая будет выглядеть ново, а вы приложили минимум усилий. Если вы захотите поменять цвета мебели, то подберите в тон полотенца, что сделает ванную комнату более стильной.
Как и в любом здании, который используется ежедневно, ваш дом естественно накопит некоторые признаки износа. Но если вы от них будете избавляться, пока они маленькие и едва заметные, то это позволит вам сохранить ваш дом свежим и совершенным, насколько это возможно. Это очень просто!
Эта ванная комната выглядит фантастически, но она неизбежно станет жертвой легких повреждений, таких как вмятины и царапины. Для идеального и быстрого обновления дома просто вовремя убирайте следы на поверхности, повторно покрасьте при необходимости или устраните испорченные материалы и вуаля, опять – таки совершенно новая комната!
Никогда не следует недооценивать влияние, которое оказывают хорошо подобранные и прекрасно расположенные растения и цветы в вашем доме. Им даже не нужно находиться внутри самого дома, чтобы украсить его и наполнить его уютом: взгляните на фото, вот как удивительно могут менять атмосферу в доме растения, расположенные снаружи.
Для унылой и скучноватой комнаты этот способ преображения по мнению дизайнеров идеален – просто добавьте некоторые растения за окном. Теперь внимание будет обращено на цветники, а не на ваши рабочие поверхности или шкафы. Сама комната станет более легкой и воздушной.
Вот совет для любителей делать что-то своими руками, энтузиастов, которые имеют время, чтобы совершить что-то оригинальное. Покраска ваших кухонных шкафов окажет неизмеримое влияние на интерьер, но помните, что в таком случае кухонное помещение может измениться визуально полностью.
Подойдите к этому с умом, подберите правильный цвет и не рубите с плеча. При возможности и желании проконсультируйтесь со специалистом насчет подходящего оттенка. Сначала очистите поверхность шкафов, прогрунтуйте, так как это поможет вам получить долгосрочную отделку. Хотя это может быть не самое быстрое обновление дома, но это, безусловно, один из самых эффектных способов.
Мебель из натурального дерева является ошеломляющим выбором и всегда создает определенную скандинавскую атмосферу при использовании в дизайне интерьера, но для быстрого и простого способа изменить свой декор и вдохнуть новую жизнь в вашу мебель вы можете окрасить ваше натуральное дерево в новый, богатый темный цвет.
Это, конечно, потребует определенных усилий. Но в итоге окрашенная мебель полностью изменит внешний вид вашего интерьера, сделает его более благородным и стильным.
Иногда самые простые решения являются наилучшими и в данном случае мы считаем, что некоторые дополнительные стеллажи на вашей кухне могут быть ответом на вопрос, как быстро преобразить дом.
Повесьте несколько настенных полок, украсьте их специями, травами или различными интересными баночками, заполненными лакомствами. Только один их вид может освежить и омолодить кухню, придать ей новый цвет и контраст. Также предлагаем посмотреть статью о том, как оптимизировать пространство в доме.