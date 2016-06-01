Креативный минимализм в гармонии с природой

Столовая гармонично продолжается в едином пространстве в зону гостиной, а далее – на отрытый балкон с террасой. Такой прием позволяет в полной мере ощутить весь объем помещения, несмотря на ограниченные размеры дома в целом. Небольшой участок у подножия гор рядом с морем – мечта многих. Но также многие сталкиваются с весьма скромными размерами дома, который можно построить в таком живописном месте. Данный проект наглядно показывает, как с помощью организации одного объединенного пространства можно получить просторные комнаты в маленьком доме и место для объемных систем хранения.