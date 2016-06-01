Креативный минимализм в гармонии с природой

Этот проект представляет нам прекрасный дом, гармонично вписанный в живописный пейзаж: море, зеленые горы и впечатляющий фасад темного дерева на фоне горных склонов. Архитекторам удалось полностью использовать все плюсы небольшого участка у подножия гор, сконструировав дом компактный и вместительный, простой и уютный.
Этот домик на берегу моря не кажется деревенским, несмотря на свою максимальную близость к природе. Темно-синие, почти черные тона фасада, его идеально четкая геометрия и контрастные терракотовые рамы квадратных окон делают дом ярким, стильным и безусловно оригинальным. Благодаря использованию древесины в отделке фасада такие строгие формы не выглядят чужеродными на фоне моря, прозрачного синего неба и зеленых склонов гор.
Уже в прихожей дома вас ждут интересные идеи организации пространства от дизайнеров. Деревянная лестница сделана без ненужной экономии, широкой и надежной, но пространство под ее ступенями не потеряно для интерьера. Там разместился большой белый шкаф, оформленный в тон глянцевой отделки верхнего яруса ступеней. А чтобы прихожая была еще светлее, у ступеней притаилось оригинальное окошко.
На втором этаже вас встречается открытое пространство гостиной, объединенной с кухней. Белый фон стен подчеркивает теплые, глубокие оттенки древесины. Элегантный красновато-коричневый деревянный пол добавляет изысканности и уюта светлой комнате. Еще одной изюминкой интерьера, безусловно, служит огромное панорамное окно вдоль всей стены, открывающее великолепный вид на горный пейзаж. Системы хранения в зоны кухни организованы вместительные, вдоль одной стены за белыми фасадами расположено все необходимое от холодильника до стиральной машины. Черный остров простой геометрии разделяет зону кухни и светлую, просторную столовую с широким деревянным столом.
Столовая гармонично продолжается в едином пространстве в зону гостиной, а далее – на отрытый балкон с террасой. Такой прием позволяет в полной мере ощутить весь объем помещения, несмотря на ограниченные размеры дома в целом. Небольшой участок у подножия гор рядом с морем – мечта многих. Но также многие сталкиваются с весьма скромными размерами дома, который можно построить в таком живописном месте. Данный проект наглядно показывает, как с помощью организации одного объединенного пространства можно получить просторные комнаты в маленьком доме и место для объемных систем хранения.
Белая, элегантная и безупречно свежая – такое впечатление складывается о ванной комнате в стиле минимализма с первого взгляда. Обратите внимание – за стеклянной дверью сразу размещена открытая душевая кабина и ванна, что позволило значительно сэкономить пространство, не лишая ванную комнату необходимого комфорта.