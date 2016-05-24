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Современная стилистика с индивидуальным характером

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기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
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Многие проекты современных домов являются достаточно однотипными – большие, просторные, удовлетворяющие всевозможные потребности в комфорте, но зеркально повторяющие решения в архитектуре и интерьерах, без индивидуальной уникальности. Представленный проект корейской архитектурной группы – это настоящий праздник для глаз и чувств. Этот дом изначально был спроектирован в тесном контакте с окружающим пейзажем, гармоничным соединением интерьеров с природой и созданием просторной, воздушной атмосферы. 

Оригинальный фасад

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Фасад дома стильный и современный, умеренно сочетает металлические детали и деревянный сайдинг, широкие окна и открытые террасы. Уютный и теплый, фасад этого дома комбинирует разные текстуры и оттенки для создания смелого и интригующего вида. Серый бетон стен сочетается и с металлической рамой перил, и с теплой древесиной отделки. Первый этаж окружают просторные открытые веранды, соединяя домашний уют с окружающей природой, создавая комфортную и непринужденную обстановку для вечернего отдыха.

Прихожая и лестница

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Интерьер небольшой прихожей наполнен светом: белый глянцевый пол, белые стены и светлая лаконичная мебель. Продуманная планировка этого пространства позволила вместить объемный комод в пространстве  под широкой деревянной лестницей, белая древесина которой кажется еще более легкой и эффектной на контрасте с серыми стенами и темными тонкими перилами. 

Объединенное пространство кухни и гостиной

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Гостиная в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Гостиная и кухня в этом доме находятся в объединенном пространстве, светлом и просторном. Мраморный белый пол подчеркивает единство пространства, а деревянная барная стойка ненавязчиво отделает друг от друга две части команты. Интерьер эклектичен и прост одновременно, наполнен как предметами высоко-технологичными, так и зеленью, светом, комфортной мебелью и натуральными материалами. Мягкий кожаный диван, высокие растения в белых кадках, яркий свет и большое открытое пространство создают в интерьере гостиной атмосферу для расслабленного отдыха. 

Второй этаж

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Пространство второго этажа открывает нам несколько интересных интерьерных решений. Деревянная лестница сочетается с черными железными перилами, что подчеркивает мягкость и теплоту натурального материала. Белые стены лаконично контрастируют с черными дверьми. Еще одна изюминка планировки пространства – умывальники в коридоре вдоль стены рядом с ванными комнатами.

Интересная идея мини-офиса

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Гостиная в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Открытое пространство рядом с лестницей на втором этаже использовано более чем разумно. В тихом уголке за воздушной перегородкой из стекла оборудован небольшой домашний кабинет: длинный стол в виде консоли вдоль стены, несколько стульев позволяют организовать  даже совместную работу нескольких человек. Нейтрально-светлое цветовое решение в сочетании с теплой древесиной создает спокойную атмосферу для работы. Панель из матового стекла с черным обрамлением добавляет еще одно измерение к пространству, визуально отделяя рабочий кабинет от проходной зоны в пространстве.

Спальня в стиле восточного минимализма

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Спальня в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Интерьер спальни на втором этаже подчеркнуто минималистичен и спокоен. Серый, приглушенный цвет стен, широкие  стеклянные раздвижные двери с выходом  на террасу, отсутствие лишних деталей и мебели создают атмосферу умиротворения. Комната наполнена светом, воздухом и покоем, словно оазис тишины в суете дней. 

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Терраса под крышей

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Балкон и терраса в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Сразу из спальни можно выйти на открытую террасу, расположенную вдоль фасада на втором этаже. Легкое металлическое ограждение не закрывает вид на пейзаж, небольшие столбики с фонарями позволяют использовать эту широкую площадку и вечером для семейных ужинов с видом на природу. 

Яркий дом в вечерние часы

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) Дома в стиле модерн
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Вечером фасад дома словно оживает в свете фонарей на открытых террасах первого и второго этажей. Теплый свет на фоне темного неба несет чувство домашнего уюта и гостеприимства, издалека выделяя архитектуру дома. 

Фермерский дом в полной гармонии с горной местностью
Пожалуй, такая архитектура будет достойным образцом минимализма и на фоне русских пейзажей?

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