Современная стилистика с индивидуальным характером

Открытое пространство рядом с лестницей на втором этаже использовано более чем разумно. В тихом уголке за воздушной перегородкой из стекла оборудован небольшой домашний кабинет: длинный стол в виде консоли вдоль стены, несколько стульев позволяют организовать даже совместную работу нескольких человек. Нейтрально-светлое цветовое решение в сочетании с теплой древесиной создает спокойную атмосферу для работы. Панель из матового стекла с черным обрамлением добавляет еще одно измерение к пространству, визуально отделяя рабочий кабинет от проходной зоны в пространстве.