10 современных фасадов

В современном строительстве зданий наряду с прочностью строительных конструкций, влияющей на долговечность сооружений, учитывается также и их внешняя привлекательность, которая играет одну из важнейших ролей в современном архитектурном искусстве. Современные строительные материалы, которые используются во время отделки фасадных конструкций, отличаются не только внешней привлекательностью, но и имеют достаточно высокие прочностные характеристики. Это позволяет применять их для самых различных климатических зон и комбинировать в самых разных вариантах.

Основной задачей во время отделки современных фасадов считается воплощение индивидуального стиля, стремление к максимальной архитектурной привлекательности. В оформлении фасадов важно придерживаться творческого подхода, владеть основами архитектурной стилистики, в которой требуется выполнить наружную отделку. Огромный выбор фасадных материалов, которые есть сегодня на строительном рынке, позволяет внедрять в жизнь любые архитектурные фантазии, чтобы достичь требуемого эффекта.

Современные архитектурные стили тесно переплетаются с уже давно устоявшимися направлениями фасадного архитектурного искусства, среди которых можно выделить 10 основных, пользующихся повышенным интересом способов оформления современных фасадов.