10 современных фасадов

В современном строительстве зданий наряду с прочностью строительных конструкций, влияющей на долговечность сооружений, учитывается также и их внешняя привлекательность, которая играет одну из важнейших ролей в современном архитектурном искусстве. Современные строительные материалы, которые используются во время отделки фасадных конструкций, отличаются не только внешней привлекательностью, но и имеют достаточно высокие прочностные характеристики. Это позволяет применять их для самых различных климатических зон и комбинировать в самых разных вариантах.
Основной задачей во время отделки современных фасадов считается воплощение индивидуального стиля, стремление к максимальной архитектурной привлекательности. В оформлении фасадов важно придерживаться творческого подхода, владеть основами архитектурной стилистики, в которой требуется выполнить наружную отделку. Огромный выбор фасадных материалов, которые есть сегодня на строительном рынке, позволяет внедрять в жизнь любые архитектурные фантазии, чтобы достичь требуемого эффекта.
Современные архитектурные стили тесно переплетаются с уже давно устоявшимися направлениями фасадного архитектурного искусства, среди которых можно выделить 10 основных, пользующихся повышенным интересом способов оформления современных фасадов.
Данное стилистическое направление берет свое начало в провинциальной Франции, являющейся воплощением тонкого вкуса и изысканности. В любой детали фасада должно прослеживаться четкое стилистическое направление, основательно продуманное и профессионально воплощенное.
Но время и современные тенденции вносят свои коррективы даже в эти классические и устоявшиеся стилистические направления, создавая в архитектурных объектах смешение стилей. Это достигается за счет применения самых новейших строительных материалов, использования технологий современной отделки. При этом традиции, свойственные каждому из стилей остаются незыблемыми.
Оформление современных фасадов в стиле прованс не совместимо с металлом, стеклом или пластиком. Здесь царят каменные, кирпичные и керамические материалы или же материалы, которые их имитируют. Облагораживание стиля прованс растительными элементами также приветствуется и активно используется в создании современных фасадов.
Особенностью французского прованса и его основными отличительными чертами может являться:
- применение светлых тонов в фасадной отделке;
- использование цветочной росписи стен;
- применение декоративных и накладных конструктивных элементов;
- облагораживание и подчеркивание стиля растениями;
- отсутствие резких контрастных и агрессивных, режущих глаз расцветок;
- преобладание молочного, желтого, песочного, голубого и бежевого тонов и оттенков;
- применение узорных решеток в оформлении окон.
В современном скандинавском стиле преобладает лаконичность, практически отсутствует декор, не применяется орнамент и прослеживается некоторая монохромность. Основной отличительной чертой оформления современных фасадов в данном стиле является отсутствие лишних деталей и стремление к расширению пространства.
В скандинавском архитектурном направлении приветствуется применение камня или кирпича в комбинации с деревом, преобладание светлых тонов, и контрастных цветовых решений. Благодаря таким комбинациям современные фасады зданий и сооружений в архитектурном строительстве выглядят более уютными и визуально расширенными, свободными и пространственно объемными.
В этом стиле допускается использование матированных стекол и стальных конструктивных элементов в сочетании с натуральными стройматериалами. Использование стекла приветствуется, так как скандинавский стиль зарождался в северных широтах с дефицитом солнца, поэтому использование стекла позволяет получить максимальное количество солнечного света.
Самый современный стиль, зародившийся совсем недавно, и его ориентация направлена на использование современных технологий в сочетании с максимальным удобством.
Основными отличительными особенностями стиля хай-тек являются:
- создание четких геометрических форм;
- обустройство объемных окон;
- стекло, бетон, алюминий;
- использование стеклянных поверхностей для полного остекления фасадов;
- простота в архитектурных решениях;
- использование декоративной штукатурки или дерева, часто в комбинации 2-3 различных фактур.
В наружной отделке может использоваться стекло также и в конструкции крыши. Оригинально выглядят в качестве украшения дома стеклянные беседки, зеленые газоны вокруг здания. Подчеркивают стиль хай-тек куполообразные окна (зенитные фонари), витражи из алюминия, стеклянные двери.
Сегодня вновь входит в моду строгий стиль европейского направления в оформлении современных фасадов домов. Этот стиль в архитектуре занимает особое место и имеет несколько направлений, одним из которых является фахверк. Это направление берет свое начало еще в средних веках в Германии.
Но данного типа дома можно встретить в Дании, Голландии, Австрии. Выглядят здания, выполненные в европейском стиле довольно прагматично и респектабельно, без излишней вычурности и скопления разнообразных деталей.
В отделке фасадных поверхностей применяются:
- рамочные каркасы;
- высокие крыши, покрытые черепицей;
- оригинально выполненные дверные и оконные проемы;
- комбинированная отделка фасадов (сочетание каменной кладки и различных декоративных штукатурок) и др.
В современном фасадном строительстве довольно популярна сегодня японская тематика. Дома, созданные в японском стиле, отличаются необычными формами практически плоских крыш, имеют немного выступающие карнизы, построены с плавными очертаниями стен и кровли.
Особенностью современных фасадов, созданных в японском стиле, есть окна, имеющие веерную раскладку. В оформлении фасадов могут применяться самые разнообразные материалы, при этом важна их компоновка. Фасад может расшиваться с использованием контрастных линий в форме квадратов или прямоугольников. Обязательным компонентом фасадного оформления считается наличие деревянных элементов и черепицы.
Пользуется высокой популярностью сегодня и модерн – с плавными линиями, замысловатыми, внезапно обрывающимися орнаментами.
В модерновом стиле сочетаются простые решения, элементы динамичности и общее изящество, которые внесены при помощи определенных конструктивных решений. В строительстве домов с использованием стилистики модерна соблюдается прямоугольная форма здания. Оформление современного фасада осуществляется с тщательным подбором стройматериалов.
Оттенки отделочных материалов, применяемых при воплощении стиля модерн в жизнь не броские, приближенные к природным расцветкам, имеют гладкую и простую структуру.
Напряженный ритм жизни стал причиной тяготения к спокойному времяпрепровождению и использованию в современных фасадах материалов и отделки, наиболее приближенных к натуральным. Это воплощается в стиле Кантри, который наиболее ярко отражает в себе эти черты. В оформлении фасадов преобладают натуральные материалы, такие как дерево, камень с разной фактурой и цветом, с ровными, идеально сделанными швами, имеющие ограждения из дерева.
Наиболее популярными в этом стиле являются канадское и американское направления.
В современном строительстве становится популярным отделка фасадов под старину с созданием античных дворцов и замков средневековой эпохи. Это главная отличительная черта ретро стилистики в современном фасадном оформлении. В этом стиле есть несколько направлений – готика, ампир, барокко и др.
При оформлении фасада в данной тематике формируются простые и массивные каменные, мраморные формы с обустройством колонн, лепнины, башен, карнизов и скульптур.
Современные фасады, отделанные в романтическом стиле, отличаются спокойной пастельной цветовой гаммой. Они выделяются наличием веранд, крылечек, замысловатых балконов. Может присутствовать ручная фрагментарная роспись.
В декорировании используются:
- кованные решетки;
- колонны;
- декоративные козырьки;
- лепные карнизы.
Чеснок
Этому стилю характерна правильная геометрическая форма, лаконичность в линиях, минимальные изыски в архитектурных решениях и простота. В создании фасада дома в стиле минимализма архитекторы советуют применять не только стекло и металл.
Возможно использование разнообразных природных и искусственных материалов в различных комбинациях для создания оригинальных фасадов. Вариаций может быть сколько угодно. В минимализме нет жестких правил и норм.
Чтобы сделать отделку более живой, можно использовать яркие цвета, но придерживаться при этом однотонности.