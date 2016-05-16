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10 современных фасадов

Shunny_Star Shunny_Star
Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
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В современном строительстве зданий наряду с прочностью строительных конструкций, влияющей на долговечность сооружений, учитывается также и их внешняя привлекательность, которая играет одну из важнейших ролей в современном архитектурном искусстве. Современные строительные материалы, которые используются во время отделки фасадных конструкций, отличаются не только внешней привлекательностью, но и имеют достаточно высокие прочностные характеристики. Это позволяет применять их для самых различных климатических зон и комбинировать в самых разных вариантах.

Основной задачей во время отделки современных фасадов считается воплощение индивидуального стиля, стремление к максимальной архитектурной привлекательности. В оформлении фасадов важно придерживаться творческого подхода, владеть основами архитектурной стилистики, в которой требуется выполнить наружную отделку. Огромный выбор фасадных материалов, которые есть сегодня на строительном рынке, позволяет внедрять в жизнь любые архитектурные фантазии, чтобы достичь требуемого эффекта.

Современные архитектурные стили тесно переплетаются с уже давно устоявшимися направлениями фасадного архитектурного искусства, среди которых можно выделить 10 основных, пользующихся повышенным интересом способов оформления современных фасадов.

1. Современные фасады в стиле Прованс

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Дома в классическом стиле
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Данное стилистическое направление берет свое начало в провинциальной Франции, являющейся воплощением тонкого вкуса и изысканности. В любой детали фасада должно прослеживаться четкое стилистическое направление, основательно продуманное и профессионально воплощенное.

Но время и современные тенденции вносят свои коррективы даже в эти классические и устоявшиеся стилистические направления, создавая в архитектурных объектах смешение стилей. Это достигается за счет применения самых новейших строительных материалов, использования технологий современной отделки. При этом традиции, свойственные каждому из стилей остаются незыблемыми.

Оформление современных фасадов в стиле прованс не совместимо с металлом, стеклом или пластиком. Здесь царят каменные, кирпичные и керамические материалы или же материалы, которые их имитируют. Облагораживание стиля прованс растительными элементами также приветствуется и активно используется в создании современных фасадов.

Особенностью французского прованса и его основными отличительными чертами может являться:

- применение светлых тонов в фасадной отделке;

- использование цветочной росписи стен;

- применение декоративных и накладных конструктивных элементов;

- облагораживание и подчеркивание стиля растениями;

- отсутствие резких контрастных и агрессивных, режущих глаз расцветок;

- преобладание молочного, желтого, песочного, голубого и бежевого тонов и оттенков;

- применение узорных решеток в оформлении окон.

2. Скандинавский стиль в современных фасадах

Glückauf Vier, K2 Architekten GbR K2 Architekten GbR Дома в скандинавском стиле
K2 Architekten GbR

K2 Architekten GbR
K2 Architekten GbR
K2 Architekten GbR

В современном скандинавском стиле преобладает лаконичность, практически отсутствует декор, не применяется орнамент и прослеживается некоторая монохромность. Основной отличительной чертой оформления современных фасадов в данном стиле является отсутствие лишних деталей и стремление к расширению пространства.

В скандинавском архитектурном направлении приветствуется применение камня или кирпича в комбинации с деревом, преобладание светлых тонов, и контрастных цветовых решений. Благодаря таким комбинациям современные фасады зданий и сооружений в архитектурном строительстве выглядят более уютными и визуально расширенными, свободными и пространственно объемными.

В этом стиле допускается использование матированных стекол и стальных конструктивных элементов в сочетании с натуральными стройматериалами. Использование стекла приветствуется, так как скандинавский стиль зарождался в северных широтах с дефицитом солнца, поэтому использование стекла позволяет получить максимальное количество солнечного света.

3. Хай-тек – самый современный

つらなりのいえ, ATELIER N ATELIER N Балконы и веранды в эклектичном стиле
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
ATELIER N

Самый современный стиль, зародившийся совсем недавно, и его ориентация направлена на использование современных технологий в сочетании с максимальным удобством.

Основными отличительными особенностями стиля хай-тек являются:

- создание четких геометрических форм;

- обустройство объемных окон;

- стекло, бетон, алюминий;

- использование стеклянных поверхностей для полного остекления фасадов;

- простота в архитектурных решениях;

- использование декоративной штукатурки или дерева, часто в комбинации 2-3 различных фактур.

В наружной отделке может использоваться стекло также и в конструкции крыши. Оригинально выглядят в качестве украшения дома стеклянные беседки, зеленые газоны вокруг здания. Подчеркивают стиль хай-тек куполообразные окна (зенитные фонари), витражи из алюминия, стеклянные двери.

4. Европейский стиль

Общий альбом по проектам ИЖД и элементам, Андреева Валентина Андреева Валентина Дома в классическом стиле
Андреева Валентина

Общий альбом по проектам ИЖД и элементам

Андреева Валентина
Андреева Валентина
Андреева Валентина

Сегодня вновь входит в моду строгий стиль европейского направления в оформлении современных фасадов домов. Этот стиль в архитектуре занимает особое место и имеет несколько направлений, одним из которых является фахверк. Это направление берет свое начало еще в средних веках в Германии. 

Но данного типа дома можно встретить в Дании, Голландии, Австрии. Выглядят здания, выполненные в европейском стиле довольно прагматично и респектабельно, без излишней вычурности и скопления разнообразных деталей. 

В отделке фасадных поверхностей применяются: 

- рамочные каркасы; 

 - высокие крыши, покрытые черепицей; 

- оригинально выполненные дверные и оконные проемы; 

 - комбинированная отделка фасадов (сочетание каменной кладки и различных декоративных штукатурок) и др.

5. Японская тематика в стилистике современных фасадов

ひかりの家－和モダンのバリアフリー, 青戸信雄建築研究所 青戸信雄建築研究所 Дома в классическом стиле Белый
青戸信雄建築研究所

青戸信雄建築研究所
青戸信雄建築研究所
青戸信雄建築研究所

В современном фасадном строительстве довольно популярна сегодня японская тематика. Дома, созданные в японском стиле, отличаются необычными формами практически плоских крыш, имеют немного выступающие карнизы, построены с плавными очертаниями стен и кровли.

Особенностью современных фасадов, созданных в японском стиле, есть окна, имеющие веерную раскладку. В оформлении фасадов могут применяться самые разнообразные материалы, при этом важна их компоновка. Фасад может расшиваться с использованием контрастных линий в форме квадратов или прямоугольников. Обязательным компонентом фасадного оформления считается наличие деревянных элементов и черепицы.

6. Модерн в современной стилистике фасадов

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Пользуется высокой популярностью сегодня и модерн – с плавными линиями, замысловатыми, внезапно обрывающимися орнаментами. 

В модерновом стиле сочетаются простые решения, элементы динамичности и общее изящество, которые внесены при помощи определенных конструктивных решений. В строительстве домов с использованием стилистики модерна соблюдается прямоугольная форма здания. Оформление современного фасада осуществляется с тщательным подбором стройматериалов. 

Оттенки отделочных материалов, применяемых при воплощении стиля модерн в жизнь не броские, приближенные к природным расцветкам, имеют гладкую и простую структуру.

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7. Современное воплощение стиля Кантри

Gebze Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Дома в стиле кантри
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Напряженный ритм жизни стал причиной тяготения к спокойному времяпрепровождению и использованию в современных фасадах материалов и отделки, наиболее приближенных к натуральным. Это воплощается в стиле Кантри, который наиболее ярко отражает в себе эти черты. В оформлении фасадов преобладают натуральные материалы, такие как дерево, камень с разной фактурой и цветом, с ровными, идеально сделанными швами, имеющие ограждения из дерева.

Наиболее популярными в этом стиле являются канадское и американское направления.

8. Современные нотки в Ретро стиле

Bağyüzü Taş Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Дома в стиле кантри Камень
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

В современном строительстве становится популярным отделка фасадов под старину с созданием античных дворцов и замков средневековой эпохи. Это главная отличительная черта ретро стилистики в современном фасадном оформлении. В этом стиле есть несколько направлений – готика, ампир, барокко и др. 

При оформлении фасада в данной тематике формируются простые и массивные каменные, мраморные формы с обустройством колонн, лепнины, башен, карнизов и скульптур.

9. Романтическое направление и его особенности

Wooden house, APRIL DESIGN APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Wooden house

APRIL DESIGN
APRIL DESIGN
APRIL DESIGN

Современные фасады, отделанные в романтическом стиле, отличаются спокойной пастельной цветовой гаммой. Они выделяются наличием веранд, крылечек, замысловатых балконов. Может присутствовать ручная фрагментарная роспись.

В декорировании используются:

- кованные решетки;

- колонны;

- декоративные козырьки;

- лепные карнизы.

10. Минимализм в оформлении фасада

Треугольный Дом из концептуальной серии "Чеснок", CHM architect CHM architect Дома в стиле минимализм
CHM architect

Треугольный Дом из концептуальной серии Чеснок

CHM architect
CHM architect
CHM architect

Этому стилю характерна правильная геометрическая форма, лаконичность в линиях, минимальные изыски в архитектурных решениях и простота. В создании фасада дома в стиле минимализма архитекторы советуют применять не только стекло и металл. 

Возможно использование разнообразных природных и искусственных материалов в различных комбинациях для создания оригинальных фасадов. Вариаций может быть сколько угодно. В минимализме нет жестких правил и норм. 

Чтобы сделать отделку более живой, можно использовать яркие цвета, но придерживаться при этом однотонности.

Верно ли то, что вы знаете о садоводстве?

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