Необычные настенные полки

У навесных полок непростая судьба – им приходится ежедневно выдерживать на себе книги, посуду, горшки с цветами, крема, косметические наборы и многие другие предметы, без которых мы не можем обойтись. Несмотря на столь ответственную миссию, сами полки всегда довольствовались лишь скромной ролью не бросающихся в глаза деревянных прямоугольников. Однако с легкой руки талантливых дизайнеров, некоторые из них преодолели природную скромность и решили доказать, что могут также обладать весьма привлекательным внешним видом и играть непоследнюю роль в дизайне интерьера.