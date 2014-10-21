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Необычные настенные полки

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DIAGOLINEA, 4P1B Design Studio 4P1B Design Studio ГостинаяПолки
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У навесных полок непростая судьба – им приходится ежедневно выдерживать на себе книги, посуду, горшки с цветами, крема, косметические наборы и многие другие предметы, без которых мы не можем обойтись. Несмотря на столь ответственную миссию, сами полки всегда довольствовались лишь скромной ролью не бросающихся в глаза деревянных прямоугольников. Однако с легкой руки талантливых дизайнеров, некоторые из них преодолели природную скромность и решили доказать, что могут также обладать весьма привлекательным внешним видом и играть непоследнюю роль в дизайне интерьера.

Крест-накрест

DIAGOLINEA, 4P1B Design Studio 4P1B Design Studio ГостинаяПолки
4P1B Design Studio

4P1B Design Studio
4P1B Design Studio
4P1B Design Studio

Кто сказал, что полки всегда должны быть горизонтальными и располагаться только сбоку или сверху друг от друга? Эти навесные полки даже и не думают придерживаться старомодных правил из прошлого века. Они висят как им вздумается, при этом совершненно не уступают в функциональности классическим полкам.

Изогнутые линии

èLUNAPIENA - Infiniti, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI ГостинаяПолки
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

Этот стеллаж ничем бы не отличался от множества ему подобных, если бы дизайнерам не пришло в голову заменить привычные прямые линии его каркаса на изогнутые. Строгая геометричность – это хорошо, а плавная ассимметричность – еще лучше! Пройдя мимо такого стеллажа, невозможно не улыбнуться. Атмосфера в комнате с такой мебелью располагает к шуткам и легкости.

Круглые полки

homify ГостинаяПолки
homify

homify
homify
homify

Эти необычные круглые полки представляют собой так называемую оригинальную систему хранения под названием Tubola. Количество полок и их диаметр вы можете выбрать самостоятельно. Как видно на изображении, полки Tubola способны удержать все – от стопки книг до связки фруктов. Их необычная форма предоставляет широкое пространство для креативных идей и безупречно подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения страндартным дизайнерским ходам в оформлении интерьера.

Полка-дерево

Bibliothèque arbre, Mathy by Bols Mathy by Bols ГостинаяХранение
Mathy by Bols

Mathy by Bols
Mathy by Bols
Mathy by Bols

Перед вами полка, которая не только сделана из дерева, но и выглядит как настоящее дерево. Как в стволе, так на ветках найдется место для большого количества самых разнообразных вещей. Полка имеет небольшой размер и идеально подойдет для детской комнаты.

Особый угол зрения

Несмотря на то, что на изображении мы не можем видеть всей комнаты, рискнем предположить, что эта настенная полка – самый необычный предмет в интерьере всей квартиры. Книгам и статуэткам, расположенным на ней, явно отведена роль второго плана, так как оригинальную ассимметричность этой настенной полки просто невозможно затмить.

Гибкая настенная полка

backpack wallshelf, fifti-fifti fifti-fifti ГостинаяПолки
fifti-fifti

backpack wallshelf

fifti-fifti
fifti-fifti
fifti-fifti

Полка Backpack (в пер. с англ. рюкзак) вполне соответсвует своему названию и напоминает большой и вместимый туристический рюкзак, который, как иногда кажется, можно заполнять до бесконечности.  Деревянные полки держатся на прочном и стабильном ремне, который позволяет регулировать их количество и высоту. Такая настенная полка очень стабильна и может удерживать достаточно большое количество предметов. Более того, она одинаково органично смотрится как в квартире, так и в офисе.

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