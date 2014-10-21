Необычные настенные полки

У навесных полок непростая судьба – им приходится ежедневно выдерживать на себе книги, посуду, горшки с цветами, крема, косметические наборы и многие другие предметы, без которых мы не можем обойтись. Несмотря на столь ответственную миссию, сами полки всегда довольствовались лишь скромной ролью не бросающихся в глаза деревянных прямоугольников. Однако с легкой руки талантливых дизайнеров, некоторые из них преодолели природную скромность и решили доказать, что могут также обладать весьма привлекательным внешним видом и играть непоследнюю роль в дизайне интерьера.
Кто сказал, что полки всегда должны быть горизонтальными и располагаться только сбоку или сверху друг от друга? Эти навесные полки даже и не думают придерживаться старомодных правил из прошлого века. Они висят как им вздумается, при этом совершненно не уступают в функциональности классическим полкам.
Этот стеллаж ничем бы не отличался от множества ему подобных, если бы дизайнерам не пришло в голову заменить привычные прямые линии его каркаса на изогнутые. Строгая геометричность – это хорошо, а плавная ассимметричность – еще лучше! Пройдя мимо такого стеллажа, невозможно не улыбнуться. Атмосфера в комнате с такой мебелью располагает к шуткам и легкости.
Эти необычные круглые полки представляют собой так называемую оригинальную систему хранения под названием Tubola. Количество полок и их диаметр вы можете выбрать самостоятельно. Как видно на изображении, полки Tubola способны удержать все – от стопки книг до связки фруктов. Их необычная форма предоставляет широкое пространство для креативных идей и безупречно подходит тем, кто предпочитает оригинальные решения страндартным дизайнерским ходам в оформлении интерьера.
Перед вами полка, которая не только сделана из дерева, но и выглядит как настоящее дерево. Как в стволе, так на ветках найдется место для большого количества самых разнообразных вещей. Полка имеет небольшой размер и идеально подойдет для детской комнаты.
Несмотря на то, что на изображении мы не можем видеть всей комнаты, рискнем предположить, что эта настенная полка – самый необычный предмет в интерьере всей квартиры. Книгам и статуэткам, расположенным на ней, явно отведена роль второго плана, так как оригинальную ассимметричность этой настенной полки просто невозможно затмить.
Полка Backpack (в пер. с англ.
рюкзак) вполне соответсвует своему названию и напоминает большой и вместимый туристический рюкзак, который, как иногда кажется, можно заполнять до бесконечности. Деревянные полки держатся на прочном и стабильном ремне, который позволяет регулировать их количество и высоту. Такая настенная полка очень стабильна и может удерживать достаточно большое количество предметов. Более того, она одинаково органично смотрится как в квартире, так и в офисе.