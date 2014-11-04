10 сумасшедших идей для автолюбителей

От такого чудесного дивана слезу умиления могут пустить не только заядлые автомобилисты, но и все поклонники американской культуры 50-х годов. Диван шириной в 1,80 м в форме Chevrolet станет главной достопримечательностью любой квартиры, на раз затмив все остальные предметы мебели, претендующие на это звание. При разработке этого дивана, дизайнеры с большим вниманием отнеслись к деталям – его боковые спинки с точностью повторяют задние двери классического Chevrolet Bel Air 1957 года выпуска, включая светящийся хром на подлокотниках и вставки из полированного алюминия посередине.

Основная изюминка дивана – задние фонари на самом деле выполняют функцию светильника. Примечательно, что разработчики этого замечательного предмета интерьера не стали ограничивать покупателей в выборе цвета дивана – как цвет корпуса, так и цвет обивки можно подобрать самому.