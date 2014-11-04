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10 сумасшедших идей для автолюбителей

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Una nueva concepción de habitaciones infantiles por Altamoda Italia, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Детская комнатаАксессуары и декор
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Всем тем, кто неравнодушен к удивительному и разнообразному миру автомобилей, советуем пристегнуться. Сегодня вас ожидает необычная поездка, во время которой вы увидите 10 сумасшедших идей для оформления интерьера с автомобилем в главной роли. В эту Книгу идей вошли самые смелые находки дизайнеров интерьера, влюбленных в свои авто – от кровати Херби до вечеринки в гараже, от винтажных обоев до Chevrolet -дивана.

Chevrolet -диван

Retro-Möbel, American Warehouse American Warehouse
American Warehouse

American Warehouse
American Warehouse
American Warehouse

От такого чудесного дивана слезу умиления могут пустить не только заядлые автомобилисты, но и все поклонники американской культуры 50-х годов. Диван шириной в 1,80 м в форме Chevrolet станет главной достопримечательностью любой квартиры, на раз затмив все остальные предметы мебели, претендующие на это звание. При разработке этого дивана, дизайнеры с большим вниманием отнеслись к деталям – его боковые спинки с точностью повторяют задние двери классического Chevrolet  Bel Air 1957 года выпуска,  включая светящийся хром на подлокотниках и вставки из полированного алюминия посередине.

Основная изюминка дивана – задние фонари на самом деле выполняют функцию светильника. Примечательно, что разработчики этого замечательного предмета интерьера не стали ограничивать покупателей в выборе цвета дивана – как цвет корпуса, так и цвет обивки можно подобрать самому.

Стол-двигатель

Retro-Möbel, American Warehouse American Warehouse
American Warehouse

American Warehouse
American Warehouse
American Warehouse

Стол-двигатель V8 является прекрасным дополнением к Chevrolet-дивану. Этот стол был собран вручную настоящими фанатами своего дела и, как и диван, доступен в разных цветах. Это просто сказочный подарок для всех, кто любит скорость. Теперь с вашим любимым двигателем вы не расстанетесь даже в дома.

Херби-кровать

Auto Betten, Automöbeldesign Automöbeldesign Спальня
Automöbeldesign

Automöbeldesign
Automöbeldesign
Automöbeldesign

Глядя на эту кровать невозможно не вспомнить фильм Сумасшедшие гонки, в котором главная роль была отдана машине Херби. Внутри этого старого классического Фольксвагена живет душа ранимого романтика, мечта всей жизни которого – победить на престижных гонках NASCAR. В один прекрасный день он находит новую владелицу, и они вместе начинают преодолевать препятствия, чтобы покорит головокружительную высоту.  Без сомнения, ни на какой другой кровати истинные поклонники Жуков и фильма Сумасшедшие гонки не смогут спать лучше, чем на этой двуспальной кровати по имени Херби.

Детская комната для юных автолюбителей

Una nueva concepción de habitaciones infantiles por Altamoda Italia, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Детская комнатаАксессуары и декор
Decoration Digest blog

Decoration Digest blog
Decoration Digest blog
Decoration Digest blog

Даже самые маленькие любители автомобилей имеют возможность заполучить в свою комнату вот такой вот забавный диван , в котором стандартную спинку заменяют лобовое стекло и яркие фары. Кроме того, если ваш ребенок вошел во вкус и требует больше машинок в комнате, почему бы не расклеить повсеместно наклейки с его любимыми авто.

Винтажные обои

wandgestaltung für jungenzimmer, kinder räume ag kinder räume ag Детские комната в эклектичном стиле
kinder räume ag

kinder räume ag
kinder räume ag
kinder räume ag

Для тех детей и родителей, которые не в восторге от пестрых цветов, рекомендуем обратить внимание на винтажные обои с изображением старых автомобилей. Их приглушенные цвета сделают комнату ребенка по-взрослому стильной и элегантной.

Автомобильное кресло для офиса

Kleinmöbel und Accessoires, Automöbeldesign Automöbeldesign
Automöbeldesign

Automöbeldesign
Automöbeldesign
Automöbeldesign

Для автолюбителей, вышедших из детского возраста, и готовых сесть на свое первое рабочее кресло в офисе, советуем присмотреться к этой интересной разработке. В нем вас даже на работе не будет покидать ощущение того, что вы за рулем, при этом никаких ремней безопасности и страха быть остановленным за превышение скорости.

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Шкаф VW Transporter 2

Auto-Bars und Auto-"Schränkchen", Automöbeldesign Automöbeldesign ГостинаяШкафы и серванты
Automöbeldesign

Automöbeldesign
Automöbeldesign
Automöbeldesign

Этот автомобиль был выпущен в Германии в конце 60-х и получил поистине культовый статус по всему миру. Его комфортабельная кабина, цельные ветровые стекла и мощный двигатель с воздушным охлаждением завоевали сердца всех без исключения автолюбителей того времени. Статус звезды автомобильной промышленности этот минивэн сохранил до сих пор, и если VW T2 пока не нашел своего место в вашей автоколлекции, почему бы не сохранить его частичку прямо в собственной комнате в виде шкафа для одежды?

Винтажные фары

Onkel Edison Stehlampen, Onkel Edison Onkel Edison ГостинаяОсвещение
Onkel Edison

Onkel Edison
Onkel Edison
Onkel Edison

Если вы пока не готовы ежедневно созерцать Chevrolet-диван, Херби-кровать, шкаф VW T2 Bulli и другие громоздкие гибриды автомобилей и мебели, но все же хотите, чтобы по интерьеру вашей квартиры сразу же было понятно, что здесь живет заядлый автолюбитель, обратите внимание на этот удивительный осветительный прибор – торшер на треноге в виде фары машины. Этот стильный винтажный аксессуар идеально подойдет к квартирам, оформленным в индустриальном стиле.

Игра в гонки

The little redracing car homify
homify

The little redracing car

homify
homify
homify

Стильная деревянная гоночная машинка найдет себе место практически везде – на полке с книгами, на подоконнике, на письменном столе или в комнате, в которой живут маленькие дети -- ведьигрушка сделана из дерева и не содержит мелких частей.

Стильный гараж

Private Garage and party room, Tobias Link Lichtplanung Tobias Link Lichtplanung Гараж в стиле модерн
Tobias Link Lichtplanung

Private Garage and party room

Tobias Link Lichtplanung
Tobias Link Lichtplanung
Tobias Link Lichtplanung

Разумеется, в Книге идей, целиком и полностью посвященной автолюбителям, мы не можем не затронуть тему гаражей. Гараж, который вы видите на картинке, находится в одном из частных домов в Швейцарии. Его холодный свет напоминает освещение в старых американских автопарках. Кстати, владельцы дома также время от времени используют гараж в качестве помещения для проведения вечеринок с большим количеством приглашенных.

Уютное гнездышко в Париже

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