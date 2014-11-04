10 сумасшедших идей для автолюбителей

Всем тем, кто неравнодушен к удивительному и разнообразному миру автомобилей, советуем пристегнуться. Сегодня вас ожидает необычная поездка, во время которой вы увидите 10 сумасшедших идей для оформления интерьера с автомобилем в главной роли. В эту Книгу идей вошли самые смелые находки дизайнеров интерьера, влюбленных в свои авто – от кровати Херби до вечеринки в гараже, от винтажных обоев до Chevrolet -дивана.
От такого чудесного дивана слезу умиления могут пустить не только заядлые автомобилисты, но и все поклонники американской культуры 50-х годов. Диван шириной в 1,80 м в форме Chevrolet станет главной достопримечательностью любой квартиры, на раз затмив все остальные предметы мебели, претендующие на это звание. При разработке этого дивана, дизайнеры с большим вниманием отнеслись к деталям – его боковые спинки с точностью повторяют задние двери классического Chevrolet Bel Air 1957 года выпуска, включая светящийся хром на подлокотниках и вставки из полированного алюминия посередине.
Основная изюминка дивана – задние фонари на самом деле выполняют функцию светильника. Примечательно, что разработчики этого замечательного предмета интерьера не стали ограничивать покупателей в выборе цвета дивана – как цвет корпуса, так и цвет обивки можно подобрать самому.
Стол-двигатель V8 является прекрасным дополнением к Chevrolet-дивану. Этот стол был собран вручную настоящими фанатами своего дела и, как и диван, доступен в разных цветах. Это просто сказочный подарок для всех, кто любит скорость. Теперь с вашим любимым двигателем вы не расстанетесь даже в дома.
Глядя на эту кровать невозможно не вспомнить фильм
Сумасшедшие гонки, в котором главная роль была отдана машине Херби. Внутри этого старого классического Фольксвагена живет душа ранимого романтика, мечта всей жизни которого – победить на престижных гонках NASCAR. В один прекрасный день он находит новую владелицу, и они вместе начинают преодолевать препятствия, чтобы покорит головокружительную высоту. Без сомнения, ни на какой другой кровати истинные поклонники
Жуков и фильма
Сумасшедшие гонки не смогут спать лучше, чем на этой двуспальной кровати по имени Херби.
Даже самые маленькие любители автомобилей имеют возможность заполучить в свою комнату вот такой вот забавный диван , в котором стандартную спинку заменяют лобовое стекло и яркие фары. Кроме того, если ваш ребенок вошел во вкус и требует больше машинок в комнате, почему бы не расклеить повсеместно наклейки с его любимыми авто.
Для тех детей и родителей, которые не в восторге от пестрых цветов, рекомендуем обратить внимание на винтажные обои с изображением старых автомобилей. Их приглушенные цвета сделают комнату ребенка по-взрослому стильной и элегантной.
Для автолюбителей, вышедших из детского возраста, и готовых сесть на свое первое рабочее кресло в офисе, советуем присмотреться к этой интересной разработке. В нем вас даже на работе не будет покидать ощущение того, что вы за рулем, при этом никаких ремней безопасности и страха быть остановленным за превышение скорости.
Этот автомобиль был выпущен в Германии в конце 60-х и получил поистине культовый статус по всему миру. Его комфортабельная кабина, цельные ветровые стекла и мощный двигатель с воздушным охлаждением завоевали сердца всех без исключения автолюбителей того времени. Статус
звезды автомобильной промышленности этот минивэн сохранил до сих пор, и если VW T2 пока не нашел своего место в вашей автоколлекции, почему бы не сохранить его частичку прямо в собственной комнате в виде шкафа для одежды?
Если вы пока не готовы ежедневно созерцать Chevrolet-диван, Херби-кровать, шкаф VW T2 Bulli и другие громоздкие гибриды автомобилей и мебели, но все же хотите, чтобы по интерьеру вашей квартиры сразу же было понятно, что здесь живет заядлый автолюбитель, обратите внимание на этот удивительный осветительный прибор – торшер на треноге в виде фары машины. Этот стильный винтажный аксессуар идеально подойдет к квартирам, оформленным в индустриальном стиле.
Стильная деревянная гоночная машинка найдет себе место практически везде – на полке с книгами, на подоконнике, на письменном столе или в комнате, в которой живут маленькие дети -- ведьигрушка сделана из дерева и не содержит мелких частей.
Разумеется, в Книге идей, целиком и полностью посвященной автолюбителям, мы не можем не затронуть тему гаражей. Гараж, который вы видите на картинке, находится в одном из частных домов в Швейцарии. Его холодный свет напоминает освещение в старых американских автопарках. Кстати, владельцы дома также время от времени используют гараж в качестве помещения для проведения вечеринок с большим количеством приглашенных.