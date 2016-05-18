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До и После: несколько удивительных переделок

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#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
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Практически каждый из нас обожает обустраивать пространство вокруг себя. Однако редкий человек может любить ремонт как процесс, хоть столкновение с ним абсолютно неизбежно. Самостоятельность помогает научиться его основам, некоторым правилам, а также помогает развивать фантазию. Имея более детальное и практическое представление о строительстве и дизайне интерьера, нам в последствии проще найти общий язык со специалистами и объяснить, какого результата мы хотим добиться по итогам глобального ремонта.  Итак, в этой книге идей нам предстоит увидеть реализованные проекты интерьеров, которые создавались хозяевами квартир совместно со специалистами — архитекторами и дизайнерами интерьера.

1. Много пыли из ничего

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Ремонт часто ассоциируется с пылью и грязью. Важно знать, что львиная доля загрязнений образуется во время демонтажа старой отделки, при проведении сантехнических работ и при перепланировке. Помимо сугубо строительного крупного мусора, появляется огромное количество бетонной пыли, с которой приходится справляться всеми известными нам способами. В первую очередь важно изолировать помещение, где производится демонтаж стен. Чистка помещения должна производиться не реже 2-3 часов во время работ. Как бы то ни было, но без помощи профессионалов вам не обойтись. Однако результат всегда оправдывает средства.

2. В прозрачной невесомости

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella Гостиная в стиле модерн
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

Перед началом ремонтных работ важно иметь четкое представление о будущем интерьере, его освещенности и пространственной свободе с учетом запланированной к приобретению мебели. Дизайнер интерьера визуализирует проект с целью его окончательного утверждения. Современные технологии позволяют перенестись в еще несозданное прекрасное пространство, чтобы прочувствовать атмосферу новых светлых и стильных интерьеров, прочувствовать блеск новой мебели, динамику и эстетическую красоту предметов декора.

3. Эксцентричный характер старой квартиры

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Столовая комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Камин и панорамное окно — сокровище, которое дано далеко не каждой квартире. С целью подчеркнуть достоинства и был задуман небольшой ремонт. Все, что в итоге было реализовано, представлялось с точностью до миллиметра. Вплоть до размеров и высот: где и что будет размещено, на основе каких технологий и материалов сделано, почему именно с таким напольным покрытием, а не другим.

4. Простота в деталях

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Гостиная в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

В итоге хозяева этого жилья получили не противоречащие друг другу эстетику, функциональность и простоту проектирования в одном флаконе. Пространство было по-новому зонировано и обустроено с точки зрения рациональности. Старые предметы декора нашли новое место для размещения, а мебель отныне имеет исключительно белый цвет.

5. Рациональное использование пространства

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Проблема большой площади и нерационального использования имеющегося пространства – удел многих домов, воздвигнутых в прошлом столетии. Прежние интерьеры скорее напоминают нам шик гостиничного убранства, нежели гостеприимство и уют загородного дома. Давайте посмотрим, как было предложено решить проблему с отделкой и старым ковролином.

6. Неотразимая геометрия

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Гостиная в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Пространство гостиной предполагается изменить до неузнаваемости, наполнив его мебелью и эффектными элементами декора, будь то деревянные потолочные перекрытия или декоративный камень в оформлении одной из стен.   

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7. Экспрессия желаний

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Ремонта иногда требуют и те помещения, которые уже находятся на пути к тому, чтобы прослыть «антикварным салоном». Перед нами дом, интерьеры которого сохранились с момента его постройки, а это 1883 год. Пережив несколько политических режимов, эта удивительная польская постройка, наконец, объявила о своей готовности к аккуратным и переменам.

8. Новое – это хорошо забытое старое

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Рабочий кабинет в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Прежний шик практически никуда от нас не делся. Кажется, что прежний интерьер словно поместили в капсулу вместе с его ремонтом, мебелью и цветом стен. На деле же, все нововведения выполнены с использованием качественных материалов, работы можно назвать косметическими, потребовавшие в итоге достойную замену стеллажей и диванов.

9. Комбинирование материалов

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Работа дизайнера интерьера порой напоминает деятельность профессионального врача, который требует доверия и использует индивидуальный подход к каждому клиенту. Например, не все пожелания могут быть вписаны в проект настолько, чтобы он в итоге смотрелся гармонично и эстетично с профессиональной точки зрения. Без полного взаимопонимания невозможно было бы прийти к идеальному решению, которое мы увидим на следующем изображении.

10. Новая жизнь старому дому

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Гостиная в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Работы, включающие перепланировку, с привлечением архитекторов и строительных бригад, является одним из основных направлений ремонта в данном проекте. Авторам удалось создать атмосферу, в которой любому человеку будет комфортно не только физически, но и психологически.

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