До и После: несколько удивительных переделок

Практически каждый из нас обожает обустраивать пространство вокруг себя. Однако редкий человек может любить ремонт как процесс, хоть столкновение с ним абсолютно неизбежно. Самостоятельность помогает научиться его основам, некоторым правилам, а также помогает развивать фантазию. Имея более детальное и практическое представление о строительстве и дизайне интерьера, нам в последствии проще найти общий язык со специалистами и объяснить, какого результата мы хотим добиться по итогам глобального ремонта. Итак, в этой книге идей нам предстоит увидеть реализованные проекты интерьеров, которые создавались хозяевами квартир совместно со специалистами — архитекторами и дизайнерами интерьера.