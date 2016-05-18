До и После: несколько удивительных переделок

Практически каждый из нас обожает обустраивать пространство вокруг себя. Однако редкий человек может любить ремонт как процесс, хоть столкновение с ним абсолютно неизбежно. Самостоятельность помогает научиться его основам, некоторым правилам, а также помогает развивать фантазию. Имея более детальное и практическое представление о строительстве и дизайне интерьера, нам в последствии проще найти общий язык со специалистами и объяснить, какого результата мы хотим добиться по итогам глобального ремонта. Итак, в этой книге идей нам предстоит увидеть реализованные проекты интерьеров, которые создавались хозяевами квартир совместно со специалистами — архитекторами и дизайнерами интерьера.
Ремонт часто ассоциируется с пылью и грязью. Важно знать, что львиная доля загрязнений образуется во время демонтажа старой отделки, при проведении сантехнических работ и при перепланировке. Помимо сугубо строительного крупного мусора, появляется огромное количество бетонной пыли, с которой приходится справляться всеми известными нам способами. В первую очередь важно изолировать помещение, где производится демонтаж стен. Чистка помещения должна производиться не реже 2-3 часов во время работ. Как бы то ни было, но без помощи профессионалов вам не обойтись. Однако результат всегда оправдывает средства.
Перед началом ремонтных работ важно иметь четкое представление о будущем интерьере, его освещенности и пространственной свободе с учетом запланированной к приобретению мебели. Дизайнер интерьера визуализирует проект с целью его окончательного утверждения. Современные технологии позволяют перенестись в еще несозданное прекрасное пространство, чтобы прочувствовать атмосферу новых светлых и стильных интерьеров, прочувствовать блеск новой мебели, динамику и эстетическую красоту предметов декора.
Камин и панорамное окно — сокровище, которое дано далеко не каждой квартире. С целью подчеркнуть достоинства и был задуман небольшой ремонт. Все, что в итоге было реализовано, представлялось с точностью до миллиметра. Вплоть до размеров и высот: где и что будет размещено, на основе каких технологий и материалов сделано, почему именно с таким напольным покрытием, а не другим.
В итоге хозяева этого жилья получили не противоречащие друг другу эстетику, функциональность и простоту проектирования в одном флаконе. Пространство было по-новому зонировано и обустроено с точки зрения рациональности. Старые предметы декора нашли новое место для размещения, а мебель отныне имеет исключительно белый цвет.
Проблема большой площади и нерационального использования имеющегося пространства – удел многих домов, воздвигнутых в прошлом столетии. Прежние интерьеры скорее напоминают нам шик гостиничного убранства, нежели гостеприимство и уют загородного дома. Давайте посмотрим, как было предложено решить проблему с отделкой и старым ковролином.
Пространство гостиной предполагается изменить до неузнаваемости, наполнив его мебелью и эффектными элементами декора, будь то деревянные потолочные перекрытия или декоративный камень в оформлении одной из стен.
Ремонта иногда требуют и те помещения, которые уже находятся на пути к тому, чтобы прослыть «антикварным салоном». Перед нами дом, интерьеры которого сохранились с момента его постройки, а это 1883 год. Пережив несколько политических режимов, эта удивительная польская постройка, наконец, объявила о своей готовности к аккуратным и переменам.
Прежний шик практически никуда от нас не делся. Кажется, что прежний интерьер словно поместили в капсулу вместе с его ремонтом, мебелью и цветом стен. На деле же, все нововведения выполнены с использованием качественных материалов, работы можно назвать косметическими, потребовавшие в итоге достойную замену стеллажей и диванов.
Работа дизайнера интерьера порой напоминает деятельность профессионального врача, который требует доверия и использует индивидуальный подход к каждому клиенту. Например, не все пожелания могут быть вписаны в проект настолько, чтобы он в итоге смотрелся гармонично и эстетично с профессиональной точки зрения. Без полного взаимопонимания невозможно было бы прийти к идеальному решению, которое мы увидим на следующем изображении.
Работы, включающие перепланировку, с привлечением архитекторов и строительных бригад, является одним из основных направлений ремонта в данном проекте. Авторам удалось создать атмосферу, в которой любому человеку будет комфортно не только физически, но и психологически.
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