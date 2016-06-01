Оригинальные идеи для освещения сада

Гирлянды можно найти абсолютно в любом гипермаркете для дома, стоят они, как правило, совсем недорого, но какую чудесную атмосферу можно создать с их помощью в саду или на веранде! Для закрытого от дождя крыльца и веранды отлично подойдут новогодние гирлянды, пылящиеся все лето без дела в шкафах и на антресолях.

В целях экономии электроэнергии не обязательно включать их каждую ночь, но если вы приглашаете друзей на веселую летнюю вечеринку или отмечаете важное событие в кругу семьи, гирлянда — незаменимая вещь для создания праздничного настроения!

Можно также воспользоваться гирляндами на солнечной батарее. Внешне такие гирлянды ничем не отличаются от своих «классических собратьев». Они также состоят из всевозможных светящихся элементов (шаров, бабочек, «свечей» и т.д.), также могут быть различной длины и точно также работают в разных режимах. Главное отличие – им совершенно не требуется стороннее электропитание. Дело в том, что эти гирлянды оснащены компактными, но производительными солнечными батареями и являются полностью автономными.