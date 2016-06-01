Оригинальные идеи для освещения сада

Романтика вечернего сада складывается, как мозаика, из множества нюансов, среди которых свет играет ведущую роль. К сожалению, освещению иногда отводят незаслуженно второстепенное место, хотя «луч света в темном царстве» необходим элементарно для того, чтобы вечером беспрепятственно передвигаться по своим владениям.
Не говоря уже о том, что красота растений, скрытая в темноте, способна засветиться новыми красками и приобрести неожиданные фантастические формы. Достаточно лишь искусно «поиграть» со светом, применив несколько интересных идей подсветки и оформления садовых светильников.
Гирлянды можно найти абсолютно в любом гипермаркете для дома, стоят они, как правило, совсем недорого, но какую чудесную атмосферу можно создать с их помощью в саду или на веранде! Для закрытого от дождя крыльца и веранды отлично подойдут новогодние гирлянды, пылящиеся все лето без дела в шкафах и на антресолях.
В целях экономии электроэнергии не обязательно включать их каждую ночь, но если вы приглашаете друзей на веселую летнюю вечеринку или отмечаете важное событие в кругу семьи, гирлянда — незаменимая вещь для создания праздничного настроения!
Можно также воспользоваться гирляндами на солнечной батарее. Внешне такие гирлянды ничем не отличаются от своих «классических собратьев». Они также состоят из всевозможных светящихся элементов (шаров, бабочек, «свечей» и т.д.), также могут быть различной длины и точно также работают в разных режимах. Главное отличие – им совершенно не требуется стороннее электропитание. Дело в том, что эти гирлянды оснащены компактными, но производительными солнечными батареями и являются полностью автономными.
Ресайклинг, а по-русски – искусство дать вторую жизнь вещам, подлежащим утилизации, самый популярный, самый устойчивый и самый перспективный общемировой тренд. Переделке в творческих и экологически ориентированных руках поддается все, что обычно отправляется в мусорное ведро. Например, стеклянные банки. Признайтесь, много вы их выкинули? А ведь из банок можно сделать симпатичные садовые фонари. Такие светильники станут
изюминкой, оформления зоны отдыха, например.
Возьмите банку из матового или прозрачного стекла и поместите туда светодиоды разных цветов. Они могут работать от обычных аккумуляторов или от солнечной батареи, закрепленной под крышкой.
Важное условие правильной организации системы освещения сада — это сохранение эстетики сада в дневное время, то есть светильники для ночной подсветки не должны нарушать гармонию дачного ландшафта. Чтобы выполнить данное условие, достаточно подобрать осветительные приборы естественной формы и/или выполненные из природных материалов.
Широко распространенный прием для декоративной подсветки сада — светящиеся камни, вбирающие в себя солнечную энергию на протяжении дня и отдающие ее в темное время суток в виде загадочного свечения, льющегося мягко, как бы изнутри горной породы.
Еще одно прекрасное решение для освещения вашего участка — горшки для растений, которые днем аккумулируют свет, а ночью излучают его. Светящиеся кашпо – это настоящий подарок для любителей всего нового и оригинального.
Светящиеся кашпо очень красивы, просты в установке и невероятно практичны. Инновационная система освещения делает их эффектной деталью в оформлении, а объёмный пластик, из которого они сделаны, обеспечивает удобство и надёжность при эксплуатации. Светящиеся кашпо не восприимчивы к ультрафиолету, морозостойкие, легко моются, и, самое главное, ударопрочные. Такие кашпо экологичны и пригодны для переработки.
Если на вашем участке имеются садово-парковые объёмные конструкции - топиари, то их можно обыграть также и для подсветки. Грамотно освещенные растительные скульптуры обретают особую загадочность и таинственность.
Технология производства в целом выглядит следующим образом: из специальной проволоки изготавливают прочный и устойчивый к погодным условиям объёмный каркас. По каркасу прокладывается светодиодное освещении (светящийся шнур).
Использование светодиодного освещении позволяет: не беспокоиться о затратах на электроэнергию – он имеет мизерное потребление; он не греется. Можно не переживать от том, что при случайном прикосновении получишь ожог; дюралайт устойчив к внешней среде и способен долгое время радовать своей работой; использование различных цветов подсветки или комбинация цветов позволяет оригинально обыграть ландшафт.
Или может вам больше по душе группа ярких бабочек на длинных прутиках, воткнутых в землю, которые днем будут оживлять газон, а ночью светиться? Такие оригинальные решения, придадут вашему саду индивидуальность и самобытность, на радость вам и на добрую зависть соседям.
Красивое освещение вашего сада — это неотъемлемая часть комфортного отдыха, который вы будете вспоминать долгими зимними вечерами. Надеемся, что наши советы пригодятся вам в создании романтичной обстановки в саду или на веранде.