Все прелести жизни в доме с террасой

Терраса, которую мы видим на фотографии, расположена по южной стороне дома, что позволяет хозяевам наслаждаться светом и теплом более продолжительное время. Она является прекрасным примером того, как можно продолжить жилую площадь, создав еще одно прекрасное пространство для отдыха. Примечательно, что такая терраса могла быть заложена в проект дома как первоначально, так и добавлена к нему позднее. О том, какие бывают стилевые решения для террас, можно узнать в книге идей homify Террасы для перфекциониста .