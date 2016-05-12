Все прелести жизни в доме с террасой

Каждое лето дарит всем нам множество незабываемых моментов. Мы радуемся хорошими солнечным выходным за городом в окружении самых любимых близких людей. Пожалуй, мало что может сравниться с уютным потрескиванием углей любимого мангала, видом на озеро, невообразимым закатом и приятной тишиной, пропитанной тонким шепотом воды и листьев. Кто-то из нас любит обустроиться возле бассейна, другой – в зимнем саду или под открытым небом на лужайке. Но бесспорным лидером по комфортабельности дачного отдыха является беседка, патио или терраса.
Какими бы захватывающими ни были путешествия, но дни, проведенные в семейном кругу с простыми радостями вроде общения, прослушивания музыки, совместной трапезы – бесценны. Разрабатывая проект открытого строения, важно учесть материал и стиль исполнения жилого дома. Терраса должна иметь с главной постройкой общую архитектурную концепцию и продолжать ее. Не стоит забывать, что на помощь всегда готовы подоспеть квалифицированные архитекторы.
Собственная терраса – это функциональная необходимость. Вот уже много столетий подряд она является одним из самых популярных и востребованных украшений дома, а также местом отдыха для всей семьи. Под навесом террасы можно спрятаться от яркого палящего солнца и проливного дождя, уединиться с книгой или же провести шумную вечеринку. На террасах устанавливают диваны, кресла, столики для небольших трапез, а также гриль. Счастливчики, владеющие загородной недвижимостью с собственным садом, могут оценить все достоинства прекрасного вида, открывающегося перед глазами в процессе отдыха на открытом воздухе.
Терраса, которую мы видим на фотографии, расположена по южной стороне дома, что позволяет хозяевам наслаждаться светом и теплом более
продолжительное время. Она является прекрасным примером того, как можно
продолжить жилую площадь, создав еще одно прекрасное пространство для отдыха.
Примечательно, что такая терраса могла быть заложена в проект дома как
первоначально, так и добавлена к нему позднее. О том, какие бывают стилевые решения для террас, можно узнать в книге идей homify
Террасы для перфекциониста.
Пространство разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца или укрыться в тени в процессе трапезы. Согласитесь, что это разумная тактика с точки зрения получения максимальной выгоды от использования всей площади этого пространства. Выход на террасу оформлен эффектно, красиво и безопасно – с использованием панорамных раздвижных дверей. За ними уже расположена гостиная, кухня, кабинет и санузел.
Немаловажно, что традиционное напольное покрытие из дерева хорошо смотрится в сочетании со стеклянным входом в дом. Собственное место занимает растение в деревянной кадке. Дизайнеры не стали дополнять террасу экстравагантными предметами интерьера, сохранив фокус внимания на открывающемся взору пейзаже.