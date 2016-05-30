Загородный дом с прекрасным интерьером!

Проекты, в которых старые дома преображаются до неузнаваемости и обретают новую жизнь, являются одними из самых интересных. Сегодня вас ждет именно такое увлекательное приключение в Германию, ведь мы имеем дело с конструкцией 1840 года!

Это здание было объявлено национальным памятником и должно было остаться в неизменном цвете, чтобы сохранить стилистику Гамбурга , в котором оно находится. К сожалению, пожар, вызванный старой проводкой, несколько нарушил эти планы. Это позволило модернизировать строение в более широком масштабе.

Несмотря на это, талантливые архитекторы сохранили очарование древних стен. Что касается интерьера, то в нем успешно сочетается современность и классика.

Вдохновляйтесь и приступайте к более детальному изучению всех деталей данного проекта!