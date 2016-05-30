Загородный дом с прекрасным интерьером!

Проекты, в которых старые дома преображаются до неузнаваемости и обретают новую жизнь, являются одними из самых интересных. Сегодня вас ждет именно такое увлекательное приключение в Германию, ведь мы имеем дело с конструкцией 1840 года!
Это здание было объявлено национальным памятником и должно было остаться в неизменном цвете, чтобы сохранить стилистику Гамбурга , в котором оно находится. К сожалению, пожар, вызванный старой проводкой, несколько нарушил эти планы. Это позволило модернизировать строение в более широком масштабе.
Несмотря на это, талантливые архитекторы сохранили очарование древних стен. Что касается интерьера, то в нем успешно сочетается современность и классика.
Вдохновляйтесь и приступайте к более детальному изучению всех деталей данного проекта!
Изюминкой в дизайне этого дома можно с уверенностью назвать прусские стены. Они представляют собой конструкции из кирпича и деревянных элементов. После пожара было решено открыть одну из стен посредством современного остекления. Благодаря команде профессионалов, дом получил новую и очень красивую соломенную крышу, которая удивительным образом гармонирует со всеми остальными конструктивными деталями.
Из сада вы попадаете в уютное пространство с новым остеклением. Сочетание белых стен и крашенных балок обеспечивает красивый, необычный интерьер. Обратите внимание на роскошный полуоткрытый план с широким коридором, который удачно используется для домашней библиотеки . Темный деревянный пол прекрасно контрастирует с белым цветом вокруг. Здесь можно оценить рустикальный стиль в лучшем виде!
Дизайн кухни и ванной комнаты были проблемой. Специалисты решили сделать ставку на современные решения.
Пространство в этом современном интерьере организовано вокруг огромного острова, на котором расположена большая часть бытовой техники. Деревянный стол и полки идеально гармонируют со строгими линиями металла.
Это фото демонстрирует настоящую мечту об отпуске в сельской местности! Интерьер столовой украшают старые стулья, которые удачно объединили с новой мебелью. Но даже эта новая мебель стилизованная под старину.
Вокруг стола красуются две продольные скамейки-короба, которые до сих пор можно найти во многих сельских домах. Для удобства, сверху на них размещены мягкие подушки. Натуральные цветы в керамическом кувшине подчеркивают романтическую атмосферу этой комнаты.
Глядя на фото выше, мы бы никогда не догадались, что находимся внутри здания с первой половины ХIХ века! Дерево удивительным образом сочетается со стеклом, создавая непревзойденный ансамбль. Такой дизайн лестницы придется по вкусу и любителям классических форм, и приверженцам необычных решений.
И в конце нашего экскурса предлагаем обратить внимание на чердак. Как уже упоминалось выше, крыша была заменена, но деревянные балки напоминают об истории этого места. Современное освещение, в свою очередь, является неким акцентом, который подчеркивает дух нынешнего времени. Уникальная атмосфера этого дома поможет каждому его жителю пребывать в гармонии и отличном настроении каждый день.