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Загородный дом с прекрасным интерьером!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Рабочий кабинет в стиле модерн
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Проекты, в которых старые дома преображаются до неузнаваемости и обретают новую жизнь, являются одними из самых интересных. Сегодня вас ждет именно такое увлекательное приключение в Германию, ведь мы имеем дело с конструкцией 1840 года!

Это здание было объявлено национальным памятником и должно было остаться в неизменном цвете,  чтобы сохранить стилистику Гамбурга , в котором оно находится. К сожалению, пожар, вызванный старой проводкой, несколько нарушил эти планы. Это позволило модернизировать строение  в более широком масштабе.

Несмотря на это, талантливые архитекторы сохранили очарование древних стен. Что касается интерьера, то в нем успешно сочетается современность и классика. 

Вдохновляйтесь и приступайте к более детальному изучению всех деталей данного проекта!

Прусские стены, крыша из соломы и щепотка современности

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Дома в стиле модерн
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Изюминкой в дизайне этого дома можно с уверенностью назвать прусские стены. Они представляют собой конструкции из кирпича и деревянных элементов. После пожара было решено открыть одну из стен посредством современного остекления. Благодаря команде профессионалов, дом получил новую и очень красивую соломенную крышу, которая удивительным образом гармонирует со всеми остальными конструктивными деталями.

Интерьер, полон света

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Рабочий кабинет в стиле модерн
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Из сада вы попадаете в уютное пространство с новым остеклением. Сочетание белых стен и крашенных балок обеспечивает красивый, необычный интерьер. Обратите внимание на роскошный полуоткрытый план с широким коридором, который удачно используется для домашней библиотеки . Темный деревянный пол прекрасно контрастирует с белым цветом вокруг. Здесь можно оценить рустикальный стиль в лучшем виде!

Современная кухня

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Кухня в стиле модерн
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Дизайн кухни и ванной комнаты были проблемой. Специалисты решили сделать ставку на современные решения.

Пространство в этом современном интерьере организовано вокруг огромного острова, на котором расположена большая часть бытовой техники. Деревянный стол и полки идеально гармонируют со строгими линиями металла. 

Романтичная столовая

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Столовая комната в стиле модерн
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Это фото демонстрирует настоящую мечту об отпуске в сельской местности! Интерьер столовой украшают старые стулья, которые удачно объединили с новой мебелью. Но даже эта новая мебель стилизованная под старину. 

Вокруг стола красуются две продольные скамейки-короба, которые до сих пор можно найти во многих сельских домах. Для удобства, сверху на них размещены мягкие подушки. Натуральные цветы в керамическом кувшине подчеркивают романтическую атмосферу этой комнаты.

Потрясающая лестница

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Глядя на фото выше, мы бы никогда не догадались, что находимся внутри здания с первой половины ХIХ века! Дерево удивительным образом сочетается со стеклом, создавая непревзойденный ансамбль. Такой дизайн лестницы придется по вкусу и любителям классических форм, и приверженцам необычных решений. 

Хорошо освещенный чердак

Wiederaufbau eines denkmalgechützten Bauernhauses, Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke Спальня в стиле модерн
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke
Architektur- und Innenarchitekturbüro Bernd Lietzke

И в конце нашего экскурса предлагаем обратить внимание на чердак. Как уже упоминалось выше, крыша была заменена, но деревянные балки напоминают об истории этого места. Современное освещение, в свою очередь, является неким акцентом, который подчеркивает дух нынешнего времени. Уникальная атмосфера этого дома поможет каждому его жителю пребывать в гармонии и отличном настроении каждый день. 

Современный дом у озера
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