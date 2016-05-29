Удивительное превращение

В деревенской местности часто можно встретить различные строения, которые ранее выполняли какие-либо гражданские функции. Сегодня они стоят без дела, но до сих пор сохраняют очарование своей конструкции.
Это именно такой случай – на фото вы видите мельницу в небольшом городке. Ее старое заброшенное каменное здание, несмотря на свой статус, сохранило свой деревенский шарм.
Поскольку оно расположено в довольно живописной местности, то архитекторы решили кардинально видоизменить его, подарив вторую жизнь. Укрепление фасада и строительство небольшого внутреннего пространства были первоочередными задачами.
Давайте посмотрим, что получилось в итоге!
Перед тем, как посмотреть на готовый результат, мы покажем первоначальный вид конструкций. Сразу же бросается в глаза небольшое здание с толстыми стенами из каменной кладки и нескольких окон.
Главная задача преображения состояла в том, чтобы приспособить строение к возможности комфортного проживания в нем.
Данное фото демонстрирует интерьер сооружения. Будучи мельницей, пространство внутри было разделено на несколько зон. Можно увидеть маленькие окна, о которых мы говорили ранее. Поскольку фасад здания не планируется конструктивно видоизменять, то проблема освещения внутри будет одной из задач проекта.
Данное фото снаружи показывает внешний вид здания после реконструкции. Архитектор перестроил крышу, которая находилась в аварийном состоянии, и восстановил каменный фасад. Здание по прежнему напоминает старинное, но теперь уже модернизированное и приспособлено к новым потребностям.
Перед началом экскурсии по внутренней части здания следует отметить, что эта небольшая мельница имела площадь всего 49 квадратных метров. Но по окончании проекта она увеличилась вдвое благодаря появлению 2 этажа.
Эффект двойной высоты достигается отчасти благодаря наклону, на котором находится корпус. Деревянные балки придают особый деревенский шарм интерьеру, выполняя и функциональные задачи.
Каменные стены, которые мы видели на фасаде дома, также находится и внутри. Благодаря такому решению интерьер получился теплый и деревенский.
Древесина – второй материал, которым щедро наполнено строение. Он присутствует на крыше, а также внутри дома – обратите внимание на кухню, лестницу, а также мебель.
На верхнем этаже расположена открытая комната - спальня. Ее дизайн наполнен множеством мелких деталей, которые удачно подчеркивают сельскую тематику. Обратите внимание на интересное оформление окна у изголовья кровати – оно вымощено каменными элементами. В сочетании с деревянными балками на потолке они выглядят очень гармонично.
Между каждой областью пространства установлена перегородка, что позволяет зонировать его и сделать более функциональным. Как видите, бывшая мельница стала вполне уютным домом, в котором каждому будет комфортно находится.