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Удивительное превращение

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Спальня в стиле кантри
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В деревенской местности часто можно встретить различные строения, которые ранее  выполняли какие-либо гражданские функции. Сегодня они стоят без дела, но до сих пор сохраняют очарование своей конструкции. 

Это именно такой случай – на фото вы видите мельницу в небольшом городке. Ее старое заброшенное каменное здание, несмотря на свой статус, сохранило свой деревенский шарм. 

Поскольку оно расположено в довольно живописной местности, то архитекторы решили кардинально видоизменить его, подарив вторую жизнь. Укрепление фасада и строительство небольшого внутреннего пространства были первоочередными задачами. 

Давайте посмотрим, что получилось в итоге!

Старая мельница

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Перед тем, как посмотреть на готовый результат, мы покажем первоначальный вид конструкций.  Сразу же бросается в глаза небольшое здание с толстыми стенами из каменной кладки и нескольких окон. 

Главная задача преображения состояла в том, чтобы приспособить строение к возможности комфортного проживания в нем. 

Мельница внутри

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Данное фото демонстрирует интерьер сооружения. Будучи мельницей, пространство внутри было разделено на несколько зон. Можно увидеть маленькие окна, о которых мы говорили ранее. Поскольку фасад здания не планируется конструктивно видоизменять, то проблема освещения внутри будет одной из задач проекта. 

После реформы…

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Дома в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Данное фото снаружи показывает внешний вид здания после реконструкции. Архитектор перестроил крышу, которая находилась в аварийном состоянии, и восстановил каменный фасад. Здание по прежнему напоминает старинное, но теперь уже модернизированное и приспособлено к новым потребностям. 

Двойная высота внутри

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Столовая комната в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Перед началом экскурсии по внутренней части здания следует отметить, что эта небольшая мельница имела площадь всего 49 квадратных метров. Но по окончании проекта она увеличилась вдвое благодаря появлению 2 этажа. 

Эффект двойной высоты достигается отчасти благодаря наклону, на котором находится корпус. Деревянные балки придают особый деревенский шарм интерьеру, выполняя и функциональные задачи. 

Дерево и камень

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Кухня в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Каменные стены, которые мы видели на фасаде дома, также находится и внутри. Благодаря такому решению интерьер получился теплый и деревенский

Древесина – второй материал, которым щедро наполнено строение. Он присутствует на крыше, а также внутри дома – обратите внимание на кухню, лестницу, а также мебель.  

Очаровательная спальня

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Спальня в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

На верхнем этаже расположена открытая комната - спальня. Ее дизайн наполнен множеством мелких деталей, которые удачно подчеркивают сельскую тематику. Обратите внимание на интересное оформление окна у изголовья кровати – оно вымощено каменными элементами.  В сочетании с деревянными балками на потолке они выглядят очень гармонично. 

Находки

Rehabilitación de molino en Requeixo, b+t arquitectos b+t arquitectos Рабочий кабинет в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Между каждой областью пространства установлена перегородка, что позволяет зонировать его и сделать более функциональным. Как видите, бывшая мельница стала вполне уютным домом, в котором каждому будет комфортно находится. 

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