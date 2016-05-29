Удивительное превращение

В деревенской местности часто можно встретить различные строения, которые ранее выполняли какие-либо гражданские функции. Сегодня они стоят без дела, но до сих пор сохраняют очарование своей конструкции.

Это именно такой случай – на фото вы видите мельницу в небольшом городке. Ее старое заброшенное каменное здание, несмотря на свой статус, сохранило свой деревенский шарм.

Поскольку оно расположено в довольно живописной местности, то архитекторы решили кардинально видоизменить его, подарив вторую жизнь. Укрепление фасада и строительство небольшого внутреннего пространства были первоочередными задачами.

Давайте посмотрим, что получилось в итоге!