Сделайте свой паркет вечным: хитрости, которые нужно знать

Немногие люди могут позволить себе покрыть пол паркетом. И дело даже не в цене, а в том, что он требует колоссального ухода, то есть больших временных затрат. Однако многих неприятностей в этом деле можно избежать, заблаговременно приняв меры предосторожности.

Homify подготовил несколько полезных советов, которые помогут сделать уход за паркетной доской более простым, избавив вас от множества хлопот и финансовых трат. Они подойдут и людям, которые только планируют покрывать пол, и тем, кто уже много лет ходит по паркету у себя дома.