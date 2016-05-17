Сделайте свой паркет вечным: хитрости, которые нужно знать

Немногие люди могут позволить себе покрыть пол паркетом. И дело даже не в цене, а в том, что он требует колоссального ухода, то есть больших временных затрат. Однако многих неприятностей в этом деле можно избежать, заблаговременно приняв меры предосторожности.
Homify подготовил несколько полезных советов, которые помогут сделать уход за паркетной доской более простым, избавив вас от множества хлопот и финансовых трат. Они подойдут и людям, которые только планируют покрывать пол, и тем, кто уже много лет ходит по паркету у себя дома.
Современные изготовители паркета знают, как сделать его практически неуязвимым. Древесину пропитывают специальными составами, добавляющими ей прочности и выносливости. Однако дерево остается деревом, и даже после обработки может болезненно реагировать на перепады температуры, повышенную или пониженную влажность и другие подобные факторы.
Чтобы паркет не пересыхал и не отсыревал, влажность в помещении следует поддерживать на уровне от 45 до 60 процентов. Температура не должна опускаться ниже 10ºС. Резкие ее перепады также недопустимы. О соблюдении всех этих условий сможет позаботиться система климат-контроля с интеллектуальнойсоставляющей – с ней не только паркет, но и вы сами будете чувствовать себя комфортно.
Прежде, чем покрывать пол паркетной доской, тщательно распланируйте будущий интерьер помещения. Если в нем предусматриваются тяжелые предметы вроде большого аквариума, шкафа или, скажем, статуи, заранее определите, где они будут стоять. Эти зоны требуют дополнительного усиления пола, чтобы паркет не повредился под давлением.
Для этого пол необходимо бетонировать пол. Очень важно при этом не нарушить общий уровень и учесть такой фактор, как усадочность бетона. Лучше всего обратиться с этим вопросом к опытному специалисту.
По статистике, большинство повреждений паркета произведены мебелью. И если некоторые из них можно запросто устранить с помощью полировки, то другие требуют серьезных мер вплоть до замены досок.
Чтобы обезопасить свой пол, используйте специальные защитные прокладки. Изготавливаются они из войлока, поэтому сочетают в себе прочность и мягкость. Найти их можно практически в любом мебельном или хозяйственном магазине – как правило, они продаются целыми наборами, в которых есть прокладки разных форм и размеров. Если у вас есть ненужный кусок войлочного полотна и немного свободного времени, можете изготовить наклейки самостоятельно.
С точки зрения экономии электроэнергии веник куда практичнее, чем пылесос. Но когда вы имеете дело с паркетом, имейте в виду, что даже тонкие и мягкие щетинки метелки или щетки имеют острые концы, и могут поцарапать покрытие. Поэтому лучше использовать пылесос, выбрав наиболее мягкую насадку.
Если подходящего наконечника в вашем наборе нет, вы можете купить в хозяйственном магазине специальные смягчающие накладки для очистки паркета, или же сделать их самостоятельно.
Даже жарким летом в хорошо проветриваемом помещении ни за что не стелите на паркет влажный ковер. Во-первых, сам он из-за недостаточной просушки может приобрести неприятный запах и испортиться. Во-вторых, влага постепенно просачивается вглубь досок, из-за чего те расслаиваются, теряют цвет и блеск, а в конце концов и вовсе выходят из строя.
Кстати, выбирая ковер, обратите внимание на его обратную сторону. Она не должна быть жесткой, иначе на паркете останутся царапины.
Чтобы ваш паркет прослужил долго и не терял своей красоты, используйте для ухода за ним только натуральные средства. Чем меньше в них посторонней химии, тем лучше будет чувствовать себя дерево. Никогда не мойте пол тряпкой, с которой стекает вода – ее нужно хорошо отжать, иначе влага впитается в доски и приведет к их рассыханию.
Для полировки паркета после мытья лучше использовать натуральный пчелиный воск. Он подходит для любого дерева, отлично заполняет собой все поры, подчеркивает естественный рельеф древесины и придает ей благородный блеск. К тому же, воск не содержит вредных веществ, поэтому подойдет даже для детской комнаты.