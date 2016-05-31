6 трюков, которые превратят вашу кухню в профессиональную!

Кухня – особенное помещения для каждой семьи. Не важно, какого она размера – именно она считается душой дома. Здесь мы по утрам варим себе кофе, беседуем по душам за чашкой чая с домашней выпечкой и, конечно же, готовим еду. Современный ритм жизни вынуждает нас экономить свое время, для того чтобы успеть как можно больше, и обустройство кухни должно в этом помогать.

Мы хотим, чтобы мебель, всевозможные безделушки и посуда не только радовали глаз, но и были функциональны в использовании, надежны. Homify подготовил несколько советов, которые помогут рационально обустроить свой кухонный оазис.