6 трюков, которые превратят вашу кухню в профессиональную!

Кухня – особенное помещения для каждой семьи. Не важно, какого она размера – именно она считается душой дома. Здесь мы по утрам варим себе кофе, беседуем по душам за чашкой чая с домашней выпечкой и, конечно же, готовим еду. Современный ритм жизни вынуждает нас экономить свое время, для того чтобы успеть как можно больше, и обустройство кухни должно в этом помогать.
Мы хотим, чтобы мебель, всевозможные безделушки и посуда не только радовали глаз, но и были функциональны в использовании, надежны. Homify подготовил несколько советов, которые помогут рационально обустроить свой кухонный оазис.
Кухонная утварь из нержавеющей стали в наше время крайне популярна, особенно с улучшением технологий металлообработки. Кастрюли из нержавейки практичны и долговечны. Их гладкая сияющая поверхность не только красива – благодаря отсутствию пор на ней не скапливаются микробы.
У современной посуды из нержавейки зачастую многослойное дно. Внешние слои изготавливаются из стали или меди, а между ними располагается толстый слой алюминия, аккумулирующий тепло. Благодаря особым качествам такого дна, можно готовить даже с маленьким количеством масла – блюда сохранят большую часть полезных веществ и не пригорят. У такой посуды, как правило, прозрачные крышки, позволяющие наслаждаться процессом без лишнего вмешательства.
Из какого бы материала не была бы изготовлена кухонная мебель, основательные выдвижные ящики – ваше все. Посуда, кухонные полотенца, салфетки, наборы специй, кулинарная литература и прочее – все это надежно скроется от пыли, копоти и нескромных взглядов.
Однако имейте в виду, что посуда и столовые приборы, которые вы кладете в ящик, должны быть чистыми и сухими. В противном случае там могут размножиться бактерии или грибки. Для большей безопасности не забывайте выстилать дно ящиков бумагой или салфетками из льна, хлопка или микрофибры.
Чтобы придать кухне больше уюта и функциональности, необходимо подобрать правильное освещение. Привычный светильник под потолком всех проблем не решит, оптимальный вариант – это многоуровневый свет.
Во время работы мы зачастую стоим спиной к источнику света, а рабочая поверхность остается в тени. Поэтому целесообразно использование комбинированного освещения – потолочного и точечного для рабочей зоны. А чтобы по максимуму использовать естественный дневной свет, обеденный стол нужно устанавливать недалеко от оконного проема.
Любители природы вполне могут себе позволить украсить кухню живыми растениями в подвесных горшках. Весьма удобное решение – и глазу приятно, и на рабочих площадях свободного места вволю. Очень интересно смотрятся растения, подвешенные на разных уровнях над кухонным окном, однако рядом с плитой или раковиной растительность размещать не рекомендуется.
А чтобы совместить эстетику и практичность, можно посадить в горшочки мяту, базилик, петрушку, тимьян и другие душистые травы. Так они всегда будут под рукой – свежие, сочные и готовые в любой момент отправиться в салат.
Правильный выбор смесителя для кухонной мойки может значительно облегчить процесс мытья посуды, фруктов и овощей. Магазины сантехники нас радуют изобилием и возможностью выбора – в продаже имеются смесители как для одинарных раковин, так и для сдвоенных. Для нескольких моек оптимальным вариантом является выдвижной кран.
Такая конструкция представляет собой нечто среднее между краном и душевым шлангом. Если точнее, второй выдвигается из первого при необходимости. В некоторых моделях даже можно регулировать тип струи – это делает эксплуатацию особенно удобной.
Оптимальный вариант для просторных кухонь – так называемый остров, который позволяет экономить время, затрачиваемое на передвижения по кухне. Он представляет собой внушительных размеров стол, в который вмонтированы плита с духовкой, мойка и на рабочей поверхности есть где разгуляться. Остров может быть квадратным, прямоугольным, П- и Г-образным, а некоторые дизайнеры создают даже кольцевидные модели. Вокруг такого стола может запросто разместиться повар с парой помощников, и подступиться к нему можно с любой стороны. Если площадь вашей кухни позволяет, кухонный остров позволит достичь максимального комфорта.