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6 трюков, которые превратят вашу кухню в профессиональную!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Кухня в стиле модерн
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Кухня – особенное помещения для каждой семьи. Не важно, какого она размера – именно она считается душой дома. Здесь мы по утрам варим себе кофе, беседуем по душам за чашкой чая с домашней выпечкой и, конечно же, готовим еду. Современный ритм жизни вынуждает нас экономить свое время, для того чтобы успеть как можно больше, и обустройство кухни должно в этом помогать. 

Мы хотим, чтобы мебель, всевозможные безделушки и посуда  не только радовали глаз, но и были функциональны в использовании, надежны. Homify подготовил несколько советов, которые помогут рационально обустроить свой кухонный оазис.

Нержавеющая сталь: именно поэтому вы всегда найдете ее на профессиональной кухне

Casa Evans, A4estudio A4estudio Кухня в стиле модерн
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Кухонная утварь из нержавеющей стали в наше время крайне популярна, особенно с улучшением технологий металлообработки. Кастрюли из нержавейки практичны и долговечны. Их гладкая сияющая поверхность не только красива – благодаря отсутствию пор на ней не скапливаются микробы.

У современной посуды из нержавейки зачастую многослойное дно. Внешние слои изготавливаются из стали или меди, а между ними располагается толстый слой алюминия, аккумулирующий тепло. Благодаря особым качествам такого дна, можно готовить даже с маленьким количеством масла – блюда сохранят большую часть полезных веществ и не пригорят. У такой посуды, как правило, прозрачные крышки, позволяющие наслаждаться процессом без лишнего вмешательства.

Глубокие и вместительные ящики

伊豆 新築H邸 住宅建築施工：祭り屋, 一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋 一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋 КухняХранение
一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋

一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋
一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋
一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋

Из какого бы материала не была бы изготовлена кухонная мебель, основательные выдвижные ящики – ваше все. Посуда, кухонные полотенца, салфетки, наборы специй, кулинарная литература и прочее – все это надежно скроется от пыли, копоти и нескромных взглядов.

Однако имейте в виду, что посуда и столовые приборы, которые вы кладете в ящик, должны быть чистыми и сухими. В противном случае там могут размножиться бактерии или грибки. Для большей безопасности не забывайте выстилать дно ящиков бумагой или салфетками из льна, хлопка или микрофибры.

Правильное освещение

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Кухня в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Чтобы придать кухне больше уюта и функциональности, необходимо подобрать правильное освещение. Привычный светильник под потолком всех проблем не решит, оптимальный вариант – это многоуровневый свет.

Во время работы мы зачастую стоим спиной к источнику света, а рабочая поверхность остается в тени. Поэтому целесообразно использование комбинированного освещения – потолочного и точечного для рабочей зоны. А чтобы по максимуму использовать естественный дневной свет, обеденный стол нужно устанавливать недалеко от оконного проема.

Подвесные горшки

Jardin suspendu, Adventive Adventive Озеленение
Adventive

Adventive
Adventive
Adventive

Любители природы вполне могут себе позволить украсить кухню живыми растениями в подвесных горшках. Весьма удобное решение – и глазу приятно, и на рабочих площадях свободного места вволю. Очень интересно смотрятся растения, подвешенные на разных уровнях над кухонным окном, однако рядом с плитой или раковиной растительность размещать не рекомендуется.

А чтобы совместить эстетику и практичность, можно посадить в горшочки мяту, базилик, петрушку, тимьян и другие душистые травы. Так они всегда будут под рукой – свежие, сочные и готовые в любой момент отправиться в салат.

Выдвижной кран

伊豆 新築H邸 住宅建築施工：祭り屋, 一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋 一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋 КухняРаковины и краны
一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋

一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋
一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋
一枚板テーブルと無垢材家具・キッチンの祭り屋

Правильный выбор смесителя для кухонной мойки может значительно облегчить процесс мытья посуды, фруктов и овощей. Магазины сантехники нас радуют изобилием и возможностью выбора – в продаже имеются смесители как для одинарных раковин, так и для сдвоенных. Для нескольких моек оптимальным вариантом является выдвижной кран.

Такая конструкция представляет собой нечто среднее между краном и душевым шлангом. Если точнее, второй выдвигается из первого при необходимости. В некоторых моделях даже можно регулировать тип струи – это делает эксплуатацию особенно удобной.

Большой центральный остров

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Кухня в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Оптимальный вариант для просторных кухонь – так называемый остров, который позволяет экономить время, затрачиваемое на передвижения по кухне. Он представляет собой внушительных размеров стол, в который вмонтированы плита с духовкой, мойка и на рабочей поверхности есть где разгуляться. Остров может быть квадратным, прямоугольным, П- и Г-образным, а некоторые дизайнеры создают даже кольцевидные модели. Вокруг такого стола может запросто разместиться повар с парой помощников, и подступиться к нему можно с любой стороны. Если площадь вашей кухни позволяет, кухонный остров позволит достичь максимального комфорта.

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