Дизайн кухни в современном стиле

Любители индустриального стиля могут использовать его отличительные черты в дизайне своей современной кухни. Индустриальный стиль отличается минимализмом и отвечает всем параметрам современного стиля.

Мебели на кухне не должно быть много. Кухонный гарнитур подойдет с прямоугольным глухим фасадом и встроенной ультрасовременной бытовой техникой. Приветствуются металлические поверхности либо тонированное стекло. Стол обычно прямоугольный, из дерева, стекла или металла.

Мойка может быть из нержавеющей стали. Вытяжка – с холодным блеском. Духовка–хромированная или черная. В мебели присутствуют элементы необработанной древесины и металлические поверхности. Дизайн в основном сдержанный, но у отдельных предметов мебели допускаются замысловатые формы (например, у стульев).

Можно использовать вещи из дерева, а в качестве украшений – балки, трубы, коммуникации, вентиляторы, рельсы, моторы, крупные запчасти, болты и прочие грубые детали. Но важно не перегрузить ими пространство. Достаточно всего 1-2 элементов, чтобы выгодно подчеркнуть стиль.