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Дизайн кухни в современном стиле

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Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Кухня в стиле модерн
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Кухни в современном стиле подчеркивают вашу самодостаточность и бескомпромиссность. Они позволяют продемонстрировать достоинства современной техники. Характерной чертой таких кухонь является минимализм — минимум деталей при простых геометрических формах.

Стиль контемпорари (современный) – воплощение в интерьере новых идей и технологий. В современном дизайне понятие «контемп» применяют ко всему новому, что не совсем вписывается в жесткие рамки минимализма или хай-тека, хотя имеет с ними очень много общего. Нельзя отнести интерьеры в стиле контемпорари и к традиционным, навеянным конкретной исторической эпохой или этнической принадлежностью. Функциональность, простота и комфорт – вот те «три кита», на которых держится дизайн кухни в современном стиле.

Простота и четкие линии

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Кухня в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Современный стиль является самым распространенным в последнее время, он достаточно прост и элегантен. Вы можете сочетать в своей кухне в современном стиле элементы, которые неприемлемы для других стилей, главное – это простота и четкие линии. Или, например, добавить элементы любого другого стиля. Этим и характерен современный стиль – он многолик, разнообразен и уникален. Здесь можно воплощать любые свои идеи, фантазии и желания, соединить самые невероятные детали и получить неповторимый интерьер и дизайн.

Эргономичность

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Оснащение кухонных гарнитуров эргономичной фурнитурой позволяет рационально использовать и максимально экономить драгоценную полезную площадь, существенно улучшая одновременно и внешний вид мебели, делая ее более стильной и элегантной. Это всевозможные карусели, рейлинги, поворотно-выдвижные механизмы, работающие по принципу «нажал-открыл» ручки-невидимки, корзины для продуктов, системы хранения и организаторы для столовых приборов. Детальная проработка внутреннего наполнения кухонной мебели – залог максимальной функциональности, комфорта и удобства для пользователя.

Отсутствие декоративных «наворотов»

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta Кухня в стиле модерн
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Дизайн кухни в современном стиле также продуман до мелочей и подчинен сегодняшнему ритму жизни. Отсутствие декоративных «наворотов» можно объяснить стремлением не «загружать» лишней информацией мозг человека, и без того получающей ее ежедневно террабайтами. Прямые четкие линии не только упрощают восприятие, но и на подсознательном уровне задают наиболее быструю траекторию движения — по прямой.

Ручки и другие декоративные элементы на дверцах шкафов зачастую отсутствуют, что тоже не дает взгляду «цепляться» за детали. Сами дверцы, кстати, лучше всего делать абсолютно гладкими — это значительно упрощает уборку. 

Экологичность и прочность материалов для отделки кухни

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Кухня в стиле модерн
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

В современной кухне используются практически все известные материалы — от натурального дерева и камня до последних разработок химической промышленности (пластики, акриловые композиты и т. д.). Главные требования — это экологичность и прочность материалов для отделки кухни. Они не должны выделять никаких вредных веществ даже при нагревании, ведь высокая температура в зоне готовки — вещь обычная. Выбирая материал для кухонных фасадов или столешницы, в первую очередь заострите свое внимание на его устойчивость к физическим воздействиям.

Индустриальные элементы

킨포크 스타일 라이프 스타일 샵 <하루키친>, 디자인투플라이 디자인투플라이 Кухня в скандинавском стиле
디자인투플라이

디자인투플라이
디자인투플라이
디자인투플라이

Любители индустриального стиля могут использовать его отличительные черты в дизайне своей современной кухни. Индустриальный стиль отличается минимализмом и отвечает всем параметрам современного стиля.

Мебели на кухне не должно быть много. Кухонный гарнитур подойдет с прямоугольным глухим фасадом и встроенной ультрасовременной бытовой техникой. Приветствуются металлические поверхности либо тонированное стекло. Стол обычно прямоугольный, из дерева, стекла или металла.

Мойка может быть из нержавеющей стали. Вытяжка – с холодным блеском. Духовка–хромированная или черная. В мебели присутствуют элементы необработанной древесины и металлические поверхности. Дизайн в основном сдержанный, но у отдельных предметов мебели допускаются замысловатые формы (например, у стульев).

Можно использовать вещи из дерева, а в качестве украшений – балки, трубы, коммуникации, вентиляторы, рельсы, моторы, крупные запчасти, болты и прочие грубые детали. Но важно не перегрузить ими пространство. Достаточно всего 1-2 элементов, чтобы выгодно подчеркнуть стиль.

​Легкость компоновки элементов

Кухня Interior Design Studio Tut Yut Кухни в эклектичном стиле МДФ Желтый кухня,обеденный стол,обеденный стул,фартук,люстра
Interior Design Studio Tut Yut

Кухня

Interior Design Studio Tut Yut
Interior Design Studio Tut Yut
Interior Design Studio Tut Yut

Неоспоримым преимуществом дизайна кухни в современном стиле является легкость компоновки элементов, возможность трансформаций, взаимозаменяемость предметов интерьера и органичная интеграция новой мебели в устоявшуюся планировку. Использование предметов интерьера массового производства, а также тесное родство с минимализмом и хай-теком придает контемпу некоторую холодность и безликость, что является довольно серьезным недостатком для любителей уютных и душевных «гнездышек».

Привлекательность кухни в стиле контемпорари достигается благодаря элегантным очертаниям мебели, а не за счет фактурной выразительности материала или богатого декора.

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при проектировании кухни в современном стиле необходимо думать, прежде всего, о собственном удобстве, экономии времени и сил на готовку и уборку, а также возможности расслабиться после напряженного дня. Соблюдая это правило, вы сможете создать кухню именно в своем понимании современности.

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