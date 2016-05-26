Кухни в современном стиле подчеркивают вашу самодостаточность и бескомпромиссность. Они позволяют продемонстрировать достоинства современной техники. Характерной чертой таких кухонь является минимализм — минимум деталей при простых геометрических формах.
Стиль контемпорари (современный) – воплощение в интерьере новых идей и технологий. В современном дизайне понятие «контемп» применяют ко всему новому, что не совсем вписывается в жесткие рамки минимализма или хай-тека, хотя имеет с ними очень много общего. Нельзя отнести интерьеры в стиле контемпорари и к традиционным, навеянным конкретной исторической эпохой или этнической принадлежностью. Функциональность, простота и комфорт – вот те «три кита», на которых держится дизайн кухни в современном стиле.
Современный стиль является самым распространенным в последнее время, он достаточно прост и элегантен. Вы можете сочетать в своей кухне в современном стиле элементы, которые неприемлемы для других стилей, главное – это простота и четкие линии. Или, например, добавить элементы любого другого стиля. Этим и характерен современный стиль – он многолик, разнообразен и уникален. Здесь можно воплощать любые свои идеи, фантазии и желания, соединить самые невероятные детали и получить неповторимый интерьер и дизайн.
Оснащение кухонных гарнитуров эргономичной фурнитурой позволяет рационально использовать и максимально экономить драгоценную полезную площадь, существенно улучшая одновременно и внешний вид мебели, делая ее более стильной и элегантной. Это всевозможные карусели, рейлинги, поворотно-выдвижные механизмы, работающие по принципу «нажал-открыл» ручки-невидимки, корзины для продуктов, системы хранения и организаторы для столовых приборов. Детальная проработка внутреннего наполнения кухонной мебели – залог максимальной функциональности, комфорта и удобства для пользователя.
Дизайн кухни в современном стиле также продуман до мелочей и подчинен сегодняшнему ритму жизни. Отсутствие декоративных «наворотов» можно объяснить стремлением не «загружать» лишней информацией мозг человека, и без того получающей ее ежедневно террабайтами. Прямые четкие линии не только упрощают восприятие, но и на подсознательном уровне задают наиболее быструю траекторию движения — по прямой.
Ручки и другие декоративные элементы на дверцах шкафов зачастую отсутствуют, что тоже не дает взгляду «цепляться» за детали. Сами дверцы, кстати, лучше всего делать абсолютно гладкими — это значительно упрощает уборку.
В современной кухне используются практически все известные материалы — от натурального дерева и камня до последних разработок химической промышленности (пластики, акриловые композиты и т. д.). Главные требования — это экологичность и прочность материалов для отделки кухни. Они не должны выделять никаких вредных веществ даже при нагревании, ведь высокая температура в зоне готовки — вещь обычная. Выбирая материал для кухонных фасадов или столешницы, в первую очередь заострите свое внимание на его устойчивость к физическим воздействиям.
Любители индустриального стиля могут использовать его отличительные черты в дизайне своей современной кухни. Индустриальный стиль отличается минимализмом и отвечает всем параметрам современного стиля.
Мебели на кухне не должно быть много. Кухонный гарнитур подойдет с прямоугольным глухим фасадом и встроенной ультрасовременной бытовой техникой. Приветствуются металлические поверхности либо тонированное стекло. Стол обычно прямоугольный, из дерева, стекла или металла.
Мойка может быть из нержавеющей стали. Вытяжка – с холодным блеском. Духовка–хромированная или черная. В мебели присутствуют элементы необработанной древесины и металлические поверхности. Дизайн в основном сдержанный, но у отдельных предметов мебели допускаются замысловатые формы (например, у стульев).
Можно использовать вещи из дерева, а в качестве украшений – балки, трубы, коммуникации, вентиляторы, рельсы, моторы, крупные запчасти, болты и прочие грубые детали. Но важно не перегрузить ими пространство. Достаточно всего 1-2 элементов, чтобы выгодно подчеркнуть стиль.
Неоспоримым преимуществом дизайна кухни в современном стиле является легкость компоновки элементов, возможность трансформаций, взаимозаменяемость предметов интерьера и органичная интеграция новой мебели в устоявшуюся планировку. Использование предметов интерьера массового производства, а также тесное родство с минимализмом и хай-теком придает
контемпу некоторую холодность и безликость, что является довольно серьезным недостатком для любителей уютных и душевных «гнездышек».
Привлекательность кухни в стиле контемпорари достигается благодаря элегантным очертаниям мебели, а не за счет фактурной выразительности материала или богатого декора.
Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что при проектировании кухни в современном стиле необходимо думать, прежде всего, о собственном удобстве, экономии времени и сил на готовку и уборку, а также возможности расслабиться после напряженного дня. Соблюдая это правило, вы сможете создать кухню именно в своем понимании современности.