10 меблированных балконов

Возможно для многих покажется заманчивой идея оборудовать на своем балконе зону отдыха в стиле средиземноморских светлых интерьеров веранд, террас и беседок на природе. Тем более, что воссоздать такую стилистику можно не прибегая к сложных дизайнерским решениям: кирпичная кладка стен, деревянные полы, лаконичные хлопковые шторы на окнах, простая деревянная или кованная мебель с подушками и немного зелени для воссоздания нужного колорита. Единственным значимым условием для создания природной свежести такого интерьера будет, пожалуй, использование по возможности натуральных материалов. Но материалы при этом не должны быть дорогими и изысканными, что делает вполне простой реализацию средиземноморской веранды в пространстве балкона городской квартиры.