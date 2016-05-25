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10 меблированных балконов

Перла Вереника Перла Вереника
Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Балконы и веранды в эклектичном стиле
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Всего несколько метров дополнительной площади балкона, используемые разумно, открывают огромные возможности разнообразить свою жизнь и удобными дополнительными функциями квартиры, и уединенным отдыхом поближе к природе. 

Средиземноморская веранда

Двухуровневая квартира в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Балконы и веранды в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Двухуровневая квартира в Севастополе

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Возможно для многих покажется заманчивой идея оборудовать на своем балконе зону отдыха в стиле средиземноморских светлых интерьеров веранд, террас и беседок на природе. Тем более, что воссоздать такую стилистику можно не прибегая к сложных дизайнерским решениям: кирпичная кладка стен, деревянные полы, лаконичные хлопковые шторы на окнах, простая деревянная или кованная мебель с подушками и немного зелени для воссоздания нужного колорита. Единственным значимым условием для создания природной свежести такого интерьера будет, пожалуй, использование по возможности натуральных материалов. Но материалы при этом не должны быть дорогими и изысканными, что делает вполне простой реализацию средиземноморской веранды в пространстве балкона городской квартиры.

Детский уголок для игр

Нежный классический интерьер Tatiana Zaitseva Design Studio Балкон и терраса в классическом стиле
Tatiana Zaitseva Design Studio

Нежный классический интерьер

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Пространство балкона – светлое и уютное, прекрасно подойдет для оборудования здесь детской игровой зоны. В торцевой части хватит места для крепления спортивных снарядов: деревянной лесенки, турника, каната. Здесь же можно устроить детский уголок для творчества, собрав в одном месте все, что нужно ребенку: столик для рисования и лепки, шкафчик с красками, карандашами и цветными мелками, грифельная доска, ящики с конструкторами. 

Рабочий кабинет

Скандинавский LOFT в 1-комнатной квартире с проектором в п. Комунарка, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Балкон в скандинавском стиле Белый
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Скандинавский LOFT в 1-комнатной квартире с проектором в п. Комунарка

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Для людей, работающих и в офисе, и дома, балкон оформленный под домашний кабинет – весьма желанное дополнение к интерьеру и бесценный помощник в работе. Именно здесь можно уединиться от суеты повседневного быта и плодотворно закончить работу над горящим проектом. Все что для этого потребуется – небольшой столик, удобное кресло эргономичной формы и пара полок для документов. Как видите, разместить такой домашний кабинет удастся даже на узком балконе, расположив столешницу в торцевой части стены. 

Музыкальная студия

Квартира в Красногорске, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Балкон и веранда в стиле лофт Лен / Полотно Многоцветный
Алёна Демшинова

Квартира в Красногорске

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Прекрасный вид из окна, тишина и покой небольшого пространства балкона – удачный вариант для создания здесь небольшой творческой лаборатории. Такая мини-студия на балконе может стать как дополнительным рабочим пространством людей творческих профессий, так и помощником в реализации вашего домашнего хобби. 

Домашняя мастерская

Элегантный интерьер для гостиной с балконом, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Элегантный интерьер для гостиной с балконом

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Жителям городской квартиры часто приходится только мечтать о своей собственной мастерской для рукоделия, изготовления авторских поделок или ремонтных работ. Но на помощь в этом вопросе может прийти оборудование пространства балкона. Света и воздуха здесь более чем достаточно, что позволит работать и с краской, и с клеем, и с деревянными или глиняными поделками. Торцевые стены задействуйте для вместительной системы хранения и рабочего стола. Дополнительные рабочие  поверхности можно также сделать в виде откидных столиков вдоль окон. 

Для учебы и творчества

Дизайн детской в квартире по ул. Димитрова Студия интерьерного дизайна happy.design Балкон и терраса в классическом стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн детской в квартире по ул. Димитрова

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Ребенок быстро вырастает не только из ползунков и распашонок, но и из пространства своей уютной детской комнаты. Школьные занятия, компьютер и разнообразные хобби требуют все больше пространства, которое можно найти на балконе смежном с детской комнатой. Оборудование рабочего уголка на балконе поможет по максимуму использовать все необходимое для успешного результата учебы: уединенный тихий уголок, светлая солнечная атмосфера с утра до позднего вечера, компактное расположение в одном месте всех необходимых вещей для выполнения уроков.

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Французское кафе

трехкомнатная квартира ул. Кирочная, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA Терраса в средиземноморском стиле
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

трехкомнатная квартира ул. Кирочная

Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

Аромат свежих круассанов, тихий летний ветерок за тонкими шторами, плетеная мебель и уютная обстановка маленького французского кафе на вашем балконе – мечта, вполне осуществимая даже для малогабаритной квартиры. Небольшая площадь балкона не помешает разместить здесь маленький кофейный столик, пару кресел и кашпо с лавандой и мятой на подоконниках. 

Барная стойка

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама" Студия интерьерного дизайна happy.design Балкон и терраса в стиле модерн
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК Панорама

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Небольшой, неширокий балкон рядом с кухней или гостиной вполне подойдет для оборудования  небольшой столовой зоны с барной стойкой вдоль окна. Для этого необходимо использовать подоконники в качестве столиков, дополнить интерьер балкона высокими барными стульями, полками для посуды и лаконичными светильниками. Такой уютный уголок с великолепным видом на город станет излюбленным местом и для утреннего кофе, и для вечерних посиделок с друзьями и семьей. 

Уголок для релакса

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Балконы и веранды в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Уединенное пространство балкона как нельзя лучше подходит для тихого отдыха на мягком диванчике. Вместо стандартных конструкций мягкой мебели можно сконструировать небольшой подиум в восточном стиле с ящиками-ступеньками в торцевой части балкона. Вместительный подиум поможет убрать лишние предметы на долгое хранение, а мягкий матрас и подушки – обеспечит вам немало приятных вечеров с чашкой чая и любимой книгой в руках. 

Зимний сад

Проект коттеджа город Санкт-Петербург, Lear design studio Lear design studio Балконы и веранды в эклектичном стиле дизайн проект дома, заказать проект дома, дизайн интерьера коттеджа
Lear design studio

Проект коттеджа город Санкт-Петербург

Lear design studio
Lear design studio
Lear design studio

Светлое пространство балкона – настоящая находка для любителей домашних растений. Здесь можно позволить себе расставить и высокие зеленые деревья в напольных кадках, и подвесить под потолком оранжерею ампельных растений, и расставить на этажерках кашпо с домашним огородом из мяты, шалфея, розмарина и базилика. А среди этой зелени зимнего сада сделать уютный уголок с креслом и журнальным столиком для тихого отдыха.

Обворожительный дом из контейнеров
А как вы используете свой балкон?

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