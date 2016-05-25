10 меблированных балконов

Всего несколько метров дополнительной площади балкона, используемые разумно, открывают огромные возможности разнообразить свою жизнь и удобными дополнительными функциями квартиры, и уединенным отдыхом поближе к природе.
Возможно для многих покажется заманчивой идея оборудовать на своем балконе зону отдыха в стиле средиземноморских светлых интерьеров веранд, террас и беседок на природе. Тем более, что воссоздать такую стилистику можно не прибегая к сложных дизайнерским решениям: кирпичная кладка стен, деревянные полы, лаконичные хлопковые шторы на окнах, простая деревянная или кованная мебель с подушками и немного зелени для воссоздания нужного колорита. Единственным значимым условием для создания природной свежести такого интерьера будет, пожалуй, использование по возможности натуральных материалов. Но материалы при этом не должны быть дорогими и изысканными, что делает вполне простой реализацию средиземноморской веранды в пространстве балкона городской квартиры.
Пространство балкона – светлое и уютное, прекрасно подойдет для оборудования здесь детской игровой зоны. В торцевой части хватит места для крепления спортивных снарядов: деревянной лесенки, турника, каната. Здесь же можно устроить детский уголок для творчества, собрав в одном месте все, что нужно ребенку: столик для рисования и лепки, шкафчик с красками, карандашами и цветными мелками, грифельная доска, ящики с конструкторами.
Для людей, работающих и в офисе, и дома, балкон оформленный под домашний кабинет – весьма желанное дополнение к интерьеру и бесценный помощник в работе. Именно здесь можно уединиться от суеты повседневного быта и плодотворно закончить работу над
горящим проектом. Все что для этого потребуется – небольшой столик, удобное кресло эргономичной формы и пара полок для документов. Как видите, разместить такой домашний кабинет удастся даже на узком балконе, расположив столешницу в торцевой части стены.
Прекрасный вид из окна, тишина и покой небольшого пространства балкона – удачный вариант для создания здесь небольшой творческой лаборатории. Такая мини-студия на балконе может стать как дополнительным рабочим пространством людей творческих профессий, так и помощником в реализации вашего домашнего хобби.
Жителям городской квартиры часто приходится только мечтать о своей собственной мастерской для рукоделия, изготовления авторских поделок или ремонтных работ. Но на помощь в этом вопросе может прийти оборудование пространства балкона. Света и воздуха здесь более чем достаточно, что позволит работать и с краской, и с клеем, и с деревянными или глиняными поделками. Торцевые стены задействуйте для вместительной системы хранения и рабочего стола. Дополнительные рабочие поверхности можно также сделать в виде откидных столиков вдоль окон.
Ребенок быстро вырастает не только из ползунков и распашонок, но и из пространства своей уютной детской комнаты. Школьные занятия, компьютер и разнообразные хобби требуют все больше пространства, которое можно найти на балконе смежном с детской комнатой. Оборудование рабочего уголка на балконе поможет по максимуму использовать все необходимое для успешного результата учебы: уединенный тихий уголок, светлая солнечная атмосфера с утра до позднего вечера, компактное расположение в одном месте всех необходимых вещей для выполнения уроков.
Аромат свежих круассанов, тихий летний ветерок за тонкими шторами, плетеная мебель и уютная обстановка маленького французского кафе на вашем балконе – мечта, вполне осуществимая даже для малогабаритной квартиры. Небольшая площадь балкона не помешает разместить здесь маленький кофейный столик, пару кресел и кашпо с лавандой и мятой на подоконниках.
Панорама
Небольшой, неширокий балкон рядом с кухней или гостиной вполне подойдет для оборудования небольшой столовой зоны с барной стойкой вдоль окна. Для этого необходимо использовать подоконники в качестве столиков, дополнить интерьер балкона высокими барными стульями, полками для посуды и лаконичными светильниками. Такой уютный уголок с великолепным видом на город станет излюбленным местом и для утреннего кофе, и для вечерних посиделок с друзьями и семьей.
Уединенное пространство балкона как нельзя лучше подходит для тихого отдыха на мягком диванчике. Вместо стандартных конструкций мягкой мебели можно сконструировать небольшой подиум в восточном стиле с ящиками-ступеньками в торцевой части балкона. Вместительный подиум поможет убрать лишние предметы на долгое хранение, а мягкий матрас и подушки – обеспечит вам немало приятных вечеров с чашкой чая и любимой книгой в руках.
Светлое пространство балкона – настоящая находка для любителей домашних растений. Здесь можно позволить себе расставить и высокие зеленые деревья в напольных кадках, и подвесить под потолком оранжерею ампельных растений, и расставить на этажерках кашпо с домашним огородом из мяты, шалфея, розмарина и базилика. А среди этой зелени зимнего сада сделать уютный уголок с креслом и журнальным столиком для тихого отдыха.