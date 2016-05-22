10 ванных комнат во французском стиле

Французский стиль славится своим умением преподносить с должным изяществом даже самые простые вещи. Интерьер ванной комнаты в такой стилистике несет в себе благородство и долю роскоши, воплотив в себе колорит барокко, ампира и рококо. Античная лепнина гармонично сочетается с нежностью пастельной палитры, флористическими узорами и величием барочной отделки.
Ванная комната в классическом французском стиле – это своеобразный будуар, где каждая деталь стремится дать максимальный комфорт и создать атмосферу расслабленности и уединенности. Цветовая гамма состоит из приглушенных пастельный тонов: элегантные пудровые оттенки розового, теплые, матово-золотистые тона декора, безупречно белая керамика.
Главное правило французского стиля – это сдержанность в оформлении, внутреннее благородство, а не показное богатство декора. Материалы для отделки помещения выбираются изысканные, но не яркие. Для напольного покрытия в ванной комнате используются керамогранитные плиты янтарных оттенков, полированный камень светлых тонов, коврики с растительными орнаментами бежевых, оливковых цветов. Для отделки стен нередко используют рисунки в стиле старинной ситцевой ткани, из специального плинтуса оформляют рамы для светильников и зеркал.
Версальское изящество интерьеру придает импровизация в элементах декора: зеркала в резных рамах, позолоченные изгибы резной деревянной мебели, тонкий хрусталь светильников. Для ванной комнаты в французском стиле необходимо подбирать аксессуары плавных очертаний, без резких углов и рубленных линий: округлая ванна, изящной формы бронзовый душ и смесители, винтажное кресло в стиле Людовика XIV.
Непревзойденными помощниками в оформлении интерьера ванной комнаты в французском стиле станут старинные вещицы, раритетная мебель, винтажные зеркала и текстиль в стиле прошлых эпох. Не обязательно отыскивать на блошиных рынках и чердаках подлинные предметы, можно использовать и современные изделия мастеров, изготовленные в традициях прошлого, с использованием технологии искусственного состаривания поверхностей: обои пастельных тонов, словно выцветшие от времени, с винтажными наивными узорами, слегка потертая, неяркая плитка на полу, милые статуэтки с ангелочками, резная этажерка для полотенец.
Неповторимый шарм французского стиля придает интерьеру ванной комнаты кованая мебель. Это могут быть самые разнообразные варианты: высокая кованная вешалка для халатов, зеркало в кованной раме, кованная банкетка рядом с ванной, кованные полочки на стенах для туалетных принадлежностей. Главное, что такие элементы придают мягкому интерьеру французского стиля должную ноту изящества и легкости благодаря тонкому ажуру металлических деталей и черному аскетизму таких предметов.
Главным акцентом французского стиля в интерьере ванной комнаты можно сделать саму форму и расположение ванны. Как раз в этом случае отдельно-стоящая конструкция ванны будет безупречно органично вписываться в интерьер, подчеркивая изысканность обстановки. Важно подобрать и подходящую форму ванной для французской стилистики комнаты: округлая, большая, с элементами декора в виде кованных бронзовых ножей и причудливых вентилей.
Главное отличие французского стиля – художественная импровизация в интерьере, отстутсвие четких правил, но наличие отличного вкуса. Блеск зеркал и хрустальных светильников подчеркнет гармонично подобранный текстиль в ванной комнате. Французский стиль представляет бархат, шелк, атлас, органза, тафта. Все эти ткани имеют фактуры, обладающие рефлексирующим эффектом (отражать окружающие цвета и свет). Наличие контрастных узоров лучше свести к минимуму. А шелковые подушки в виде валиков и кованая ширма станут завершающим штрихом в создании непринужденной, богемной обстановки.
Изящный и благородный стиль рококо вполне применим и для современных интерьеров. Фоном для такой стилистики служит невесомость белого цвета, простого и величественного. В качестве аксессуаров гармоничны будут элементы лепнины, вазы и статуэтки, зеркала и светильники отделанные в золотых тонах.
Еще одним вариантом оформления ванной комнаты с использованием французских мотивов может стать стиль прованс – более домашний, но неповторимо элегантный. Этот стиль совместил в себе французскую изысканность и простой уют деревенских интерьеров: фактурные оштукатуренные и покрашенные стены, светлая, словно потертая деревянная мебель, декор ручной работы, спокойные нейтральные цветовые сочетания в оформлении интерьера.
Объединение пространства спальни и ванной – нетривиальное дизайнерское решение для современных интерьеров, но безусловно впечатляющее: много свободы и света, совершенно иной уровень комфорта. Такая комната представляет собой единое пространство в стиле классического будуара времен Людовика XIV, приватное и умиротворяющее, отделенное от всей внешней суеты.