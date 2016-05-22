10 ванных комнат во французском стиле

Непревзойденными помощниками в оформлении интерьера ванной комнаты в французском стиле станут старинные вещицы, раритетная мебель, винтажные зеркала и текстиль в стиле прошлых эпох. Не обязательно отыскивать на блошиных рынках и чердаках подлинные предметы, можно использовать и современные изделия мастеров, изготовленные в традициях прошлого, с использованием технологии искусственного состаривания поверхностей: обои пастельных тонов, словно выцветшие от времени, с винтажными наивными узорами, слегка потертая, неяркая плитка на полу, милые статуэтки с ангелочками, резная этажерка для полотенец.