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10 ванных комнат во французском стиле

Перла Вереника Перла Вереника
Дом на Новорижском шоссе, ODEL ODEL Ванная в классическом стиле
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Французский стиль славится своим умением преподносить с должным изяществом даже самые простые вещи. Интерьер ванной комнаты в такой стилистике несет в себе благородство и долю роскоши, воплотив в себе колорит барокко, ампира и рококо. Античная лепнина гармонично сочетается с нежностью пастельной палитры, флористическими узорами и величием барочной отделки.  

Роскошь и романтичность

Ильинка Александра Клямурис Ванная в классическом стиле Бежевый
Александра Клямурис

Ильинка

Александра Клямурис
Александра Клямурис
Александра Клямурис

Ванная комната в классическом французском стиле – это своеобразный будуар, где каждая деталь стремится дать максимальный комфорт и создать атмосферу расслабленности и уединенности. Цветовая гамма состоит из приглушенных пастельный тонов: элегантные пудровые оттенки розового, теплые, матово-золотистые тона декора, безупречно белая керамика.

Изящная простота

Ванная комната ODEL Ванная в классическом стиле ванная комната,дом,классический стиль
ODEL

Ванная комната

ODEL
ODEL
ODEL

Главное правило французского стиля – это сдержанность в оформлении, внутреннее благородство, а не показное богатство декора. Материалы для отделки помещения выбираются изысканные,  но не яркие. Для напольного покрытия в ванной комнате используются керамогранитные плиты янтарных оттенков, полированный камень светлых тонов, коврики с растительными орнаментами бежевых, оливковых цветов. Для отделки стен нередко используют рисунки в стиле старинной ситцевой ткани, из специального плинтуса оформляют рамы для светильников и зеркал. 

Внимание к аксессуарам

Ванная. АРТэврика Ванная в классическом стиле ванная
АРТэврика

Ванная.

АРТэврика
АРТэврика
АРТэврика

Версальское изящество интерьеру придает импровизация в элементах декора: зеркала в резных рамах, позолоченные изгибы резной деревянной мебели, тонкий хрусталь светильников. Для ванной комнаты  в французском стиле необходимо подбирать аксессуары плавных очертаний, без резких углов и рубленных линий:  округлая ванна, изящной формы бронзовый душ и смесители, винтажное кресло в стиле Людовика XIV. 

Винтажные вещицы

Дом 380 м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Ванная в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Дом 380 м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Непревзойденными помощниками в оформлении интерьера ванной комнаты в французском стиле станут старинные вещицы, раритетная мебель, винтажные зеркала и текстиль в стиле прошлых эпох. Не обязательно отыскивать на блошиных рынках и чердаках подлинные предметы, можно использовать и современные изделия мастеров, изготовленные в традициях прошлого, с использованием технологии искусственного состаривания  поверхностей: обои пастельных тонов, словно выцветшие от времени, с винтажными наивными узорами, слегка потертая, неяркая плитка на полу, милые статуэтки с ангелочками, резная этажерка для полотенец.

Кованный металл во французском стиле

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРОВ ВАННОЙ КОМНАТЫ В ЧАСТНОМ ДОМЕ В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, Дизайн-студия Анны Игнатьевой Дизайн-студия Анны Игнатьевой Ванная в колониальном стиле
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРОВ ВАННОЙ КОМНАТЫ В ЧАСТНОМ ДОМЕ В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой
Дизайн-студия Анны Игнатьевой

Неповторимый шарм французского стиля придает интерьеру ванной комнаты кованая мебель. Это могут быть самые разнообразные варианты: высокая кованная вешалка для халатов, зеркало в кованной раме, кованная банкетка рядом с ванной, кованные полочки на стенах для туалетных принадлежностей. Главное, что такие элементы придают мягкому интерьеру французского стиля должную ноту изящества и легкости благодаря тонкому ажуру металлических деталей и черному аскетизму таких предметов. 

Конструкция ванны

Коттедж в п. Шувакиш, Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог" Архитектурно-дизайнерская студия 'Арт Диалог' Ванная в классическом стиле
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>

Коттедж в п. Шувакиш

Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"
Архитектурно-дизайнерская студия <q>Арт Диалог</q>
Архитектурно-дизайнерская студия "Арт Диалог"

Главным акцентом французского стиля в интерьере ванной комнаты можно сделать саму форму и расположение ванны. Как раз в этом случае отдельно-стоящая конструкция ванны будет безупречно органично вписываться в интерьер, подчеркивая изысканность обстановки. Важно подобрать и подходящую форму ванной для французской стилистики комнаты: округлая, большая, с элементами декора в виде кованных бронзовых ножей и причудливых вентилей.

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Текстиль

квартира на ВО, Галерный проезд д.5., Valeria Ganina Valeria Ganina Ванная в классическом стиле
Valeria Ganina

квартира на ВО, Галерный проезд д.5.

Valeria Ganina
Valeria Ganina
Valeria Ganina

Главное отличие французского стиля –  художественная импровизация в интерьере, отстутсвие четких правил, но наличие отличного вкуса. Блеск зеркал и хрустальных светильников подчеркнет гармонично подобранный текстиль в ванной комнате.  Французский стиль представляет бархат, шелк, атлас, органза, тафта. Все эти ткани имеют фактуры, обладающие рефлексирующим эффектом (отражать окружающие цвета и свет). Наличие контрастных узоров  лучше свести к минимуму. А шелковые подушки в виде валиков и кованая ширма станут завершающим штрихом в создании непринужденной, богемной обстановки. 

Французское рококо в интерьере

Классический дизайн квартиры на Остоженке, GM-interior GM-interior Ванная в классическом стиле
GM-interior

Классический дизайн квартиры на Остоженке

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Изящный и благородный стиль рококо вполне применим и для современных интерьеров. Фоном для такой стилистики служит невесомость белого цвета, простого и величественного. В качестве аксессуаров гармоничны будут элементы лепнины, вазы и статуэтки, зеркала и светильники отделанные в золотых тонах. 

Французский прованс

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Ванная в классическом стиле
1+1 studio

Прованс на Крестовском

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

Еще одним вариантом оформления ванной комнаты с использованием французских мотивов может стать стиль прованс – более домашний, но неповторимо элегантный. Этот стиль совместил в себе французскую изысканность и простой уют деревенских интерьеров: фактурные оштукатуренные и покрашенные стены, светлая, словно потертая деревянная мебель, декор ручной работы, спокойные нейтральные цветовые сочетания в оформлении интерьера. 

Ванная в спальне – французский шик

​The invisible small greenhouse Nantes Frédéric TABARY Ванная в классическом стиле Пластик Прозрачный
Frédéric TABARY

​The invisible small greenhouse Nantes

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Объединение пространства спальни и ванной – нетривиальное дизайнерское решение для современных интерьеров, но безусловно впечатляющее: много свободы и света, совершенно иной уровень комфорта. Такая комната представляет собой единое пространство в стиле классического будуара времен Людовика XIV, приватное и умиротворяющее, отделенное от всей внешней суеты.

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