Как починить мебель самому?

Иногда случаются мелкие казусы с нашей мебелью – появляются трещины и царапины, расшатываются ножки стула и стола, ломается дверная ручка и т.д. Для такого ремонта необязательна помощь специалистов, ведь и своими руками можно починить мебель в доме. В этой книге идей вы узнаете простые советы, которые помогут совершить ремонт мелких дефектов мебели.
Сначала шпон нужно прогладить горячим утюгом через бумажный лист. Если это не дало результата, то вдоль волокон наградкой следует сделать небольшой надпил, потом чуть-чуть приподнять край шпона и обмазать клеем основу с двух сторон надпила и притереть. Если в местах надреза просочился клей, то его стоит аккуратно удалить. Теперь возьмите заостренную деревянную палочку и отбеливайте шов при помощи раствора щавелевой кислоты. Затем можно подобрать морилку под вид покрытия, обработать шов несколько раз и покрыть бесцветным лаком.
Если шпон отошел на торцевой части мебели, по краю, то в таком случае основание поврежденного куска смазывают клеем и притирают отслоившийся шпон. Для притирки можно взять брусок из твердых пород дерева и покрыть его в несколько слоев кусочком фланели. Это нужно для предотвращения повреждения лакового покрытия.
Расшатанные стулья с подкосами в конструкции, соединяющие раму, несомненно поддаются ремонту. Для этого нужно просверлить отверстия: в ножках небольшой глубины, а в подкосах – сквозные. Затем завинчивают шурупы, пока не стянутся ножки и подкосы. Рассохшиеся и расшатавшиеся стулья можно также разобрать и счистить с мест соединения оставшийся клей. Потом наносится на соединяемые детали столярный клей и фиксируют их, плотно сжимая место склейки. Капли клея, которые будут вытекать из места соединения, обязательно сразу удаляют. Через день после склеивания стул уже можно использовать.
Здесь может помочь крепление гнутой металлической скобой. Один конец скобы вколачивают в ножку стола, а второй крепят винтом к доске. Есть еще простейший, но не совсем эффективный способ. На ножке делается врез, чтобы придать нужное направление винту. Существует способ крепления, пригодный только для столов с короткими ножками. Сверлом в ножке стола делают канал. В него опускается винт и специальной длинной отверткой ввинчивают его. Надо смотреть, чтобы винт не ушел сквозь крышку стола.
Простой и надежный метод крепления посредством деревянного куба (30х30х30 мм). Один винт проходит через куб в ножку стола, а другой – в крышку. Можно крепить при помощи согнутой углом металлической полосы, если в ней заранее сделать отверстия для винтов.
Для ремонта ручки с креплением в виде штыря ее нужно снять. Дверь надо открыть, после этого одна из ручек должна вращаться против часовой стрелки, а другая – придерживаться. Декоративные накладки аккуратно придерживают. Потом их нужно разделить, штырь остается в одной из них. Если нужно, то штырь можно отрегулировать, чтобы его длины хватило на удержание двух ручек. Потом накладки прикладывают обратно, вставляют ручку со штырем, на штырь с противоположной стороны нужно надеть вторую, все крепко заворачивайте руками.
Если требуется ремонт ручки скобообразной формы, то следует вооружиться отверткой и попробовать завернуть несколько саморезов. Если отвертки нет, то можно воспользоваться шуруповертом. Но это помогает далеко не всегда, и винты прокручиваются. Чтобы такого избежать, нужно эти винты просто вывернуть. Потом винты с прямыми шлицами заменяют на крестовые, поскольку они очень удобно вворачиваются.
Самым распространенным дефектом мебели являются повреждения (трещины, царапины или потертости) лакокрасочного покрытия. Для того чтобы восстановить незначительные повреждения лакировки, поверхность изделия протирают тканевым тампоном, смоченным в смеси льняного масла и спирта в пропорции 1:1. После этого дождитесь окончательного высыхания поверхности, полируйте ее до блеска посредством чистого сукна. Если лакированная поверхность повреждена достаточно глубоко, то есть затронуты глубинные слои лака, то место повреждения покрывают слоем однотонного лака, просушивают и полируют сукном.