Как починить мебель самому?

Сначала шпон нужно прогладить горячим утюгом через бумажный лист. Если это не дало результата, то вдоль волокон наградкой следует сделать небольшой надпил, потом чуть-чуть приподнять край шпона и обмазать клеем основу с двух сторон надпила и притереть. Если в местах надреза просочился клей, то его стоит аккуратно удалить. Теперь возьмите заостренную деревянную палочку и отбеливайте шов при помощи раствора щавелевой кислоты. Затем можно подобрать морилку под вид покрытия, обработать шов несколько раз и покрыть бесцветным лаком.

Если шпон отошел на торцевой части мебели, по краю, то в таком случае основание поврежденного куска смазывают клеем и притирают отслоившийся шпон. Для притирки можно взять брусок из твердых пород дерева и покрыть его в несколько слоев кусочком фланели. Это нужно для предотвращения повреждения лакового покрытия.