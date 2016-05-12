Вещи, которые вы всегда делаете на кухне неправильно!

Кулинария сегодня – не просто ремесло, а настоящее искусство. Ваша кухня – самый настоящий храм, где происходят волшебные таинства, поэтому содержать ее нужно в идеальной чистоте. Но, как бы вы ни старались, мелкие огрехи все равно случаются, и Homify поможет их искоренить.

Мы сделали подборку самых распространенных ошибок, которые допускаются на кухне. Перестав регулярно их совершать, вы сделаете свой уголок кулинарных чудес более чистым и сможете уберечь от порчи кухонные инструменты.