Вещи, которые вы всегда делаете на кухне неправильно!

Кулинария сегодня – не просто ремесло, а настоящее искусство. Ваша кухня – самый настоящий храм, где происходят волшебные таинства, поэтому содержать ее нужно в идеальной чистоте. Но, как бы вы ни старались, мелкие огрехи все равно случаются, и Homify поможет их искоренить.
Мы сделали подборку самых распространенных ошибок, которые допускаются на кухне. Перестав регулярно их совершать, вы сделаете свой уголок кулинарных чудес более чистым и сможете уберечь от порчи кухонные инструменты.
О том, что разделочную доску необходимо мыть после каждого использования, вы точно знаете. Но для изделий с пористой структурой (например, дерева или пластика) этого недостаточно – постепенно они все равно впитывают в себя жидкость и приобретают специфический запах. Стеклянные доски, лишенные этого недостатка, имеют другой изъян – быстро тупят ножи. Поэтому лучше приобрести пластмассовые отдельно для разных продуктов, особенно очень «душистых» – сырого мяса и рыбы, лука, колбас и копченостей.
Деревянные доски снова входят в моду – у современных дизайнеров можно найти очень стильные модели. Но именно изделия из древесины портятся быстрее всего, поэтому на них лучше нарезать сухие продукты – хлеб, твердый сыр и тому подобное.
Посуда из чугуна кажется чем-то незыблемым – тяжелая и прочная, она не поддается практически никаким повреждениям. Кроме одного – ржавчины. Вывести рыжие пятнышки коррозии с поверхности чугуна бывает нелегко, поэтому лучше заблаговременно не допустить их появления.
Одна из особенностей чугуна – пористая структура материала, из-за которой жидкость впитывается в него. Поэтому иногда снаружи посуда может казаться совсем сухой, хотя внутри осталась влага. Если раньше времени запереть ее в шкафу, не дав как следует высохнуть, ржавчина не заставит долго себя ждать. Поэтому после мытья сковороду следует хорошенько просушить, а еще лучше – прокалить на огне.
Новенькая посуда из нержавеющей стали всегда радует глаз своим безукоризненным блеском. Но со временем она может потускнеть, покрываться налетом и разводами. Одна из причин – использование универсальных моющих средств. Кроме того, что они могут содержать абразивные элементы, царапающие поверхность нержавейки, в их состав нередко входят хлор и аммиак, вступающие со сталью в химическую реакцию.
Чтобы уберечь свою посуду от такой участи, используйте специальные моющие составы для изделий из нержавеющей стали. Другой вариант – бабушкины методы очистки с помощью уксуса, лимонного сока, спирта и других подручных средств.
Любые изделия из стекла – стаканы, фужеры, креманки или салатники – необходимо мыть вручную и досуха вытирать мягким полотенцем. Посудомоечная машина и сушилка для этих целей не подходят, так как после них на поверхности посуды могут оставаться белесые пятна и разводы.
Некоторые компании предлагают специальные ополаскиватели, благодаря которым посуда, вынутая из машины, ослепительно сияет. Но вот ингредиенты, входящие в их состав, не всегда безопасны для здоровья, поэтому лучше не лениться и мыть стекло вручную.
Производители посудомоечных машин ежегодно получают тысячи жалоб по поводу того, что их техника, дескать, плохо работает и оставляет посуду грязной. Но чаще всего дело только в эксплуатации – в частности, в грамотной расстановке содержимого машины.
Например, ложки и вилки нельзя складывать скопом, иначе некоторые из них гарантировано останутся грязными или мыльными. Лучше распределите их равномерно по всей машине. Идеальный вариант – при покупке техники выбирать модель, в которой для столовых приборов предусмотрена широкая решетчатая полочка.
Любой профессиональный повар скажет вам, что к ножу нужно относиться с особым уважением. Никогда не оставляйте его грязным и не засовывайте в посудомоечную машину. Этот инструмент всегда следует мыть вручную сразу после использования и досуха вытирать.
Во-первых, присохшие частички пищи трудно отмыть от лезвия. Во-вторых, нож в любой момент может понадобиться, и гораздо приятнее найти его чистым на своем месте, чем в спешке откапывать из груды грязной посуды и отмывать. Кроме того, не забывайте регулярно стерилизовать ножи, которыми режете сырое мясо или рыбу.