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Вещи, которые вы всегда делаете на кухне неправильно!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
TAKE 竹 Potere alla funzione! Quando il design sceglie di riscoprire le sue radici, KANZ ARCHITETTI KANZ ARCHITETTI КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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Кулинария сегодня – не просто ремесло, а настоящее искусство. Ваша кухня – самый настоящий храм, где происходят волшебные таинства, поэтому содержать ее нужно в идеальной чистоте. Но, как бы вы ни старались, мелкие огрехи все равно случаются, и Homify поможет их искоренить.

Мы сделали подборку самых распространенных ошибок, которые допускаются на кухне. Перестав регулярно их совершать, вы сделаете свой уголок кулинарных чудес более чистым и сможете уберечь от порчи кухонные инструменты.

Разделочные доски

Deski drewniane do krojenia CUT ME OFF, D2 Studio D2 Studio КухняАксессуары и текстиль
D2 Studio

D2 Studio
D2 Studio
D2 Studio

О том, что разделочную доску необходимо мыть после каждого использования, вы точно знаете. Но для изделий с пористой структурой (например, дерева или пластика) этого недостаточно – постепенно они все равно впитывают в себя жидкость и приобретают специфический запах. Стеклянные доски, лишенные этого недостатка, имеют другой изъян – быстро тупят ножи. Поэтому лучше приобрести пластмассовые отдельно для разных продуктов, особенно очень «душистых» – сырого мяса и рыбы, лука, колбас и копченостей.

Деревянные доски снова входят в моду – у современных дизайнеров можно найти очень стильные модели. Но именно изделия из древесины портятся быстрее всего, поэтому на них лучше нарезать сухие продукты – хлеб, твердый сыр и тому подобное.

Чугунная сковорода

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby КухняШкафы и полки
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
chris+ruby
chris+ruby

Посуда из чугуна кажется чем-то незыблемым – тяжелая и прочная, она не поддается практически никаким повреждениям. Кроме одного – ржавчины. Вывести рыжие пятнышки коррозии с поверхности чугуна бывает нелегко, поэтому лучше заблаговременно не допустить их появления.

Одна из особенностей чугуна – пористая структура материала, из-за которой жидкость впитывается в него. Поэтому иногда снаружи посуда может казаться совсем сухой, хотя внутри осталась влага. Если раньше времени запереть ее в шкафу, не дав как следует высохнуть, ржавчина не заставит долго себя ждать. Поэтому после мытья сковороду следует хорошенько просушить, а еще лучше – прокалить на огне.

Нержавеющая сталь

homify КухняЭлектроника
homify

homify
homify
homify

Новенькая посуда из нержавеющей стали всегда радует глаз своим безукоризненным блеском. Но со временем она может потускнеть, покрываться налетом и разводами. Одна из причин – использование универсальных моющих средств. Кроме того, что они могут содержать абразивные элементы, царапающие поверхность нержавейки, в их состав нередко входят хлор и аммиак, вступающие со сталью в химическую реакцию.

Чтобы уберечь свою посуду от такой участи, используйте специальные моющие составы для изделий из нержавеющей стали. Другой вариант – бабушкины методы очистки с помощью уксуса, лимонного сока, спирта и других подручных средств.

Стеклянная посуда в посудомоечной машине

TAKE 竹 Potere alla funzione! Quando il design sceglie di riscoprire le sue radici, KANZ ARCHITETTI KANZ ARCHITETTI КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
KANZ ARCHITETTI

KANZ ARCHITETTI
KANZ ARCHITETTI
KANZ ARCHITETTI

Любые изделия из стекла – стаканы, фужеры, креманки или салатники – необходимо мыть вручную и досуха вытирать мягким полотенцем. Посудомоечная машина и сушилка для этих целей не подходят, так как после них на поверхности посуды могут оставаться белесые пятна и разводы.

Некоторые компании предлагают специальные ополаскиватели, благодаря которым посуда, вынутая из машины, ослепительно сияет. Но вот ингредиенты, входящие в их состав, не всегда безопасны для здоровья, поэтому лучше не лениться и мыть стекло вручную.

Ложки в посудомоечной машине

Sky Cutlery Birch Tray The Estate Yard КухняАксессуары и текстиль
The Estate Yard

Sky Cutlery Birch Tray

The Estate Yard
The Estate Yard
The Estate Yard

Производители посудомоечных машин ежегодно получают тысячи жалоб по поводу того, что их техника, дескать, плохо работает и оставляет посуду грязной. Но чаще всего дело только в эксплуатации – в частности, в грамотной расстановке содержимого машины.

Например, ложки и вилки нельзя складывать скопом, иначе некоторые из них гарантировано останутся грязными или мыльными. Лучше распределите их равномерно по всей машине. Идеальный вариант – при покупке техники выбирать модель, в которой для столовых приборов предусмотрена широкая решетчатая полочка.

Ножи

Farbe für die Küche, farbdoktor farbdoktor КухняСтоловые приборы, посуда и стекло Дерево Бирюзовый
farbdoktor

farbdoktor
farbdoktor
farbdoktor

Любой профессиональный повар скажет вам, что к ножу нужно относиться с особым уважением. Никогда не оставляйте его грязным и не засовывайте в посудомоечную машину. Этот инструмент всегда следует мыть вручную сразу после использования и досуха вытирать.

Во-первых, присохшие частички пищи трудно отмыть от лезвия. Во-вторых, нож в любой момент может понадобиться, и гораздо приятнее найти его чистым на своем месте, чем в спешке откапывать из груды грязной посуды и отмывать. Кроме того, не забывайте регулярно стерилизовать ножи, которыми режете сырое мясо или рыбу.

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