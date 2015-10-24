Ковры большого размера – уют в вашем доме

Выбор ковра – довольно ответственный момент, ведь качественная вещь обойдется вам не слишком дешево и должна прослужить отведенное ей время. Очень многое зависит от техники создания ковра.

Тканые ковры производятся на ткацком станке и похожи на тканое полотно без ворса. Обычно для изготовления таких ковров используется пряжа ярких цветов. При чем натуральные красители ценятся больше синтетических, так как они даже со временем не теряют своей яркости. Тканые ковры отличаются богатым витиеватым орнаментом и довольно высокой ценой, так как процесс изготовления довольно трудоемкий и занимает много времени. Особенно известные ковры из Индии, Пакистана и арабских стран.

Валяные ковры создаются путем сваливания отдельных синтетических волокон и отличаются большой прочностью. Эти ковры, как правило, можно найти в коммерческих учреждениях, гостиницах ресторанах, так как они довольно прочные. Узелковые ковры, изготавливаемые вручную, наиболее распространены в восточных странах. Пучковые ковры самые распространенные ковры для покрытия пола. Они имеют разнообразную фактуру — петельный или бархатистый ворс. В отличие от тканых ковров, вышитые ковры не производятся на ткацком станке. Узор создается при помощи вышивки на тканевой основе. Самые распространенные виды вышивки, применяемые для изготовления ковров – гладь и крестик.

Вышитые ковры традиционно производились в домашнем кругу женщинами-аристократками, а с 16 века началось и промышленное производство после начала производства стальных игл и улучшения качества тканого полотна. Шерстяной ковер лучше размещать только там, где движение людей не слишком оживленное, иначе он слишком быстро протрется. Такие ковры подходят для спальни и гостиной. В прихожей или на лестнице, постелите ковер, изготовленный из смеси нейлона и шерсти или же полностью изготовленный из синтетического материала. В этом случае ковровое покрытие прослужит вам гораздо дольше, так как обладает хорошей износостойкостью.