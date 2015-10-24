Ковры большого размера – уют в вашем доме

Ковры перестали быть признаком плохого вкуса и постепенно нашли свое заслуженное место в современных интерьерах. История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — были надежным способом защиты от холода. Сегодня мы поговорим о коврах большого размера – роскошных плетеных или тканых, из синтетических или натуральных материалов. Вы убедитесь, насколько разными бывают большие ковры и насколько многочислены варианты их использования в оформлении интерьера.
Выбор ковра – довольно ответственный момент, ведь качественная вещь обойдется вам не слишком дешево и должна прослужить отведенное ей время. Очень многое зависит от техники создания ковра.
Тканые ковры производятся на ткацком станке и похожи на тканое полотно без ворса. Обычно для изготовления таких ковров используется пряжа ярких цветов. При чем натуральные красители ценятся больше синтетических, так как они даже со временем не теряют своей яркости. Тканые ковры отличаются богатым витиеватым орнаментом и довольно высокой ценой, так как процесс изготовления довольно трудоемкий и занимает много времени. Особенно известные ковры из Индии, Пакистана и арабских стран.
Валяные ковры создаются путем сваливания отдельных синтетических волокон и отличаются большой прочностью. Эти ковры, как правило, можно найти в коммерческих учреждениях, гостиницах ресторанах, так как они довольно прочные. Узелковые ковры, изготавливаемые вручную, наиболее распространены в восточных странах. Пучковые ковры самые распространенные ковры для покрытия пола. Они имеют разнообразную фактуру — петельный или бархатистый ворс. В отличие от тканых ковров, вышитые ковры не производятся на ткацком станке. Узор создается при помощи вышивки на тканевой основе. Самые распространенные виды вышивки, применяемые для изготовления ковров – гладь и крестик.
Вышитые ковры традиционно производились в домашнем кругу женщинами-аристократками, а с 16 века началось и промышленное производство после начала производства стальных игл и улучшения качества тканого полотна. Шерстяной ковер лучше размещать только там, где движение людей не слишком оживленное, иначе он слишком быстро протрется. Такие ковры подходят для спальни и гостиной. В прихожей или на лестнице, постелите ковер, изготовленный из смеси нейлона и шерсти или же полностью изготовленный из синтетического материала. В этом случае ковровое покрытие прослужит вам гораздо дольше, так как обладает хорошей износостойкостью.
Ковры большого размера отлично справляются со своей главной задачей – защитой от холода. Такой ковер покроет практически все пространство комнаты и создаст дополнительный слой, хорошо защищающий от сквозняков и холодного напольного покрытия, особенно если это бетон или плитка (в последнем случае ковер лучше закрепить, так как он будет ездить).
Большой ковер идеально подойет для домашнего кинозала или гостиной, ведь в случае нехвадки посадочных мест, на него можно и присесть без боязни простудить нежные места. Кроме того, он поможет вам с ненавязчивым зонированием пространства, что отлично видно на примере гостиных, в которых ковер чаще всего стелят в зоне с мягкой мебелью и журнальным столиком.
Как мы уже упоминали, ковер большого размера – обязательная деталь практически любой гостиной. Ковер возле дивана – традиционный атрибут классического интерьера. Такой ковер может не только добавить уют в пространство, но еще и оживить однотонный интерьер. Яркий ковер, контрастирующий с цветом напольного покрытия, несколько соответствующий по цвету деталей интерьера – все, что нужно, чтобы разбавить спокойное монохромное пространство. Необычная рельефная поверхность ковра еще больше подчеркнет его контрастный яркий цвет.
Если ваш современный дизайн кажется вам слишком минималистским и холодным, исправить положение поможет большой пушистый ковер большого размера. Он моментально придаст вашей комнате более жилой и уютный вид, а также поможет создать теплую атмосферую. В этом случае, правда, рекомендуем отказаться от ярких кричащих цветов. Ненавязчивые пастельные тона лучше всего дополнят классический интерьер в его современном прочтении. Для усиления эффекта можна добавить мягкий диван, обитый приятной на ощупь тканью, а также декоративные подушки.
Кто сказал, что ковер – это монолитный кусок вязаного или тканого полотна? Посмотрите на этот оригинальный пример: круглые маленькие коврики не перегружают интерьер так, если бы это был один огромный ковер. Использование оригинального подхода позволило подобрать ковер насыщенного асфальтового оттенка под стать мебели и декору, что было бы чересчур, если бы дизайнеры решили использовать обычный ковер. Благодаря темному цвету и большим размерам такой ковер сделал бы из гостиной жилище графа Дракулы, однако в случае с миниатюрными кругами, ковер выглядит легче и невесомее.
Большой ковер еще хорошо подходит в качестве разделителя помещения на разные зоны. Так, например, в спальной комнате он разграничит спальное место и небольшой уголок для вечернего моциона или будуар.У вас нет необходимости сооружать стены, покупать ширмы или обращаться к разному покрытию пола. Достаточно всего одного большого ковра!
Хочу всего, и побольше – подходящий лозунг, если мы говорим о коврах. Ковер приглянувшейся расцветки слишком маленький для вашей большой комнаты? Вы хотите с помощью текстиля разграничить дополнительно пространство или добавить в него яркий якцент? Не стесняйтесь использовать одновременно два а то и три ковра в одном интерьере. Чтобы не переборщить, следите за гармонией цвета, фактуры, рисунка. Не последнюю роль играет совместимость с предметами мебели или декором. Такой прием позволит вам внести в интерьер небрежную нотку восточной роскоши.
Ковер больших размеров – один из неотъемлемых спутников роскошных интерьеров как в этой вилле, расположенной в одном из самых живописных районов на побережье острова Сардиния, Италия. Вилла имеет огромные панорамные окна, что дает возможность взаимодействия внутреннего и внешнего пространства. Использование мрамора в отделке придает интерьеру элегантности и шарма, а натуральное дерево делает его теплым и уютным. Основным акцентом интерьера является уникальное латунное панно из шестигранных лепестков, которое гармонично дополняет современная итальянская мебель строгих форм.
Большие и очень большие помещения – идеальный фон для больших ковров. Наличие пространства позволит раскрыть необычные ковры, их цвета, узор, качество. К тому же большие ковры делают просторные помещения визуально немного поменьше, что делает их более уютными и обжитыми, минимизирует эффект нахождения в музее, а не частном жилище. Так что будьте осторожнее, используя ковры больших размеров в особенно маленьких помещениях.
Еще один удачный пример использования большого ковра в не совсем традиционном амплуа. Любую просторную комнату в холодном минималистском стиле сделает немного уютнее и теплее использование мягкого большого ковра. Не забывайте о сочетании цветов: слишком яркие цвета или навязчивые узоры могут нарушить концепцию дизайна, ведь вы хотите только добавить немного уюта, а не залить сдержанный интерьер буйством красок.