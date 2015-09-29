Кожаная обивка для мебели: как выбрать?

Кожаная обивка для мебели – один из самых оптимальных вариантов, если вы в поиске мебели, которая сочетала бы отличный внешний вид с простым уходом, разнообразием цветовой палитры и текстур, а также практически неограниченным периодом эксплуатации. Можно сказать, что кожаная мебель – предмет интерьера
на века, который придаст любому помещению роскошный вид. Качественная мебель, обитая кожей, может превратиться в настоящую семейную ценность, передаваемую из поколения в поколение. Именно поэтому советуем не экономить на покупке кожаной мебели. А на что еще стоит обратить внимание при покупке, мы расскажем в следующей статье.
Хоть покупка изделий через интернет и имеет ряд преимуществ, в случае же с кожаной мебелью мы рекомендуем все-таки традиционный подход. Не поленитесь и сходите в мебельный салон, чтобы избежать неприятных сюрпризов, которые вас могут ожидать при заказе онлайн. Не стесняйтесь и исследуйте приглянувшийся диван или кресло по полной. Сядьте на него, посидите, обратите внимание на свои ощущения. Насколько эта модель подходит именно вам? Убедитесь, что поверхность не слишком жесткая и не слишком мягкая. Подушки не должны выглядеть как барабан, и кожа на них не должна быть перетянута. Качественная подушка быстро примет изначальную форму при надавливании.
Теперь проверьте качество кожи. Прочувствуйте фактуру кожи, она должна быть мягкой и не шероховатой. Обратите внимание, как быстро кожа примет температуру вашей кожи: чем быстрее, тем выше ее качество. Изучите, насколько природный рисунок материала был сохранен при вычинке. Слишком гладкая и однородная поверхность свидетельствует о том, что перед вами не самая качественная кожа с искусственно отшлифованным верхним слоем. Правда, такая кожа используется для искусственного нанесения рисунка.
Полезно знать, что натуральные цвета кожаной обивки для мебели – черный, коричневый и бежевый. Вся остальная палитра – искусственно окрашенная кожа. На рынке представлено огромное количество красителей, так что выбор ограничен только вашей фантазией и особенностями дизайна помещения. Стоит уделить особенное внимание безопасности красителя. Для этого просто понюхайте образцы кожи. Даже самые ярко окрашенные материалы должны иметь натуральный запах. Кроме того, при выборе мебели будьте готовы к тому, что многоцветные предметы или окрашенные с разными визуальными эффектами могут со временем неравномерно изнашиваться. Проще говоря, краска посветлеет на одних участках больше, чем на других в связи с использованием разных красителей.
Хорошенько исследуйте вашу обнову со всех сторон. Загляните во все уголки, обследуйте подлокотники, обратную сторону подушек и т.д. Лучшая кожаная обивка для мебели должна быть одной категории, не должно быть неординарных участков или вставок из искусственных материалов. В этом случае мебель должна быть существенно дешевле. Если у вас есть сомнения, попросите предоставить дополнительную информацию. Возможно, дизайнер использовал кожу одной категории, однако обработанную разными методами, что и влияет на внешний вид.
Одно из главных условий долгой службы вашей мебели – качественные швы на кожаной обивке. Обратите на них особое внимание: швы должны быть безупречны. Некоторые производители даже изобретают свои собственные сложные виды швов для защиты от подделок. Часто нарочито грубая мебель из искусственно состаренной кожи отличается швами наружу, что еще больше подчеркивает ее рустикальный вид.
И еще одна немаловажная деталь: на кожаной мебели высшего качества не должно быть молний. Настоящая мебель не производится в съемных чехлах и кожаную обивку нельзя снять. Единственная съемная деталь – подушки, однако такие модели обойдутся вам немного дороже.
Будьте любознательны, узнайте побольше об истории приглянувшейся вам марки. Не составит большого труда собрать информацию о хорошо известных международных брендах, использующих высококачественное сырье из Швейцарии, севера Франции и юга Германии. Если же вы собрались приобрести мебель отечественного производителя, проведите небольшое исследование в сети, оцените сайт, посмотрите отзывы покупателей, изучите то, как компания реагирует на жалобы. Все это поможет вам определиться с тем, стоит ли доверять этому производителю или нет.
Давайте теперь рассмотрим несколько примеров удачного использования кожаной мебели в интерьере. Обивка для мебели из состаренной кожи в последнее время очень популярна. Такие предметы интерьера отлично вписываются в стиль лофт или скнданавский. Этот пример скандинавского стиля сочетает природную естественность и комфорт скандинавского дома с яркими молодежными акцентами и элементами декора. О скандинавской природе свидетельствуют светлые оттенки и натуральные текстуры, а также чистые простые линии. Были использованы различные элементы и мебель, часть из которых выполнены в винтажном стиле и искусственно состарены. Оригинальная современная мягкая мебель с весенними и летними нотками сразу придает чувство уюта. О молодежной студийной атмосфере говорит стена с крупным шрифтом и торшер, а также серия иллюстративных картин.
Интерьер двухкомнатной квартиры в историческом центре Парижа оформлен в необычном минималистском стиле с доминированием темных цветов. Роскошные диваны производства компании Busnelli, обитые асфальтово-серой кожей, отличаются четкими линиями без лишних деталей и дополняют современный вид пространства. Сочетание металлических акцентов, огромного ковра темно-серого цвета, а также темного паркета из массива дуба создают элегантное и одновременно комфортабельное пространство.
Внутренне убранство этой загородней резиденции было решено оформить в стиле американской классики — направления нынче модного и актуального. Эклектичный, респектабельный, грандиозный — этот стиль комфортный для повседневной жизни и найдет одобрение каждого, кто предпочитает изящность, грацию и утонченность. Для достижения необходимого эффекта авторы использовали предметы мебели и освещения американских брендов, которые заказывали непосредственно в США: Lexington home brands, Baker, Hickory Chair Furniture, Hickory White, Visual Comfort и другие. Достойно дополнили это заокеанский ансамбль изделия от итальянских фабрик Marchi Group и Barovier&Toso. Роскошные кресла из мягкой кожи нежного бежевого цвета подчеркивают роскошность интерьера, не перегружая его.
Как мы уже упоминали, кожаная обивка мебели идеально подходит для оформления помещений в популярном стиле лофт. Этот интерьер – отличный пример ’чистого лофта, в котором дизайнеры квартиры постарались придать ему особый характер с помощью разных материалов, цветов и фактур — и обойтись без лишних украшательств. Главным героем гостиной стал массивный, обтянутый потертым нубуком диван Ulivi Salotti, который дополняют журнальный столик, пуф, кожаное кресло той же фирмы.
Декором стен стала существующая кирпичная кладка, прежде спрятанная под слоями обоев. Ее тщательно зачистили и покрыли лаком, чтобы насытить цвет и заодно защитить от пыли и внешних воздействий. Окна заменили, но не на пластик: рамы, как и плинтусы, выполнены из натурального дерева и выкрашены в один из оттенков белого. Подоконники изготовили из натурального гранита со специальной обработкой, придавшей ему естественную неровность.
Игра на контрастах разнохарактерных материалов, цветов, фактур. Сюда же хорошо вписалась простая краска на водной основе и нарочито грубо выровненные с помощью штукатурки «Арт Бетон» стены. Потолочные балки закрывать не стали — их очистили, покрыли прозрачным лаком, а промежутки между ними обшили досками. Часть стен оштукатурили, так же отделали и откосы.
Для отделки пола выбрали фактурные массивные доски Riva от Mafi. Кухню делали на заказ на итальянской фабрике Cesar. Ее дополнили промышленного вида фартуком из нержавеющей стали и вытяжкой из железа с эффектными заклепками, созданную по эскизам авторов проекта. Обеденная зона: Ulivi Salotti.
Люстра: Double Gyro Chandelier от Timothy Oulton; металлические светильники: Fabbian.
Дерево грубой обработки, мягкие кашемировые гардины рядом с «цементной» поверхностью стены и каменными подоконниками, металлические светильники, выделяющиеся на фоне старых балок и кирпичных стен, толстые пеньковые веревки-канаты, которыми заменили плинтуса и закрыли технологические щели, — эти фактурные, контрастирующие друг с другом элементы создают характер квартиры.
Этот интерьер подтверждает, что кожаная мебель – не только признак роскошного интерьера, но и отлично вписывается в простые, иногда даже скромные помещения, придавая им более солидный, дополненный вид. Вы можете сэкономить на покраске стен или оформлении полов, однако несколько качественных предметов мебели изменят интерьер до неузнаваемости.
Этот многоуровневый таунхаус недалеко от Клязьменского водохранилища предназначен для проживания молодой семейной пары.
Главные принципы проекта заключаются в следующем:
- экономичность – рациональное распределение бюджета, минимальные вложения в «фон», финансовый приоритет предметам мебели и декора;
- экологичность – применение натуральных материалов;
- лаконичность – работа с цветом большими плоскостями, а не в деталях;
- практичность и оригинальность.
В целом в интерьере доминирует смешение скандинавского стиля, mid-century и минимализма.