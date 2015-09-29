Кожаная обивка для мебели: как выбрать?

Как мы уже упоминали, кожаная обивка мебели идеально подходит для оформления помещений в популярном стиле лофт. Этот интерьер – отличный пример ’чистого лофта, в котором дизайнеры квартиры постарались придать ему особый характер с помощью разных материалов, цветов и фактур — и обойтись без лишних украшательств. Главным героем гостиной стал массивный, обтянутый потертым нубуком диван Ulivi Salotti, который дополняют журнальный столик, пуф, кожаное кресло той же фирмы.

Декором стен стала существующая кирпичная кладка, прежде спрятанная под слоями обоев. Ее тщательно зачистили и покрыли лаком, чтобы насытить цвет и заодно защитить от пыли и внешних воздействий. Окна заменили, но не на пластик: рамы, как и плинтусы, выполнены из натурального дерева и выкрашены в один из оттенков белого. Подоконники изготовили из натурального гранита со специальной обработкой, придавшей ему естественную неровность.

Игра на контрастах разнохарактерных материалов, цветов, фактур. Сюда же хорошо вписалась простая краска на водной основе и нарочито грубо выровненные с помощью штукатурки «Арт Бетон» стены. Потолочные балки закрывать не стали — их очистили, покрыли прозрачным лаком, а промежутки между ними обшили досками. Часть стен оштукатурили, так же отделали и откосы.

Для отделки пола выбрали фактурные массивные доски Riva от Mafi. Кухню делали на заказ на итальянской фабрике Cesar. Ее дополнили промышленного вида фартуком из нержавеющей стали и вытяжкой из железа с эффектными заклепками, созданную по эскизам авторов проекта. Обеденная зона: Ulivi Salotti.

Люстра: Double Gyro Chandelier от Timothy Oulton; металлические светильники: Fabbian.

Дерево грубой обработки, мягкие кашемировые гардины рядом с «цементной» поверхностью стены и каменными подоконниками, металлические светильники, выделяющиеся на фоне старых балок и кирпичных стен, толстые пеньковые веревки-канаты, которыми заменили плинтуса и закрыли технологические щели, — эти фактурные, контрастирующие друг с другом элементы создают характер квартиры.