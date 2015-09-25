Преимущества жалюзи перед шторами

На протяжении последних нескольких лет жалюзи пользуются заслуженной популярностью. По своим свойствам и функциональности жалюзи выигрывают у традиционных штор. Многие и до сих пор считают, что использование жалюзи и рулонных штор приемлемо лишь для офисных помещений, а для оформления интерьера жилого помещения лучше штор ничего нет. Но, как оказалось, жалюзи и рулонные шторы имеют ряд преимуществ перед обычными текстильными шторами. В отличие от штор, жалюзи одновременно пропускают свет и воздух и при этом отлично защищают от света и посторонних глаз. Они очень удобны в использовании, крепятся на любые виды окон и не занимают слишком много места.

Большая функциональность и удобность – не единственные преимущества современных жалюзи. Они отлично вписываются в современный дизайн благодаря огромному выбору расцветок, размеров, видов и фактур. Помимо отличных солнцезащитных свойства, жалюзи отличаются высокой экологической безопасностью, возможностью установки на любые оконные конструкции, легким уходом, простотой применения и разнообразием вариантов декорирования. О преимуществе жалюзи перед шторами пойдет речь в этой статье.