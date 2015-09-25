Преимущества жалюзи перед шторами

На протяжении последних нескольких лет жалюзи пользуются заслуженной популярностью. По своим свойствам и функциональности жалюзи выигрывают у традиционных штор. Многие и до сих пор считают, что использование жалюзи и рулонных штор приемлемо лишь для офисных помещений, а для оформления интерьера жилого помещения лучше штор ничего нет. Но, как оказалось, жалюзи и рулонные шторы имеют ряд преимуществ перед обычными текстильными шторами. В отличие от штор, жалюзи одновременно пропускают свет и воздух и при этом отлично защищают от света и посторонних глаз. Они очень удобны в использовании, крепятся на любые виды окон и не занимают слишком много места.
Большая функциональность и удобность – не единственные преимущества современных жалюзи. Они отлично вписываются в современный дизайн благодаря огромному выбору расцветок, размеров, видов и фактур. Помимо отличных солнцезащитных свойства, жалюзи отличаются высокой экологической безопасностью, возможностью установки на любые оконные конструкции, легким уходом, простотой применения и разнообразием вариантов декорирования. О преимуществе жалюзи перед шторами пойдет речь в этой статье.
Воздушный зефир
Выбор жалюзи действительно огромный и подходящую модель найти совершенно не сложно. Существует несколько видов жалюзи:
Вертикальные жалюзи. Этот вид жалюзи самый универсальный и хорошо подойдет как для загородного дома, так и для офиса. Такие жалюзи позволяют просто и быстро регулировать освещенность в пространстве. Вертикальные жалюзи, в отличие от штор или занавесок, можно использовать для декорирования окон нестандартной формы. Они прикрепляются вплотную к окну и не занимают дополнительную площадь, так что подоконник остается свободным. Вертикальные жалюзи хорошо подойдут для стеклянных конструкций –
аквариумов в офисах, лоджий, зимних садов. Кроме того, их можно использовать в качестве межкомнатных перегородок.
Тканевые жалюзи благодаря своей полупрозрачности отлично рассеивают свет, не допуская при этом в дом пыль и углекислый газ, а также посторонние взгляды в помещение. Обычно материал для жалюзи пропитывается специальным водоотталкивающим составом, позволяющий кроме того отталкивать пыль от поверхности. В результате тканевые жалюзи отличаются легкостью в уходе.
Пластиковые жалюзи очень устойчивы к деформации, они держат форму и не гнутся. Они стерильны, не впитывают в себя грязь, пыль и посторонние запахи.
Главным преимуществом жалюзи без сомнения является их способность пропускать достаточное количества воздуха. В отличии от плотных штор, они способны удерживать солнечные лучи, не препятствуя свободному потоку воздуха в помещение независимо от используемого материала. При этом такую степень защиты от солнца могут обеспечить занавести из очень плотной материи. Тем более, что иногда даже плотные шторы могут подводить и сквозь них можно заглянуть в помещение, особенно в темное время суток при включенном свете.
Нельзя недооценивать важность защиты от прямых солнечных лучей, ведь она необходима для комфортных условий работы и отдыа. Они позволяют предотвратить выгорание мягкой мебели и других предметов интерьера, а в жаркую погоду не дают воздуху в помещении перегреваться, что снижает траты на использование кондиционеров и вентиляции.
На ваш выбор самые разнообразные виды конструкций жалюзи: вертикальные модели, роликовые, горизонтальные. Все варианты жалюзи, за исключением современных роллет, должны устанавливаться на небольшой карниз, как шторы или тюли, а рольставни – на особые штапики. В основе конструкции вертикальных и горизонтальных видов жалюзи находятся небольшие металлические полоски ламели, выполненные из следующих материалов: особые породы дерева, металл, пластик, текстиль и т.д. Отличие горизонтальных вариантов жалюзи от вертикальных заключается в том, что у первых ламели располагаются горизонтально, а у вертикальных – сверху вниз.
Широкий ассортимент всевозможных конструктивных решений, расцветок, рисунков и фактур жалюзи и рулонных штор создают огромные возможности для дизайна интерьера. Жалюзи способны внести тепло, уют и изыск как в квартиру, загородный дом, так и при оформлении офиса. Следует заметить, что стоит отказаться от слишком ярких жалюзи, так как они будут сильно бросаться в глаза и станут вас раздражать со временем. Кроме того, не увлекайтесь слишком вычурными формами жалюзи: в этом случае действует правило – чем проще, тем лучше. Кроме того, жалюзи лучше не сочетать с портьерами, часто это решение выглядит немного нелепо. При поворачивании ламелей, можно добиться различных декоративных эффектов, например, игра тени и света, полумрак или полная темнота, а также сплошной поток солнечных лучей.
Качественные жалюзи производятся из экологически безопасных материалов и не представляют опасности для здоровья человека. Они изготавливаются из материалов, которые пропитывают специальным составом, придающим им необходимые антистатические и пылеотталкивающие свойства. Жалюзи не впитывают запахи и с них легко можно удалить грязь. Их рекомендуют использовать в помещениях, где предъявляются высокие санитарные и гигиенические требования, а так же требования к пожаробезопасности. Еще одним важным преимуществом жалюзи и рулонных штор является их гипоаллергенность. В тканях обычных штор скапливается множество разнообразных частиц, микроорганизмов, проще говоря – пыли, которая может вызывать аллергию или даже астму.
Жалюзи используются не только для декорирования окон, но еще и в качестве мебельных поверхностей. Серия Rauvolet Metallic-line соединяет плавность хода и удобство полимерных жалюзи с великолепным внешним видом металла. Стеклянные мебельные жалюзи из закаленного стекла Vetro-line отличаются безопасностью и устойчивостью к царапинам. Они крайне просты в уходе – достаточно протереть водой или чистящим средством для стекол. Кроме того, они отличаются простотой монтажа – быстрая инсталляция готовой конструкции в корпус шкафа. В готовом шкафу роллеты экономят до 30% пространства (открываются вверх) и управляются при помощи сенсоров в одно касание. Электропривод роллеты долговечен, рассчитан более, чем на 40 000 циклов открытия/закрытия.
Если вы считаете, что обычные жалюзи не слишком подходят для вашего интерьера, обратите внимание на рулонные шторы. Они не обремены негативным имиджем обычных жалюзи, которые многие считают подходящими лишь для офисных интерьеров. Такие шторы идеально дополнят современный интерьер, не придавая ему слишком современный модерный вид. Они недорогие и в сочетании с применением натуральных материалов пригодны для использования в любых жилых помещениях. В то же время они легки в применени благодаря механизму поднятия и опускания рулонных штор.
Если в вашей ванной есть окно, не спешите его наглухо закрывать при помощи плотных жалюзи. Рулонные шторы позволят рассеянному свету проникать в помещение и при этом скроют его от любопытных глаз. Всевозможные пыле- и водоотталкивающие пропитки позволят применять такие шторы даже в помещениях с повышенным уровнем влажности, как, например, ванная комната.
Сдержанные алюминевые жалюзи на маленькой кухне площадью всего 6 квадратных метров выбраны из практических соображений. Они не занимают лишнего места и позволяют оставить открытым подоконник. Подоконник увеличен и продлен вдоль стены с окном, а на соседней стене появилась полка-барная стойка плавной скруглённой формы. Теперь подоконник можно использовать как дополнительную рабочую поверхность или барную стойку. В кухне появился стол-трансформер из искусственного камня «старон», который при необходимости складывается и компактно размещается под полкой-барной стойкой.
Такие жалюзи особенно хорошо подходят для кухонь: они стерильны, не впитывают в себя грязь, пыль и посторонние запахи.