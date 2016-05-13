Старинная лестница в современном интерьере

Опять и опять возвращаемся к теме такого популярного сегодня явления, как DIY. Всё старинное всегда в моде, но сегодняшняя парадигма приятия артефактов прошлого совершенно не похожа на культ древностей в эпоху романтизма или в античном Риме. Собственно, что нам предлагают? Взглянуть на прошлое как на ретроспективную легитимацию нашего современного потребления. И делается это весьма искусно!

Посмотрим, как можно из самой простой, тёплой и непосредственной вещи – например, из старинной лестницы! – выжать эту эссенцию стиля и предписанной модой современности.