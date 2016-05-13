Старинная лестница в современном интерьере

Опять и опять возвращаемся к теме такого популярного сегодня явления, как DIY. Всё старинное всегда в моде, но сегодняшняя парадигма приятия артефактов прошлого совершенно не похожа на культ древностей в эпоху романтизма или в античном Риме. Собственно, что нам предлагают? Взглянуть на прошлое как на ретроспективную легитимацию нашего современного потребления. И делается это весьма искусно!
Посмотрим, как можно из самой простой, тёплой и непосредственной вещи – например, из старинной лестницы! – выжать эту эссенцию стиля и предписанной модой современности.
И даже декларируемая необычность, новшество, должны сегодня пройти дополнительную квалифицирующую инстанцию! Что и как возможно сделать из старинной лестницы? Всё что угодно! Пройдёмся по самым эффектным и модным трюкам с этим артефактом.
В чём же смысл этого постоянного возвращения? Наша историческая память представляет собой сложносочинённый социальный инструмент, который к тому же крепко-накрепко сращён с органической, физиологической преемственностью. Старинное для нас – это свидетельство того, что время было прежде и время будет после, что что-то остаётся, а что-то переживает даже и сотни, и тысячи лет.
Антиквариат всегда – почти всегда! – был в моде. И сегодня любовь к нему распространилась по пирамиде взаимовлияния мод сверху-вниз: из признака крупно-буржуазного и далее – аристократического достатка и хороших манер, через руки канонизированных романтиков любовь к старине незаметно превратилась в естественную потребность тактильного подтверждения своего исторического естества и наследственности всеми и каждым. Современность – тотальна!
Дефицит мест хранения и дефицит производственного ресурса заставляет дизайнеров вновь и вновь актуализировать генеральную линию: что бы вы не нашли на чердаке/ в подвале/ сарае/ в избушке по сусекам – всё может худо-бедно быть прилажено в качестве полочки-тумбочки. Что же! Лестницу сама гравитация велела приспособить под полку.
Книжная стойка – самый распространённый образ, в который вживается старинная лестница (по понятным причинам, всё чаще – стремянка или её подобие). Добавьте немного цвета или переводных принтов, чуть-чуть кракелюров и винтажной матовости, припорошите сусалью или используйте декупаж – и на выходе вы получите готовую супер-модель для фотосессий в инстаграме!
Казалось бы, что общего у старинного деревянного артефакта и влажной, разрушительной (в таком контексте) ванной комнаты? Именно такие противоречия заставляют дизайнеров так часто обращаться к нестандартным решениям: ведь как раз противоречия и нарушение установлений заставляют наше восприятие очиститься от шелухи привычки, освежиться и даже ожить.
Собственно, что можно предпринять? Проще простого! Старая лестница, обработанная при помощи специальных тепло-, влагоустойчивых составов, помещённая интерьер ванной самым естественным образом принимает на себя функцию вешалки для полотенец. Ну, и возвращаясь к теме хранения – пожалуй, самой распространённой модификации этого DIY-аттрибута, – нельзя пройти мимо простой необходимости в полке для ванных принадлежностей. При чём узкие и не слишком сподручные для хранения ступеньки можно оснастить корзинами для хранения, которые добавят интерьеру антуража псевдо-деревенской непосредственности.
И ещё одна прекрасная идея – стойка для обуви. В прихожей и по старинке – самое место для старой лестницы! А уж какое впечатление может произвести такой декоративный элемент в нарочито ухоженной, даже стерильной прихожей! Кроме того, старая лестница – замечательная стойка для всякой мелочи или обуви, если слегка её модернизировать.
Старую лестницу можно использовать и в дизайне сада. Вертикальный сад – прекрасная метафора нашего времени! Используйте старые лестницы для того, чтобы трансформировать обычные комнатные растения в изысканную живую стенку. Добавьте декоративный сухоцвет и цветные ленты – и ваш городской палисадник приобретёт черты сугубой индивидуальности.
Нельзя упустить из виду и такой замечательный повод приобщиться прекрасному, как необходимость решения ситуации с опостылевшими, но почти неизбежными прикроватными тумбочками. И здесь всё так же ненавязчиво на помощь приходит старая лестница!
Помимо простой и требуемой горизонтальной поверхности – даже пяти-семи! – лестница предоставляет в распоряжение дизайнера такой мощный декоративный ресурс, как пластическая линейность, наипрямейшим способом организующую в целом линейную, тяготеющую к косности композиционную структуру спальни.
Ну, а несколько лестниц – настоящий конструктор! Собранные в систему, они способны вместить всё, что должно найти место в помещении.
В ход пойдут и деревянная, и металлическая лестницы. Несколько простых манипуляций по облагораживанию и повышению эффективности всё же должны предшествовать непосредственному водружению изваяния на предуготованное место. В ход идут ваш энтузиазм и рабочий опыт, да, и ресурс. Все зависит от состояния лестницы. Да не забудьте закрепить тщательнейшим образом конструкцию!
В конце концов, стоит помнить об одном: DIY – это не простая очередная мода или стиль. Это способ сопротивляться однообразию и предписанности поведения и потребления. Когда всё, что вас окружает, не выражает ни вас, ни вашего понимания мира, вы обращаетесь к чему-то отвергнутому, но содержащему в себе что-то искреннее. Таким образом, залог успеха этого предприятия – искренность!