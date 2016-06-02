​Цвета бассейнов: вокруг света по морям!

Бассейн на заднем дворике – это ваша мечта? Тогда самое время определить тот цвет и оттенок, то настроение определенного райского уголка в мире, которое нравится вам больше всего!

Главное, стоит знать, что цвет воды в море напрямую зависит от цвета песка. Он бывает желтый, белый, красноватый, золотистый, с примесью камней или ракушек… Каждая песчинка влияет на цвет воды и поэтому все моря такие разные!

Конечно же, солнечный свет, падая под определенным углом, тоже изменяет цвет воды. Так, в пасмурную погоду Средиземноморье кажется слегка ностальгичным, а Черное море – по-настоящему драматичным. Цвет воды в бассейне меньше зависит от солнечного света, чем настоящее море, поэтому результат получается более стабильным.

Удивительно, но профессионалы создают дизайн покрытия для пола и стен бассейна не просто для того, чтобы добиться красивого эффекта. Большинство из типов покрытий имитируют конкретное море, залив или цвет воды на определенной группе островов! На каких именно, вы узнаете ниже в нашей статье.

А еще существуют и профессиональные модификации, которые выглядят не просто как море, а как самый удивительный, один на миллион, день на побережье – создают особенный блеск или другие эффекты, которые вам наверняка понравятся.

Все названия – настоящие, а не «сценические псевдонимы». С ними вы можете прийти в фирму по строительству бассейнов и получить конкретный результат!