​Цвета бассейнов: вокруг света по морям!

Бассейн на заднем дворике – это ваша мечта? Тогда самое время определить тот цвет и оттенок, то настроение определенного райского уголка в мире, которое нравится вам больше всего!
Главное, стоит знать, что цвет воды в море напрямую зависит от цвета песка. Он бывает желтый, белый, красноватый, золотистый, с примесью камней или ракушек… Каждая песчинка влияет на цвет воды и поэтому все моря такие разные!
Конечно же, солнечный свет, падая под определенным углом, тоже изменяет цвет воды. Так, в пасмурную погоду Средиземноморье кажется слегка ностальгичным, а Черное море – по-настоящему драматичным. Цвет воды в бассейне меньше зависит от солнечного света, чем настоящее море, поэтому результат получается более стабильным.
Удивительно, но профессионалы создают дизайн покрытия для пола и стен бассейна не просто для того, чтобы добиться красивого эффекта. Большинство из типов покрытий имитируют конкретное море, залив или цвет воды на определенной группе островов! На каких именно, вы узнаете ниже в нашей статье.
А еще существуют и профессиональные модификации, которые выглядят не просто как море, а как самый удивительный, один на миллион, день на побережье – создают особенный блеск или другие эффекты, которые вам наверняка понравятся.
Все названия – настоящие, а не «сценические псевдонимы». С ними вы можете прийти в фирму по строительству бассейнов и получить конкретный результат!
Стиль королевского бриллианта – это не просто сверкающее отражение, но постоянно меняющаяся картинка. Такой вариант подходит тем, кто любит бурные воды океана, каждую минуту одаривающую нас иным настроением. Блеск мерцающих элементов этого стиля с помощью солнца изменяет не только насыщенность цвета, но и количество и частоту мерцаний и даже ощущение определенной глубины. Таким образом, королевский бриллиант – это всегда новое настроение, новая глубина и новые ощущения! При взгляде на него у вас и вовсе захватывает дух – ведь он похож на пейзажи в непредсказуемом Белизе!
Выбирая стиль изумруд для вашего бассейна, будьте уверены – он вспыхивает и преломляет цвет так, что вы просто не сможете оторвать глаз! Насыщенный и постоянно меняющийся, необычный и просто необыкновенный, он копирует цвет лагуны у тропического горного водопада.
Стиль бланже идеален для тех, кто мечтает о тихом райском мечте, острове и полном настроении релакса. Бассейн в таком стиле очень легко подсвечивать, и при этом днем он остается на удивление успокаивающим взгляд!
Бланже – это белый бассейн, который в идеале требует декоративного фриза по периметру и особенного дизайн-проекта. Но в итоге вы получите у себя дома настоящие Багамы – легендарную атмосферу островов вашей мечты.
Светлый золотистый песок Арабии вместе с мягким, сказочно-бледным оттенком нефрита понравится тем, кто любит не только плавать, но и наблюдать за красотой воды с шезлонга или патио. Атмосфера знойного пляжа как по мановению волшебной палочки будет присутствовать на вашем участке. Вы вспомните сказки о принцессе Жасмин, Алладине и легендарные восточные ткани и изделия из цветного стекла, и вам наверняка захочется украсить и сад в арабском стиле. Папирус похож на маленькие бухты в Турции и Греции.
Стиль фараон более насыщенный, чем папирус, и подходит для тех, кто любит колорит и обжигающие песчаные пляжи. В данном стиле явно ощущается атмосфера Египта – всегда манящего, красочного и почти идеального!
Удивительный цвет перванш покорит любителей свежей утренней прохлады. Красивое сочетание голубого, серебристого и белого в дизайне искрящихся частиц позволяет вам любоваться сразу целым ворохом оттенков голубых тонов в разное время дня и в разную погоду! Солнце играет с таким стилем постоянно, меняя его настроение и цвет каждые 15-30 минут. Перванш позволяет увидеть лазурь, васильковый, аквамариновый, небесно-голубой и другие оттенки утреннего моря.
Классика европейских курортов – берлинская лазурь, она прекрасно передает атмосферу курортных городков типа Барселоны, Монако и Ниццы. Берлинская лазурь является традиционным выбором и порадует вас своим классическим обликом.
Оазис тишины и спокойствия, красиво украшенный блеском миллиона сверкающих брызг – это стиль стратосфера, который повторяет самые яркие воспоминания о путешествиях по океаническим островам… Тишина и душевный трепет, абсолютная гармония медленно наполняют ваше сердце при отдыхе рядом с такой красотой.
Последний стиль, представленный в нашей подборке, повторяет красоту горного озера. Абхазия, Швейцария, Италия… Если вам хочется отдохнуть при надежной защите гор, в окружении густого леса и пения птиц, атмосфера стиля Рицы вам обязательно придется по душе.
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