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​Цвета бассейнов: вокруг света по морям!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Бассейн в средиземноморском стиле
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Бассейн на заднем дворике – это ваша мечта? Тогда самое время определить тот цвет и оттенок, то настроение определенного райского уголка в мире, которое нравится вам больше всего!

Главное, стоит знать, что цвет воды в море напрямую зависит от цвета песка. Он бывает желтый, белый, красноватый, золотистый, с примесью камней или ракушек… Каждая песчинка влияет на цвет воды и поэтому все моря такие разные!

Конечно же, солнечный свет, падая под определенным углом, тоже изменяет цвет воды. Так, в пасмурную погоду Средиземноморье кажется слегка ностальгичным, а Черное море – по-настоящему драматичным. Цвет воды в бассейне меньше зависит от солнечного света, чем настоящее море, поэтому результат получается более стабильным.

Удивительно, но профессионалы создают дизайн покрытия для пола и стен бассейна не просто для того, чтобы добиться красивого эффекта. Большинство из типов покрытий имитируют конкретное море, залив или цвет воды на определенной группе островов! На каких именно, вы узнаете ниже в нашей статье.

А еще существуют и профессиональные модификации, которые выглядят не просто как море, а как самый удивительный, один на миллион, день на побережье – создают особенный блеск или другие эффекты, которые вам наверняка понравятся.

Все названия – настоящие, а не «сценические псевдонимы». С ними вы можете прийти в фирму по строительству бассейнов и получить конкретный результат!

​Королевский бриллиант, волшебный океан

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects Бассейн
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Стиль королевского бриллианта – это не просто сверкающее отражение, но постоянно меняющаяся картинка. Такой вариант подходит тем, кто любит бурные воды океана, каждую минуту одаривающую нас иным настроением. Блеск мерцающих элементов этого стиля с помощью солнца изменяет не только насыщенность цвета, но и количество и частоту мерцаний и даже ощущение определенной глубины. Таким образом, королевский бриллиант – это всегда новое настроение, новая глубина и новые ощущения! При взгляде на него у вас и вовсе захватывает дух – ведь он похож на пейзажи в непредсказуемом Белизе!

​Изумруд, горный самоцвет

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Выбирая стиль изумруд для вашего бассейна, будьте уверены – он вспыхивает и преломляет цвет так, что вы просто не сможете оторвать глаз! Насыщенный и постоянно меняющийся, необычный и просто необыкновенный, он копирует цвет лагуны у тропического горного водопада.

​Бланже, прохлада пляжа с белым песком

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Бассейн в стиле модерн
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Стиль бланже идеален для тех, кто мечтает о тихом райском мечте, острове и полном настроении релакса. Бассейн в таком стиле очень легко подсвечивать, и при этом днем он остается на удивление успокаивающим взгляд!

Бланже – это белый бассейн, который в идеале требует декоративного фриза по периметру и особенного дизайн-проекта. Но в итоге вы получите у себя дома настоящие Багамы – легендарную атмосферу островов вашей мечты.

​Папирус, прогретое песчаное мелководье

homify Бассейн в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Светлый золотистый песок Арабии вместе с мягким, сказочно-бледным оттенком нефрита понравится тем, кто любит не только плавать, но и наблюдать за красотой воды с шезлонга или патио. Атмосфера знойного пляжа как по мановению волшебной палочки будет присутствовать на вашем участке. Вы вспомните сказки о принцессе Жасмин, Алладине и легендарные восточные ткани и изделия из цветного стекла, и вам наверняка захочется украсить и сад в арабском стиле. Папирус похож на маленькие бухты в Турции и Греции.

​Фараон, цвет золотых песков

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейны в эклектичном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Стиль фараон более насыщенный, чем папирус, и подходит для тех, кто любит колорит и обжигающие песчаные пляжи. В данном стиле явно ощущается атмосфера Египта – всегда манящего, красочного и почти идеального!

​Перванш, свежесть утреннего моря

House in Casablanca, Marocco, Diff.Studio Diff.Studio Бассейн в стиле минимализм
Diff.Studio

House in Casablanca, Marocco

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

Удивительный цвет перванш покорит любителей свежей утренней прохлады. Красивое сочетание голубого, серебристого и белого в дизайне искрящихся частиц позволяет вам любоваться сразу целым ворохом оттенков голубых тонов в разное время дня и в разную погоду! Солнце играет с таким стилем постоянно, меняя его настроение и цвет каждые 15-30 минут. Перванш позволяет увидеть лазурь, васильковый, аквамариновый, небесно-голубой и другие оттенки утреннего моря.

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​Берлинская лазурь, классическая роскошь

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Бассейн в стиле модерн
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Классика европейских курортов – берлинская лазурь, она прекрасно передает атмосферу курортных городков типа Барселоны, Монако и Ниццы. Берлинская лазурь является традиционным выбором и порадует вас своим классическим обликом.

​Стратосфера, в самом сердце океана

HOUSE FOR A MUSICIAN AND A DANCER, Alex Gasca, architects. Alex Gasca, architects. Бассейн в стиле модерн
Alex Gasca, architects.

Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.
Alex Gasca, architects.

Оазис тишины и спокойствия, красиво украшенный блеском миллиона сверкающих брызг – это стиль стратосфера, который повторяет самые яркие воспоминания о путешествиях по океаническим островам… Тишина и душевный трепет, абсолютная гармония медленно наполняют ваше сердце при отдыхе рядом с такой красотой.

​Рица, красота горного озера

CASA AMENDOEIRAS, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Бассейн в стиле модерн
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Последний стиль, представленный в нашей подборке, повторяет красоту горного озера. Абхазия, Швейцария, Италия… Если вам хочется отдохнуть при надежной защите гор, в окружении густого леса и пения птиц, атмосфера стиля Рицы вам обязательно придется по душе.

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