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​Самые фантастические проекты бассейнов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
C1, Dettling-Architekten Dettling-Architekten Бассейн в стиле модерн
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Проект бассейна может быть основан на определенном стиле, настроении или атмосфере. Можно создать виллу в тайском стиле, средиземноморском, даже шале, будто дополненным горным озером!

​Изумрудный кристалл

Glass 1701 - Arq. Exterior, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura Бассейн в стиле модерн
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

Этот невероятный бассейн с изумрудным цветом воды находится на патио при квартире в высотном доме. Террасы здесь вымощены натуральным деревом, а сам дом находится в городе Порту-Алегри, Бразилия.

​Бассейн на крыше

Skyview Polanco ARCO Arquitectura Contemporánea Бассейн
ARCO Arquitectura Contemporánea

Skyview Polanco

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Изысканный оттенок бланже украшает этот бассейн с террасой на крыше в столице Мексики. Вид на ночной Мехико здесь составляет добрую половину всего эффекта!

​Тропический шик

Villa Siriyana, Stone Contractors Stone Contractors Пруды
Stone Contractors

Stone Contractors
Stone Contractors
Stone Contractors

Этот потрясающий проект виллы с бассейном находится в Мексике и может захватить все ваше внимание! Иметь дом с бассейном – уже большая мечта, но мечтать о таком невероятном тропическом рае – настоящее удовольствие.

​Горное озеро с водопадом

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Бассейн в рустикальном стиле
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

Этот шикарный проект реализован в Италии и смотрится удивительно роскошно. Созданный на простом участке на основе композитной чащи и посадок по периметру, он является самым бюджетным проектом из всей подборки.

​Бассейн в стиле минимализм

C1, Dettling-Architekten Dettling-Architekten Бассейн в стиле модерн
Dettling-Architekten

Dettling-Architekten
Dettling-Architekten
Dettling-Architekten

Этот потрясающе стильный бассейн создан для дома в Германии. Строгие лаконичные линии понравятся любому любителю минимализм и контрастов. Цвет воды – бирюзовый, он отлично сочетается с белоснежной частью экстерьера.

​Роскошь на вилле

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот удивительный проект находится в Турции, в Бодруме. Вилла входит в комплекс Mandarin Oriental и считается люксовой недвижимостью высочайшего ранга.

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​Мини-бассейн цвета лагуны

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Бассейн в стиле модерн
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

В этом маленьком бассейне есть даже фонтанчики, рядом растут финиковые пальмы, на заднем плане – душ с отделкой мозаикой, на переднем – терраса для шезлонгов и принятия солнечных ванн. Проект находится в удивительнейшем месте на свете – Мериде, на полуострове Юкатан, который с одной стороны окружен Карибским морем, а с другой – Мексиканским заливом.

​Бассейн со стеклянной стеной

Casa Devoto, Remy Arquitectos Remy Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Remy Arquitectos

Remy Arquitectos
Remy Arquitectos
Remy Arquitectos

Этот невероятно интересный бассейн понравится не только детям, но и взрослым! Нырнув и открыв глаза, можно посмотреть на… собственный сад! Проект реализован в Аргентине!

​Бассейн с островом на крыше

Maison Piscine, St Cyr sur Mer, MOA architecture MOA architecture Переливные бассейны
MOA architecture

MOA architecture
MOA architecture
MOA architecture

Выход на эту террасу-остров осуществляется прямо из дома, а сразу за строением – дикий песчаный пляж на Средиземном море! Но даже еще больше расположения удивляет проект самого бассейна – он будто уходит далеко в горизонт, ведь не имеет визуально заметного обрамления со стороны моря, а площадь террасы – более 30 кв. метров! Все это расположено во Франции.

​Мексиканский рай

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Еще один мексиканский проект виллы с внутреннем двориком в арабском стиле выглядит просто невероятно очаровательно! Атмосферность этой фотографии – выше всяких похвал! Подсветка, удивительный цвет воды и открытая галерея с арочными сводами – мечта в стиле арабской сказки!

Люксовый минимализм

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Бассейн в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Невероятный цвет воды есть и у следующего проекта – бассейна при вилле из камня в провинции Бодрум, Турция. Здесь, на ранее греческой территории, каменный стиль построек до сих пор популярен. А цвет воды в бассейне при этой новой вилле – мятно-изумрудный!

​В голливудском стиле

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

На этой вилле в роскошном голливудском стиле тоже есть бассейн и даже с тремя водопадами! Проект расположен на севере Мексики, в люксовом районе городка Эрмосильо, всего в нескольких часах от границы с США.

​Тайское обаяние

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Последний бассейн в нашей подборке имеет отделку изумрудной и черной плиткой и оттого смотрится очень необычно. Отделка сада подразумевает дерево темных пород и растения с насыщенно- темной листвой. Так, в саду воцаряется атмосфера тайского курорта в стиле минимализм, с эффектными акцентами в виде пурпурной бугенвилии. При этом дом расположен в Лиссабоне, Португалия.

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