​Самые фантастические проекты бассейнов

Проект бассейна может быть основан на определенном стиле, настроении или атмосфере. Можно создать виллу в тайском стиле, средиземноморском, даже шале, будто дополненным горным озером!
Этот невероятный бассейн с изумрудным цветом воды находится на патио при квартире в высотном доме. Террасы здесь вымощены натуральным деревом, а сам дом находится в городе Порту-Алегри, Бразилия.
Изысканный оттенок бланже украшает этот бассейн с террасой на крыше в столице Мексики. Вид на ночной Мехико здесь составляет добрую половину всего эффекта!
Этот потрясающий проект виллы с бассейном находится в Мексике и может захватить все ваше внимание! Иметь дом с бассейном – уже большая мечта, но мечтать о таком невероятном тропическом рае – настоящее удовольствие.
Этот шикарный проект реализован в Италии и смотрится удивительно роскошно. Созданный на простом участке на основе композитной чащи и посадок по периметру, он является самым бюджетным проектом из всей подборки.
Этот потрясающе стильный бассейн создан для дома в Германии. Строгие лаконичные линии понравятся любому любителю минимализм и контрастов. Цвет воды – бирюзовый, он отлично сочетается с белоснежной частью экстерьера.
Этот удивительный проект находится в Турции, в Бодруме. Вилла входит в комплекс Mandarin Oriental и считается люксовой недвижимостью высочайшего ранга.
В этом маленьком бассейне есть даже фонтанчики, рядом растут финиковые пальмы, на заднем плане – душ с отделкой мозаикой, на переднем – терраса для шезлонгов и принятия солнечных ванн. Проект находится в удивительнейшем месте на свете – Мериде, на полуострове Юкатан, который с одной стороны окружен Карибским морем, а с другой – Мексиканским заливом.
Этот невероятно интересный бассейн понравится не только детям, но и взрослым! Нырнув и открыв глаза, можно посмотреть на… собственный сад! Проект реализован в Аргентине!
Выход на эту террасу-остров осуществляется прямо из дома, а сразу за строением – дикий песчаный пляж на Средиземном море! Но даже еще больше расположения удивляет проект самого бассейна – он будто уходит далеко в горизонт, ведь не имеет визуально заметного обрамления со стороны моря, а площадь террасы – более 30 кв. метров! Все это расположено во Франции.
Еще один мексиканский проект виллы с внутреннем двориком в арабском стиле выглядит просто невероятно очаровательно! Атмосферность этой фотографии – выше всяких похвал! Подсветка, удивительный цвет воды и открытая галерея с арочными сводами – мечта в стиле арабской сказки!
Невероятный цвет воды есть и у следующего проекта – бассейна при вилле из камня в провинции Бодрум, Турция. Здесь, на ранее греческой территории, каменный стиль построек до сих пор популярен. А цвет воды в бассейне при этой новой вилле – мятно-изумрудный!
На этой вилле в роскошном голливудском стиле тоже есть бассейн и даже с тремя водопадами! Проект расположен на севере Мексики, в люксовом районе городка Эрмосильо, всего в нескольких часах от границы с США.
Последний бассейн в нашей подборке имеет отделку изумрудной и черной плиткой и оттого смотрится очень необычно. Отделка сада подразумевает дерево темных пород и растения с насыщенно- темной листвой. Так, в саду воцаряется атмосфера тайского курорта в стиле минимализм, с эффектными акцентами в виде пурпурной бугенвилии. При этом дом расположен в Лиссабоне, Португалия.
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