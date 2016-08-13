​Самые фантастические проекты бассейнов

Выход на эту террасу-остров осуществляется прямо из дома, а сразу за строением – дикий песчаный пляж на Средиземном море! Но даже еще больше расположения удивляет проект самого бассейна – он будто уходит далеко в горизонт, ведь не имеет визуально заметного обрамления со стороны моря, а площадь террасы – более 30 кв. метров! Все это расположено во Франции.