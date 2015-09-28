Декор из бетона

Бетон — один из тех материалов, который до недавнего время мало кто решался использовать в интерьере. Безусловно, садовые дорожки, пол в гараже, колонны беседки немыслимы без применения бетона ,но мало кто отваживался декорировать им жилые помещения. Однако в последние годы с ростом популярности индустриального стиля и минимализма, с возросшим спросом на лофтовые апартаменты бетон в интерьере завоевывает симпатию у сторонников современного дизайна по всему миру. Дизайнеры и архитекторы обнаружили в бетоне некую эстетику и очарование и стали активно использовать этот неприметный материал в своих проектах.

По своим свойствам бетон — экологически чистый, общедоступный и бюджетный материал,обладает термо и влагоустойчивостью. При должной обработке, дополненный красивым декором и текстилем бетон может выглядеть не менее роскошно и изысканно, чем мрамор, гранит или керамическая плитка.

Если вы пока не готовы к бетонному полу или потолку в вашем интерьере, используйте декор в индустриальном стиле: бетонные столики и тумбы, горшки и посуду — из бетона можно соорудить все, что угодно. В данной статье мы поделимся некоторыми примерами, доказывающими, что бетон может использоваться в интерьере любого стиля, придавая ему особый индустриальный шарм.