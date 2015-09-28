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Декор из бетона

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CONCRETE pendant lamps, RENATE VOS product & interior design RENATE VOS product & interior design КухняОсвещение
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Бетон — один из тех материалов, который до недавнего время мало кто решался использовать в интерьере. Безусловно, садовые дорожки, пол в гараже, колонны беседки немыслимы без применения бетона ,но мало кто отваживался декорировать им жилые помещения. Однако в последние годы с ростом популярности индустриального стиля и минимализма, с возросшим спросом на лофтовые апартаменты бетон в интерьере завоевывает симпатию у сторонников современного дизайна по всему миру. Дизайнеры и архитекторы обнаружили в бетоне некую эстетику и очарование и стали активно использовать этот неприметный материал в своих проектах.

По своим свойствам бетон — экологически чистый, общедоступный и бюджетный материал,обладает термо и влагоустойчивостью. При должной обработке, дополненный красивым декором и текстилем бетон может выглядеть не менее роскошно и изысканно, чем мрамор, гранит или керамическая плитка.

Если вы пока не готовы к бетонному полу или потолку в вашем интерьере, используйте декор в индустриальном стиле: бетонные столики и тумбы, горшки и посуду — из бетона можно соорудить все, что угодно. В данной статье мы поделимся некоторыми примерами, доказывающими, что бетон может использоваться в интерьере любого стиля, придавая ему особый индустриальный шарм.

Бетон в качестве декора

Дом-бетон, Grynevich Architects Grynevich Architects Гостиная в стиле минимализм
Grynevich Architects

Дом-бетон

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Не следует бояться бетона. Это естественный, приятный на ощупь материал комфортного для глаз цвета и фактуры. Окружите его оригинальными аксессуарами, постелите красивый ковер, повесьте яркие шторы, и бетон в интерьере заиграет новыми красками, придавая вашему дому спокойную, умиротворенную атмосферу.

Туалетный столик

Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
FEDOROVICH Interior

Бетон и другие катастрофы

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Применение бетона может выглядеть очень изысканно и стильно. Это доказывает проект дизайнера, в котором туалетный столик, выполнен из бетона. Авторам проекта удалось грамотно обыграть световое оформление, благодаря чему не возникает ощущения перегруженности пространства. Аккуратно отшлифованный и обработанный стол не создает дискомфорта при работе за ним.

Светильники из бетона

CONCRETE pendant lamps, RENATE VOS product & interior design RENATE VOS product & interior design КухняОсвещение
RENATE VOS product &amp; interior design

RENATE VOS product & interior design
RENATE VOS product &amp; interior design
RENATE VOS product & interior design

Наша эксперт Renate Vos с удовольствием экспериментирует с формами и материалами. В ходе одного из таких экспериментов возникли эти необычные люстры, состоящие из симбиоза бетона и силикона. Это оригинальное сочетание несочетаемых субстанций смягчает индустриальный вид светильника, придавая его виду теплоту и несерьезность, будь то во включенном или выключенном состоянии.

Цветочный горшок

El yapımı Özgün Boyanmış Saksılar, Betonica Betonica Озеленение
Betonica

Betonica
Betonica
Betonica

Бетон совсем не обязательно должен оставаться серым – он прекрасно поддается окраске и этот жизнерадостный цветочный горшок прекрасное тому подтверждение! Все модели небольшой турецкой фирмы Betonica сделаны вручную и абсолютно неповторимы.

Подсвечник

homify ГостинаяАксессуары и декорации Бетон
homify

homify
homify
homify

Подсвечник от oggi-beton живое доказательство того насколько удачно серый бетон сочетается с золотым цветом, оттеняя рыхлостью своей фактуры блики от свечи на краске. С помощью этого аксессуара вы сможете расставить в вашем доме небольшие но убедительные световые акценты.

Прикроватная зона из бетона

Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Спальня в стиле минимализм
FEDOROVICH Interior

Бетон и другие катастрофы

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Перейдем к более радикальному применению бетона в интерьере – создатели проекта оформили царгу кровати и прикроватную зону бетонным покрытием. Тщательно обработанный именно бетон в данном интерьере добавляет комнате шарма. Безусловно, такой интерьер  воспримут далеко не все. Однако такая смесь лофтового стиля и минимализма наверняка понравится молодым людям, с легкостью поддающимся новомодным течениям в интерьерах.

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Отделка бетоном потолка и стен

Бетон и другие катастрофы, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Ванная комната в стиле минимализм
FEDOROVICH Interior

Бетон и другие катастрофы

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Бетон все чаще используют для отделки потолка и стен в стилях индастриал и минимализм. Однако следует иметь в виду, что потолок более темный, чем стены, зрительно выглядит ниже. Окрашивайте бетон в светлые тона, если у вас невысокие потолки.

Применение бетона в ванной

Дом-бетон, Grynevich Architects Grynevich Architects Спа в стиле минимализм
Grynevich Architects

Дом-бетон

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Прекрасная влагоустойчивость позволяет использовать бетон и в качестве стенового покрытия в ванной. Возможно кому-то использование подобного материала в качестве покрытия в ванной покажется дискомфортным либо не гигиеничным. Однако необходимо помнить, что при должной степени обработки бетон станет послужит отличным материалом и придаст интерьеру индивидуальность и неповторимость.

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Аксессуары из дерева
А как Вы относитесь к применению бетона в интерьере жилых помещений?

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