Проект дома из бруса

В этот дом невозможно не влюбиться! Он как будто пришел к нам из сказки. Но не из старо-готической, где маленькая девочка в железных башмаках, обливаясь слезами, прошла полсвета… А из той, где малышу в 5 лет родители подарили крылышки из бумаги и фольги. Сначала он бегал с ними за спиной по дому, а потом вышел во двор и полетел. Он не знал, что они не настоящие, но сила его уверенности, сделали их таковыми. Его мечта воплотилась в реальность.

Каждый из построенных домов сначала был чьей-то мечтой. Мыслью в голове, рисунком на бумаге… Этот дом воплотил все желания владельцев живописнейшего участка у реки, а помогла им в этом испанская фирма CANEXEL.