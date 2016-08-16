Проект дома из бруса

В этот дом невозможно не влюбиться! Он как будто пришел к нам из сказки. Но не из старо-готической, где маленькая девочка в железных башмаках, обливаясь слезами, прошла полсвета… А из той, где малышу в 5 лет родители подарили крылышки из бумаги и фольги. Сначала он бегал с ними за спиной по дому, а потом вышел во двор и полетел. Он не знал, что они не настоящие, но сила его уверенности, сделали их таковыми. Его мечта воплотилась в реальность.
Каждый из построенных домов сначала был чьей-то мечтой. Мыслью в голове, рисунком на бумаге… Этот дом воплотил все желания владельцев живописнейшего участка у реки, а помогла им в этом испанская фирма CANEXEL.
Этот дом – результат дерзновенных мечтаний об идеальном доме на фоне умиротворяющего пасторального пейзажа. Симметричность строения подчеркнута эффектным подъездом с круглой клумбой по центру. Аккуратный газон с уклоном к дороге дополнен миниатюрными клумбами.
Дом распланирован идеально и просто. Треть всего пространства дома занимает кухня, гостиная и столовая в формате открытой планировки. За этими эффектными стеклянными стенами скрываются именно они. Окна двух приватных спален выходят на фасад с крыльцом и террасами. Между ними вдоль коридора – кабинет, гостевая, ванная комната и подсобные помещения.
Пространство внутри – без чердачных перекрытий. Потолок подшит деревом,окрашенным в белый. На полу – высококачественная паркетная доска благородного темного оттенка. В тон ей выбрана и столешница для острова с вмонтированной раковиной, ящиками-дверцами по периметру и приставленными барными стульями. Ретро-буфет подчеркивает общую традиционность пространства.
Плюс к острову и буфету – композитная столешница со встроенной плитой вдоль стены и шкаф для хранения слева. Пространство над плитой оформлено стеклом, остальная часть фартука – традиционный белый «кабанчик» с едва заметной фаской.
Широкая дверь с расстекловкой идеально сочетается с американскими панелями и консольным столиком с настольной лампой прямо на входе. Сквозь дверной проход видна пальма, посаженная по центру круглой клумбы перед домом.
Спальня выходит окнами на реку. Потолок как и везде подшит деревом. Напротив кровати (это не видно на этом снимке) есть 2 вместительных встроенных шкафа за белыми деревянными дверцами. Стеганое одеяло модного оттенка лила-грей дополнено ярко-оливковым на подушках и пледе на кресле.
Правильная расстановка мебели обеспечивает удобство передвижения каждого. Конечно же, при большом количестве квадратных метров это сделать гораздо проще, но все не стоит заблуждаться и забывать, какое количество работы проделано архитектором и дизайнером, чтобы все это было столь комфортным и эстетичным.
Уверены, именно это место с белым американским креслом, которое почти превратилось в козетку, выбрано хозяйкой для полуденного отдыха. А вечером, после ужина можно посидеть всей семьей на террасе.
В этот роскошный дом действительно можно позвать друзей и многочисленных родственников. Места хватит всем – здесь расположены два просторных дивана и два кресла вокруг кофейного столика плюс к зонам на террасах и обеденному столу.
Белый диван типа роллд арм дополнен подушками, раскраска и оттенки которых подобраны невероятно искусно. Кажется, что именно они определяют идеальную гармонию всего интерьера.
Наблюдать закат в любое время года лучше всего здесь. На уровне гостиной со стороны реки – еще одна зона отдыха. Кресла из натурального ротанга надежно укрыты безрамным остеклением и крышей дома.
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— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;