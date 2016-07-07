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Проект дома 50 метров с двумя спальнями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Дома в стиле минимализм
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Уникальный проект коттеджа с двумя спальнями, полноценной кухней и гостиной, а также дизайнерской террасой предстанет перед вами в этой Книге Идей. Полный минималистичного обаяния, он наверняка понравится тем, кто ищет доступный проект дома для молодой семьи с 1-2 детьми.

Можно ли построить для своей семьи максимально бюджетный дом простыми способами? Конечно можно! Проект от студии Smart Shack настолько лаконичен и прост, что даже странно, почему все современные дома не выглядят так!

Этот дом не только красив и стилен, но еще и предлагает шикарный вариант планировки. Если построить дом в современном стиле и по нужным технологиям, даже 50 кв. метров будут казаться удобными и практичными для жизни! Стоимость строительства такого дома не будет превышать около 1 млн рублей в теплом климате и 2 млн рублей при умеренном климате.

​Планировка

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Дома в стиле минимализм
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

На фотографии выше вы видите у террасы окна для гостиной и кухни, слева – окно спальни, между ними – окно ванной комнаты. Есть еще одно окно с другой стороны фасада для второй спальни.

Планировка в 50 кв. метров вмещает кухню-гостиную площадью 23 кв. метра, ванную комнату площадью 4 кв. метра, детскую площадью в 9 кв. метров и еще одну спальню площадью 10 кв. метров. Площадь прихожей – 4 кв. метра, наполовину она занята встроенным шкафом-купе общего назначения. Такой дом получается современным, стильным и очень удобным для жизни семьи с 1-2 детьми. Кроме того, гостиная тоже может стать местом для сна, при необходимости. Главное – это доступность такого дома для молодой семьи!

​Отделка фасадов

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Дома в стиле минимализм
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Модная комбинация из декоративных панелей серого цвета, декоративных реечных экранов и шикарных панорамных окон от пола до потолка в серых рамах смотрится просто волшебно!

Удивительно, что такой строгий стиль как минимализм в серой цветовой гамме может быть таким вдохновляющим и красивым. Геометричный ландшафтный дизайн помогает поддержать данное настроение и сделать проект дома еще более стильным.

Минимализм вообще очень приветливо относится к геометричному дизайну сада в стиле модерн. Растения в кашпо, кусты под стрижку, осоки и злаки, а также современная мебель из техноротанга здесь всегда будут желанными гостями.

​Панорамное остекление

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Балкон и терраса в стиле модерн
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Остекление в пол помогает сделать дом не просто современным, но и шикарным на вид. Пейзажи за окном визуально расширяют пространство, заливают комнаты светом и делают интерьеры более привлекательными.

В данном случае использовались два типа окон – узкие (шириной около 50 см) и двери-слайдеры с выходом на террасу.

​Дизайн кухни

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Столовая комната в стиле модерн
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Шикарная кухня является центром этого дома и спланирована очень современно. Отсутствие верхних шкафчиков дарит ощущение простора, да и минималистичные фасады без ручек служат цели упрощения визуального ряда.

​Терраса

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Балкон и терраса в стиле модерн
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Летом просторная терраса увеличивает площадь дома на 20 кв. метров! Здесь находится вторая гостиная, на которой очень приятно отдыхать в стиле патио. Вокруг террасы и дома – посадки декоративных деревьев и кустарников.

​Детская

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Детская комнатa в стиле минимализм
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Спальня (10 квадратов) и детская (9 кв. метров) являются прекрасными местами для отдыха и сна! Просторные из-за больших окон и высоких потолков, они полностью обеспечивают потребность семьи в приватных комнатах.

​Ванная комната

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Ванная комната в стиле минимализм
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Для экономии места в ванной комнате мы найдем встроенный в пол слив, позволяющий не использовать душевую кабину.

Для тех, кто любит комфорт:

— Стиль европейский урбан;

— Стильные идеи дизайна гардеробной.

Фантастический дом для молодой семьи
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