Проект дома 50 метров с двумя спальнями

Уникальный проект коттеджа с двумя спальнями, полноценной кухней и гостиной, а также дизайнерской террасой предстанет перед вами в этой Книге Идей. Полный минималистичного обаяния, он наверняка понравится тем, кто ищет доступный проект дома для молодой семьи с 1-2 детьми.
Можно ли построить для своей семьи максимально бюджетный дом простыми способами? Конечно можно! Проект от студии Smart Shack настолько лаконичен и прост, что даже странно, почему все современные дома не выглядят так!
Этот дом не только красив и стилен, но еще и предлагает шикарный вариант планировки. Если построить дом в современном стиле и по нужным технологиям, даже 50 кв. метров будут казаться удобными и практичными для жизни! Стоимость строительства такого дома не будет превышать около 1 млн рублей в теплом климате и 2 млн рублей при умеренном климате.
На фотографии выше вы видите у террасы окна для гостиной и кухни, слева – окно спальни, между ними – окно ванной комнаты. Есть еще одно окно с другой стороны фасада для второй спальни.
Планировка в 50 кв. метров вмещает кухню-гостиную площадью 23 кв. метра, ванную комнату площадью 4 кв. метра, детскую площадью в 9 кв. метров и еще одну спальню площадью 10 кв. метров. Площадь прихожей – 4 кв. метра, наполовину она занята встроенным шкафом-купе общего назначения. Такой дом получается современным, стильным и очень удобным для жизни семьи с 1-2 детьми. Кроме того, гостиная тоже может стать местом для сна, при необходимости. Главное – это доступность такого дома для молодой семьи!
Модная комбинация из декоративных панелей серого цвета, декоративных реечных экранов и шикарных панорамных окон от пола до потолка в серых рамах смотрится просто волшебно!
Удивительно, что такой строгий стиль как минимализм в серой цветовой гамме может быть таким вдохновляющим и красивым. Геометричный ландшафтный дизайн помогает поддержать данное настроение и сделать проект дома еще более стильным.
Минимализм вообще очень приветливо относится к геометричному дизайну сада в стиле модерн. Растения в кашпо, кусты под стрижку, осоки и злаки, а также современная мебель из техноротанга здесь всегда будут желанными гостями.
Остекление в пол помогает сделать дом не просто современным, но и шикарным на вид. Пейзажи за окном визуально расширяют пространство, заливают комнаты светом и делают интерьеры более привлекательными.
В данном случае использовались два типа окон – узкие (шириной около 50 см) и двери-слайдеры с выходом на террасу.
Шикарная кухня является центром этого дома и спланирована очень современно. Отсутствие верхних шкафчиков дарит ощущение простора, да и минималистичные фасады без ручек служат цели упрощения визуального ряда.
Летом просторная терраса увеличивает площадь дома на 20 кв. метров! Здесь находится вторая гостиная, на которой очень приятно отдыхать в стиле патио. Вокруг террасы и дома – посадки декоративных деревьев и кустарников.
Спальня (10 квадратов) и детская (9 кв. метров) являются прекрасными местами для отдыха и сна! Просторные из-за больших окон и высоких потолков, они полностью обеспечивают потребность семьи в приватных комнатах.
Для экономии места в ванной комнате мы найдем встроенный в пол слив, позволяющий не использовать душевую кабину.
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