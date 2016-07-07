Проект дома 50 метров с двумя спальнями

Уникальный проект коттеджа с двумя спальнями, полноценной кухней и гостиной, а также дизайнерской террасой предстанет перед вами в этой Книге Идей. Полный минималистичного обаяния, он наверняка понравится тем, кто ищет доступный проект дома для молодой семьи с 1-2 детьми.

Можно ли построить для своей семьи максимально бюджетный дом простыми способами? Конечно можно! Проект от студии Smart Shack настолько лаконичен и прост, что даже странно, почему все современные дома не выглядят так!

Этот дом не только красив и стилен, но еще и предлагает шикарный вариант планировки. Если построить дом в современном стиле и по нужным технологиям, даже 50 кв. метров будут казаться удобными и практичными для жизни! Стоимость строительства такого дома не будет превышать около 1 млн рублей в теплом климате и 2 млн рублей при умеренном климате.