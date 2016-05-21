10 интерьеров в средиземноморском стиле

Солнечный климат средиземноморского побережья Европы стал не только красочным фоном для оформления домов, но и придал своеобразие стилевого оформления: сочные цветовые контрасты и просторная планировка, естественность и теплота природных материалов, выбеленная древесина простой мебели, рустикальная охристая плитка для пола и стен. В этом стиле сочетается неприхотливость и роскошность, вековая респектабельность и утилитарная функциональность каждого предмета.
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Средиземноморский стиль не использует активно декор и яркие цвета текстиля, отдавая предпочтение натуральному льну, хлопку и естественным, неотбеленным оттенкам этих тканей. Несмотря на обилие цветущих кустов за окном, флористические мотивы не используются в средиземноморском декоре. Однотонные скатерти, салфетки, шторы, чехлы для мебели украшаются цветными полосами, клетчатым рисунком, ажурным узором ручной работы или кружевом.
Безусловно, морская история в большей или меньшей степени, присутствует в любом средиземноморском интерьере. Этот лейтмотив звучит и в сочетании цветовой гаммы светлых оттенков с сочными акцентами цвета бескрайнего синего моря и прозрачной морской волны, и в использовании ракушечника и песчанника для отделки стен и пола, и в слегка выбеленном оттенке древесины.
Средиземноморский стиль активно использует в интерьерах тему летнего, уличного декора, ярким примером этого является присутствие больного количества кованного металла декора в комнатах. Мягкая мебель в таком стиле выполняется путем комбинирования металлического кованного каркаса и цветных подушек для изголовья и сидения. Люстры и светильники в средиземноморском стиле – черные, тонкие, кованные, похожие своим силуэтом на уличные фонари. Для зонирования просторных комнат используются ажурные перегородки из кованного металла, придающие интерьерам ощущение летней беседки в тени раскидистых деревьев в саду.
Пространство комнат в средиземноморской стилистике наполнено особой легкостью и свежестью. Здесь используются преимущественно светлые оттенки, легкая плетеная мебель, грубоватая, шершавая отделка стен, деревянный пол и много света – из окон и светильников. Если вы хотите достичь такого стиля даже в условиях современной городской квартиры, попробуйте использовать оттенки приглушенных тонов, словно выгоревшие на солнце. Сочный средиземноморский колорит обстановке комнаты даст комбинация стандартным предметов мебели с легкими плетенными креслами-качалками, столиками из старых деревянных палет, ковриками-дорожками ручной работы.
Средиземноморские интерьеры активно используют в декоре красоту пейзажей, открывая пространство комнат навстречу природе: широкие панорамные окна, застекленные веранды, тенистые патио у крыльца. Это позволяет визуально увеличить пространство комнат, придать простому интерьеру дополнительный объем и легкость, подчеркивает естественность и создает ощущение беззаботного отдыха, атмосферу отпуска в теплых морских странах.
Средиземноморская стилистика в интерьерах может варьироваться в зависимости от греческого или итальянского направления. Теплая цветовая гамма, спокойные бежево-песочные и оливковые тона интерьера характерны для итальянской тематики. В таких интерьерах гармонично сочетаются массивная деревянная мебель и керамика, терракотовая плитка и золотисто-оранжевая венецианская штукатурка.
Для греческого направления средиземноморской стилистики типичны сочетания холодных оттенков на белом фоне: светло-синий, цвет морской волны, акценты насыщенного розового. Отделка помещений при этом может быть подчеркнуто деревенской: грубая штукатурка стен, массивные деревянные балки на потолке, терракотовая, словно потертая плитка на полу.
Ключевое значение в средиземноморском стиле придается гостеприимной и домашней атмосфере интерьера, уважительное отношение к семейным ценностям и предметам старины. Идеальным украшением гостиной станут и бабушкин комод, и вальяжные кожаные кресла, и предметы ручной работы. Важно, чтобы это было не бесцельным декором, а предметами функциональными и удобными, исправно выполняющими свою роль. Немаловажным атрибутом средиземноморского стиля в гостиной является камин. Если нет возможности сделать сделать камин с живым огнем, можно использовать и стилизованный электрический или оформить портал со свечами. Главное придать этому элементу центральную роль в гостиной, выделить с помощью терракотовой плитки или колотой мозаики, использовать состаренные деревянные балки или грубоватый камень.
В средиземноморской стилистике присутствует ряд
знаковых элементов, с помощью которых можно сделать любое помещение по-летнему теплым и по-домашнему уютным. Добавьте интерьеру стандартной кухне потолочные деревянные балки из неокрашенной древесины, израцовую плитку для отделки стен, теплые песочные оттенки в напольном покрытии и простую деревянную мебель цвета выбеленной солнечными лучами древесины – и вы ощутите в полной мере гармоничное спокойствие и умиротворенность средиземноморского радушия.
Романтика средиземноморского стиля как нельзя лучше подходит для оформления интерьера спальни. Нет необходимости использовать много декора: простая деревянная кровать, фактурная белая штукатурка стен, коврик ручной работы на дощатом полу, льняное полотно штор. Все это сделает комнату и просторной, и спокойной. А в качестве акцентов подойдут кованный светильник, яркое покрывало с синим узором на терракотовом фоне, зелень домашних растений в глиняных горшках.