10 интерьеров в средиземноморском стиле

Ключевое значение в средиземноморском стиле придается гостеприимной и домашней атмосфере интерьера, уважительное отношение к семейным ценностям и предметам старины. Идеальным украшением гостиной станут и бабушкин комод, и вальяжные кожаные кресла, и предметы ручной работы. Важно, чтобы это было не бесцельным декором, а предметами функциональными и удобными, исправно выполняющими свою роль. Немаловажным атрибутом средиземноморского стиля в гостиной является камин. Если нет возможности сделать сделать камин с живым огнем, можно использовать и стилизованный электрический или оформить портал со свечами. Главное придать этому элементу центральную роль в гостиной, выделить с помощью терракотовой плитки или колотой мозаики, использовать состаренные деревянные балки или грубоватый камень.