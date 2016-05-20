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Создание сада в городе!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
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Как сказал Вольтер - Каждый должен сам взрастить свой сад. Но как быть, если вы живете в городе?

Вы будете удивлены, но выход есть. Во многих европейских городах, таких как Берлин или Копенгаген, популярность городских садов стремительно растет. 

homify представляет проект талантливых ландшафтных дизайнеров GARDEN TROTTER. Вдохновившись увиденным, вы сможете окунуться в чудесный мир свежести и буйства зеленых красок, не покидая городскую среду. Моментальное путешествие из деревни в город и обратно – вот что вас ждет в результате реализации подобного подхода. 

Как этого достичь? Читайте далее. 

Перед тем, как…

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Вот на что был похож дворик до вмешательства специалистов – унылое зрелище, правда? Голое и пустое пространство, которое не предполагает много праздничности и ничем не притягивает взгляд. Трудно себе даже представить, что этот кусок торфа превратится в сказочный городской сад!

Макет проекта

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Здесь уже вырисовывается проект использования пространства в будущем саду. Слегка приподнятая зона позволит вам расположить там шезлонги для максимально комфортного принятия солнечных ванн, релаксации, чтения… и всего, что вы пожелаете! 

План проекта

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Конечно же, после схематического макета, нужно составить детальный план проекта. На нем следует расположить с учетом масштабирования все то, что будет в вашем городском саду: зеленые насаждения, мебель, места для отдыха и малые архитектурные формы, если таковые планируются. А, возможно, вы захотите создать небольшую мини-ферму и выращивать что-то вкусненькое для всей семьи?

Открытая гостиная

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Если установить в саду роскошную деревянную террасу, то все заиграет по-особенному. С ее высоты очень удобно наслаждаться любимыми растениями, лучами уходящего солнца, хорошей книгой или просто выпивать с друзьями! 

Эргономичность и простота садовой мебели позволит в полной мере оценить красоту планировки сада. 

Сосредоточьтесь на… столовой зоне!

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Как уже можно было увидеть на предыдущей фотографии, в саду имеется еще одно возвышение, помимо террасы, со столом и более высокими стульями. Его предназначение – семейные обеды с родственниками!

Терраса отделена от столовой зоны роскошным ковром хорошо ухоженного газона. Нельзя не обратить внимание на буйство красочных растений, в которых утопает мебель – деревья, цветы и кустарники сделают ваш отдых на природе более комфортным и приятным.  

70-е

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Большие красные цветочные горшки в форме кубов, разбросанные в саду, предлагают окунуться в атмосферу 70-х годов. И если остальная часть уличной мебели отличается своей простотой, то эти емкости удачно контрастируют с зеленой травой и лаконичными стенами здания. 

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Обратитесь к нам!

По-французски

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Обратите внимание, как эффектно смотрятся у стены три стройных туи!  Согласитесь, это гораздо привлекательнее, чем множество безликих кустарников или неуклюже вьющихся растений. 

Эти хвойные деревья напоминают обрезанные деревья французских садов, так что ваш сад обзаведется соответствующим шармом!

Деревенские мотивы

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Мы приближаемся к концу статьи и надеемся, что вам понравился дизайн описанного в ней сада. Вдохновившись идеями талантливых архитекторов, попробуйте воссоздать нечто подобное и у себя дома. Не бойтесь экспериментировать и наслаждайтесь каждый новым днем!

Дом с панорамным видом с обычного участка
А вам понравился этот проект? Что показалось наиболее удачным в саду?

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