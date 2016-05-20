Создание сада в городе!

Как сказал Вольтер - Каждый должен сам взрастить свой сад . Но как быть, если вы живете в городе?

Вы будете удивлены, но выход есть. Во многих европейских городах, таких как Берлин или Копенгаген, популярность городских садов стремительно растет.

homify представляет проект талантливых ландшафтных дизайнеров GARDEN TROTTER. Вдохновившись увиденным, вы сможете окунуться в чудесный мир свежести и буйства зеленых красок, не покидая городскую среду. Моментальное путешествие из деревни в город и обратно – вот что вас ждет в результате реализации подобного подхода.

Как этого достичь? Читайте далее.