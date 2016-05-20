Создание сада в городе!

Как сказал Вольтер -
Каждый должен сам взрастить свой сад. Но как быть, если вы живете в городе?
Вы будете удивлены, но выход есть. Во многих европейских городах, таких как Берлин или Копенгаген, популярность городских садов стремительно растет.
homify представляет проект талантливых ландшафтных дизайнеров GARDEN TROTTER. Вдохновившись увиденным, вы сможете окунуться в чудесный мир свежести и буйства зеленых красок, не покидая городскую среду. Моментальное путешествие из деревни в город и обратно – вот что вас ждет в результате реализации подобного подхода.
Как этого достичь? Читайте далее.
Вот на что был похож дворик до вмешательства специалистов – унылое зрелище, правда? Голое и пустое пространство, которое не предполагает много праздничности и ничем не притягивает взгляд. Трудно себе даже представить, что этот кусок торфа превратится в сказочный городской сад!
Здесь уже вырисовывается проект использования пространства в будущем саду. Слегка приподнятая зона позволит вам расположить там шезлонги для максимально комфортного принятия солнечных ванн, релаксации, чтения… и всего, что вы пожелаете!
Конечно же, после схематического макета, нужно составить детальный план проекта. На нем следует расположить с учетом масштабирования все то, что будет в вашем городском саду: зеленые насаждения, мебель, места для отдыха и малые архитектурные формы, если таковые планируются. А, возможно, вы захотите создать небольшую мини-ферму и выращивать что-то вкусненькое для всей семьи?
Если установить в саду роскошную деревянную террасу, то все заиграет по-особенному. С ее высоты очень удобно наслаждаться любимыми растениями, лучами уходящего солнца, хорошей книгой или просто выпивать с друзьями!
Эргономичность и простота садовой мебели позволит в полной мере оценить красоту планировки сада.
Как уже можно было увидеть на предыдущей фотографии, в саду имеется еще одно возвышение, помимо террасы, со столом и более высокими стульями. Его предназначение – семейные обеды с родственниками!
Терраса отделена от столовой зоны роскошным ковром хорошо ухоженного газона. Нельзя не обратить внимание на буйство красочных растений, в которых утопает мебель – деревья, цветы и кустарники сделают ваш отдых на природе более комфортным и приятным.
Большие красные цветочные горшки в форме кубов, разбросанные в саду, предлагают окунуться в атмосферу 70-х годов. И если остальная часть уличной мебели отличается своей простотой, то эти емкости удачно контрастируют с зеленой травой и лаконичными стенами здания.
Обратите внимание, как эффектно смотрятся у стены три стройных туи! Согласитесь, это гораздо привлекательнее, чем множество безликих кустарников или неуклюже вьющихся растений.
Эти хвойные деревья напоминают обрезанные деревья французских садов, так что ваш сад обзаведется соответствующим шармом!
Мы приближаемся к концу статьи и надеемся, что вам понравился дизайн описанного в ней сада. Вдохновившись идеями талантливых архитекторов, попробуйте воссоздать нечто подобное и у себя дома. Не бойтесь экспериментировать и наслаждайтесь каждый новым днем!