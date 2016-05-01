Топ 5 – Лучшие проекты недели

В этом выпуске лучших проектов недели вас ждут потрясающая подборка практичных и комфортных домов, 15 японских коттеджей, необычных как с точки зрения дизайна, так и технической реализации, а также 9 способов сэкономить на строительстве дачного дома.
Мы с удовольствием делимся с вами полезными советами, новыми трендами и разработками в сферах возведения и обустройства коттеджей. Какие темы и проекты вам особенно интересны, а какие не находят должного отклика? Будем рады услышать ваше мнение в комментариях!
Проекты домов, которые не требуют изменений – с отличными планировками, просторными комнатами, современным остеклением и даже… бюджетной основой. Посмотрим на них вместе!Чтобы просмотреть дополнительную информацию по проекту, щелкните на фотографию, а затем перейдите по ссылке справа на страницу автора проекта.
Сегодня перед вами предстанут 15 коттеджей, которые стали самыми популярными на homify Япония. Частная архитектура и дизайн интерьера в Японии сильно отличаются от европейского, но любители традиционного минимализма и азиатского стиля наверняка найдут в нем решение своих проблем.
Этот очаровательный и очень удобный немецкий коттедж имеет современную планировку, выглядит стильно и при этом является очень компактным и бюджетным решением для пригорода – всего лишь 150 кв. метров разместили все для жизни семьи с несколькими детьми.
Архитекторы из студии DANHAUS GMBH являются авторами этого проекта. Они постарались создать на основе немецкого модерна сказочную, будто заснеженную скандинавскую сказку с соответствующими интерьерами. Такой дом наверняка понравится всем любителям стиля скандинавский минимализм и гламурный шик! Давайте же посмотрим на него!
Тур по этому замечательному коттеджу мы начнем с того, что поговорим о мечте о жизни в пригороде вообще. В данном случае проект был создан дизайн-студией ARCHIPELAG, которая полностью поддерживает желание городских жителей организовать свою семейную жизнь ближе к природе – с идеальным газоном и в атмосфере благополучия милого пригорода.
Стартовый коттедж как таковой обозначает небольшой дом, построенный по бюджетным технологиям. Здесь данные условия для постройки были соблюдены, но благодаря современному подходу архитекторов и дизайнеров к своей работе мы видим мульти-функциональные пространства и стильные, эффектные интерьеры.
Еще до начала строительства загородного домика многие задаются вопросом, как можно сэкономить, чтобы в последствии не чувствовать себя скупым, который платит дважды. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как способ экономии во многом зависит от личных предпочтений и целей: например, будет ли дом предназначен для летнего или зимнего проживания. В этой книге идей мы поделимся с вами некоторыми ноу-хау наших специалистов и, надеемся, поможем не выйти за рамки спланированного бюджета.