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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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В этом выпуске лучших проектов недели вас ждут потрясающая подборка практичных и комфортных домов, 15 японских коттеджей, необычных как с точки зрения дизайна, так и технической реализации, а также 9 способов  сэкономить на строительстве дачного дома. 

Мы с удовольствием делимся с вами полезными советами, новыми трендами и разработками в сферах возведения и обустройства коттеджей. Какие темы и проекты вам особенно интересны, а какие не находят должного отклика? Будем рады услышать ваше мнение в комментариях! 

1. 10 практичных и комфортных домов

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проекты домов, которые не требуют изменений – с отличными планировками, просторными комнатами, современным остеклением и даже… бюджетной основой. Посмотрим на них вместе!Чтобы просмотреть дополнительную информацию по проекту, щелкните на фотографию, а затем перейдите по ссылке справа на страницу автора проекта

2. Лучшие проекты японских коттеджей

こがねの家, 株式会社山口工務店 株式会社山口工務店 Дома в стиле модерн
株式会社山口工務店

株式会社山口工務店
株式会社山口工務店
株式会社山口工務店

Сегодня перед вами предстанут 15 коттеджей, которые стали самыми популярными на homify Япония. Частная архитектура и дизайн интерьера в Японии сильно отличаются от европейского, но любители традиционного минимализма и азиатского стиля наверняка найдут в нем решение своих проблем.

3. Идеальный практичный коттедж

Danhaus SCHÖNHAGEN, Danhaus GmbH Danhaus GmbH Дома в стиле модерн
Danhaus GmbH

Danhaus GmbH
Danhaus GmbH
Danhaus GmbH

Этот очаровательный и очень удобный немецкий коттедж имеет современную планировку, выглядит стильно и при этом является очень компактным и бюджетным решением для пригорода – всего лишь 150 кв. метров разместили все для жизни семьи с несколькими детьми.

Архитекторы из студии DANHAUS GMBH являются авторами этого проекта. Они постарались создать на основе немецкого модерна сказочную, будто заснеженную скандинавскую сказку с соответствующими интерьерами. Такой дом наверняка понравится всем любителям стиля скандинавский минимализм и гламурный шик! Давайте же посмотрим на него!

4. Стартовый коттедж для маленькой семьи

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Тур по этому замечательному коттеджу мы начнем с того, что поговорим о мечте о жизни в пригороде вообще. В данном случае проект был создан дизайн-студией ARCHIPELAG, которая полностью поддерживает желание городских жителей организовать свою семейную жизнь ближе к природе – с идеальным газоном и в атмосфере благополучия милого пригорода.

Стартовый коттедж как таковой обозначает небольшой дом, построенный по бюджетным технологиям. Здесь данные условия для постройки были соблюдены, но благодаря современному подходу архитекторов и дизайнеров к своей работе мы видим мульти-функциональные пространства и стильные, эффектные интерьеры.

5. 9 способов сэкономить на постройке дачного дома

01 homify Дома в стиле минимализм
homify

01

homify
homify
homify

Еще до начала строительства загородного домика многие задаются вопросом, как можно сэкономить, чтобы в последствии не чувствовать себя скупым, который платит дважды. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как способ экономии во многом зависит от личных предпочтений и целей: например, будет ли дом предназначен для летнего или зимнего проживания. В этой книге идей мы поделимся с вами некоторыми ноу-хау наших специалистов и, надеемся, поможем не выйти за рамки спланированного бюджета.

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