Топ 5 – Лучшие проекты недели

В этом выпуске лучших проектов недели вас ждут потрясающая подборка практичных и комфортных домов, 15 японских коттеджей, необычных как с точки зрения дизайна, так и технической реализации, а также 9 способов сэкономить на строительстве дачного дома.

Мы с удовольствием делимся с вами полезными советами, новыми трендами и разработками в сферах возведения и обустройства коттеджей. Какие темы и проекты вам особенно интересны, а какие не находят должного отклика? Будем рады услышать ваше мнение в комментариях!