Хотите террасу? Вот как ее нужно планировать!

Важным принципом проектирования загородного частного дома является его гармоничное расположение на территории участка, чтобы он максимально сливался с садом
Достичь этого можно посредством самых разных приемов архитекторов и одним из них считается обустройство террасы. Проект дома с террасой дает возможность сделать зрительно больше дом, который будет плавно переходить в открытое пространство сада. В теплое время года терраса может играть роль гостиной или же столовой на свежем воздухе. Важно перед ее строительством продумать все детали и нюансы, то есть спланировать террасу.
В центральных и северных частях страны терраса обязательно должна быть защищенной от ветра, хорошо освещаться солнцем, особенно в послеобеденное время. В южных регионах, наоборот, ее строят в местах, где на протяжении самого жаркого периода дня есть участки постоянного затенения.
Традиционное место для террасы — это дополнительный вход в дом, который располагается на противоположной главному фасаду стороне. Также ее можно сделать со стороны главного фасада или пристроить к любому из боковых. Важно, чтобы прилегающая к дому терраса была связана с одним или несколькими помещениями. Следует при выборе места представить, будет ли открываться с террасы хороший вид, не испортит ли она внешний вид дома и окружающее пространство.
Размер террасы зависит от ее функционального назначения, габаритов дома и композиционного решения сада. Маленькая площадка на большом участке, как и громоздкая, с большим количеством декоративных элементов на маленьком участке земли, воспринимается немасштабно. Планируя террасу возле дома, на уровне 2 этажа и выше, обязательно стоит учитывать габариты постройки. Если дом большой и просторный, то и терраса должна быть соответствующей.
Размер террасы зависит и от ее назначения. То есть для тихого отдыха вполне хватит площади 3х4 метра, а вот принимать гостей здесь вряд ли удастся. Для комфортного отдыха архитекторы советуют отвести под террасу площадь из расчета примерно 3,5 квадратных метров на человека, а также стоит спланировать различные дополнительные элементы благоустройства.
Наиболее используемая форма террасы, примыкающей к дому, это прямоугольная. Несмотря на то, что ее воспринимают как относительно строгую, она хорошо подходит к очертаниям дома, которые в основном имеют такую же форму. Чтобы она не казалась излишне консервативной, при мощении террасы применяют несколько видов покрытия, дополняют ее различными декоративными элементами или делают ее в несколько уровней. Также примыкающая к дому терраса может быть полукруглой, в форме ромба или трапеции. Интересные дизайнерские решения выходят при создании многоуровневых террас, то есть когда площадку компонуют с ландшафтными лестницами, мостиками и переходами.
Подумайте о том, какую особенность вы хотели бы добавить для вашей террасы. Это может быть кострище, фонтан, барбекю или даже бассейн. Если вы любите садоводство, то рассмотрите возможность использования вертикальных пространств для выращивания растений. Вы можете иметь сад на террасе, даже если он будет маленький.
На строительном рынке есть немалое количество самых разных материалов, которые применяют в качестве покрытия для террасы. Выбирать их нужно в зависимости от внешнего вида дома, рельефа и дизайна территории участка, от климата, а также от имеющегося бюджета.
Если дом сделан в современном стиле, то для мощения лучше использовать керамогранит или цветные бетонные плиты. Для брусчатого дома отлично подойдет деревянный настил. Возле отреставрированного сельского дома прекрасно будет смотреться терраса из булыжника или клинкерного кирпича. Можно применять сочетание различных материалов, например, бетонных плит, булыжника и клинкера. Важно, чтобы поверхность была не только ровной, но и безопасной: она не должна быть скользкой, на ней не должна застаиваться вода после дождя. Чтобы она лучше просыхала и на ней не появлялись лужи, ее делают с уклоном в 2% от дома к краям.
Чтобы защитить площадку от ветра, в северо-западных регионах предусматривают стационарный навес или крышу и боковое ограждение. Крыша для террасы может быть самостоятельным элементом, частью или продолжением одного из скатов крыши дома или же являться специально изготовленной конструкцией, закрепленной на стойках или стенах. В южных регионах, чтобы предотвратить влияние летнего палящего солнца, ставят тенты, маркизы, навесы, переносные зонты, строят перголу. Для защиты террасы от ветра или посторонних глаз применяют такие средства, как парапеты, экраны, трельяжи, балясины, сделанные из дерева, кованого металла, полимербетона, а также зеленые насаждения.
В южных районах желательно делать открытую площадку, ограниченную по внешнему периметру только зелеными насаждениями. Маленькие террасы не нужно огораживать высокими стенами или покрытыми зеленью трельяжными решетками, поскольку все это визуально уменьшает пространство, затрудняет проветривание.