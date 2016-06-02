Хотите террасу? Вот как ее нужно планировать!

В центральных и северных частях страны терраса обязательно должна быть защищенной от ветра, хорошо освещаться солнцем, особенно в послеобеденное время. В южных регионах, наоборот, ее строят в местах, где на протяжении самого жаркого периода дня есть участки постоянного затенения.

Традиционное место для террасы — это дополнительный вход в дом, который располагается на противоположной главному фасаду стороне. Также ее можно сделать со стороны главного фасада или пристроить к любому из боковых. Важно, чтобы прилегающая к дому терраса была связана с одним или несколькими помещениями. Следует при выборе места представить, будет ли открываться с террасы хороший вид, не испортит ли она внешний вид дома и окружающее пространство.