Отличительной чертой постройки домика в польском стиле является использование при постройке натуральных материалов – дерева, камня, текстиля, кожи. Камень используется для оформления камина и стен, дерево – для устройства потолков и пола, облицовки стен. Приветствуется также наличие в оформлении дома кованых элементов. Такие уютные деревенские домики можно назвать классическими, но в то же время не старомодными и современными. Они сочетают в себе уют и изысканность.

Домик в польском стиле – это обычно одно или двухэтажное здание с мансардой. Планировка такого дома позволяет на небольшой площади разместить все необходимые помещения, избегая длинных коридоров. Домик в польском стиле компактный, но вместе с тем предоставляет своим хозяевам большое пространство для жизни. Центральной комнатой в доме является гостиная, почти все проекты домов предполагают наличие двух ванных комнат: на втором этаже возле спальни и на первом этаже возле гостиной. Дом отличается также наличием большой и просторной кухни, которая соединена с кладовой. Польский домик не предполагает наличие бассейна или сауны, встроенный гараж также редко включается в проект.

Домики в польском стили отличаются сложной крышей, которая содержит множество изломов и изгибов. Также польский стиль предусматривает наличие крыльца с навесом и козырьком, которые составляют общую композицию с крышей; террасы, соединенной с крыльцом или расположенной с тыльной стороны дома. Уютный домик в деревне, построенный в польском стиле, предполагает обилие зеленых растений как снаружи, так и внутри дома.

Что касается внутреннего дизайна дома, то основные черты польского опишем на примере конкретного уютного домика в деревне.