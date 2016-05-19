Многие современные люди, устав от сумасшедшей городской жизни, мечтают об уютном домике в деревне, в котором можно будет спокойно отдохнуть от городской суеты и шума.
У тех, кто воплощает свою мечту в жизнь и начинает строить свой уютный домик в деревне, в самом начале возникает вопрос о дизайне и стиле постройки домика. Ведь для того, чтобы домик получился действительно уютным, необходимо достичь гармонии и соответствия внешнего вида и внутреннего убранства. Одним из вариантов оформления уютного домика в деревне является польский стиль. В чем его особенности?
Отличительной чертой постройки домика в польском стиле является использование при постройке натуральных материалов – дерева, камня, текстиля, кожи. Камень используется для оформления камина и стен, дерево – для устройства потолков и пола, облицовки стен. Приветствуется также наличие в оформлении дома кованых элементов. Такие уютные деревенские домики можно назвать классическими, но в то же время не старомодными и современными. Они сочетают в себе уют и изысканность.
Домик в польском стиле – это обычно одно или двухэтажное здание с мансардой. Планировка такого дома позволяет на небольшой площади разместить все необходимые помещения, избегая длинных коридоров. Домик в польском стиле компактный, но вместе с тем предоставляет своим хозяевам большое пространство для жизни. Центральной комнатой в доме является гостиная, почти все проекты домов предполагают наличие двух ванных комнат: на втором этаже возле спальни и на первом этаже возле гостиной. Дом отличается также наличием большой и просторной кухни, которая соединена с кладовой. Польский домик не предполагает наличие бассейна или сауны, встроенный гараж также редко включается в проект.
Домики в польском стили отличаются сложной крышей, которая содержит множество изломов и изгибов. Также польский стиль предусматривает наличие крыльца с навесом и козырьком, которые составляют общую композицию с крышей; террасы, соединенной с крыльцом или расположенной с тыльной стороны дома. Уютный домик в деревне, построенный в польском стиле, предполагает обилие зеленых растений как снаружи, так и внутри дома.
Что касается внутреннего дизайна дома, то основные черты польского опишем на примере конкретного уютного домика в деревне.
Традиционно, большую часть дома занимает гостиная. Дизайнеры рекомендуют оставлять под гостиную как можно больше пространства. Традиционный для польского стиля деревянный пол смотрится изысканно, если сделан из массивных широких досок (доски можно заменить ламинатом, имитирующим дерево). Оконные рамы также изготовлены из дерева.
Для гостиной лучше всего выбрать темный цвет, декорировав его текстилем ярких оттенков. Кроме того необходимо позаботиться об освещении. В освещении должен преобладать теплый желтоватый оттенок. Светильники и люстры желательно задекорировать цветным стеклом или задрапировать тканью и выполнить в сдержанной цветовой гамме. Для создания в гостиной уютной атмосферы используются аксессуары медного цвета и изделия ручной работы – вазы, вязаные салфетки, скатерти и тому подобное.
Что касается мебели, в гостиной достаточно поставить два кожаных дивана и внести нотку современности при помощи продольного пуфика. Атмосферу в гостиной поддержат уютные занавески из натуральных тканей. Также дополнят интерьер открытые полки с безделушками и фотографиями. Завершающим аккордом в создании уютной атмосферы гостиной будет обилие растений как живых, растущих в горшках, так и срезанных цветов, стоящих в вазах.
Столовая в уютном деревенском домике объединена с гостиной, но в отличие от первой комнаты, потолок в гостиной завышен и находится на уровне второго этажа. Эта комната очень светлая, благодаря высоким окнам и хрустальной люстре, расположенной в центре. В соответствии с деревенским стилем, стены столовой покрыты деревянной обшивкой. Деревянной также является расположенная здесь же лестница, ведущая на второй этаж.
Она не кажется массивной и легко вписывается в дизайн комнаты, благодаря отсутствию внешних перил. Законченность композиции гостиной в уютном домике в деревне придает массивная деревянная мебель – стол и стулья.
Вдохновляющая белоснежная кухня в этом уютном деревенском домике сделана таких размеров, которые обеспечивают необходимое пространство для хранения продуктов и приготовления пищи. В отличие от интерьера остального дома, где в отделке преобладает дерево, кухня выполнена в белом цвете. Это зрительно увеличивает пространство. Фасады мебели изготовлены из современного материала и оснащены стильными стальными ручками. Столешница изготовлена из натурального камня. В кухне также находится небольшой белый столик, который выполняет функции места, где можно быстро перекусить.
Кухню в деревенском стиле можно также дополнить различными элементами декора: кухонными рейлингами, связками лука, чеснока, красного перца, различными картинами. Также для декора можно использовать вышитые полотенца, декоративные тарелки, размещенные на видном месте – на стене или в шкафу, глиняные горшки, корзины со свежими овощами и фруктами.
Непременным атрибутом любого дома становится рабочий кабинет – место, где можно уединиться, заняться работой или просто насладиться покоем. В уютном деревенском домике рабочий кабинет оформлен в колониальном стиле, который отличается сочетанием простоты и изысканности. Изысканности кабинету также придает сочетание белой мебели – рабочего стола и встроенного в стену книжного шкафа, с деревянными элементами декора – стенами и полом. Уют рабочему кабинету придают также расположенные в нем аксессуары – глобус и увеличительное стекло.
Спальня – это место, в котором должны сочетаться уют и интимная атмосфера. Данная спальня в доме понравиться тем людям, которые предпочитают комфорт и стабильность и не гонятся за модными тенденциями. Теплота и уют в этой комнате уютного домика в деревне достигается применением древесины для обивки полов, стен и потолка. Для оживления интерьера использован подвесной зеркальный потолок, который создает контраст всему остальному интерьеру. Очарование спальне придаст просторная деревянная или кованая кровать.
В ванной дизайнеры не использовали традиционную древесину, а выбрали более практичную керамическую плитку теплого бежевого цвета. Деревенская тематика подчеркивается мебелью – тумбой и зеркалом в стиле ретро. Смесители цвета золота, плетеная корзина для белья – все это довершает дизайн ванной комнаты.
Мы описали только один из вариантов оформления уютного домика в деревне. Вариантов множество, но если вы хотите выдержать оформление домика в польском стиле, стоит помнить о его основных особенностях:
- Использование натуральных материалов: древесины, камня, кожи, текстиля;
- Использование простой мебели. Приветствуются добротные шкафы и комоды. Мебель должна быть плетенная, кованная или деревянная;
- Отделка невычурная, иногда даже грубоватая;
- В оформлении комнат используются натуральные цвета;
- При оформлении комнат используется много текстиля;
- Присутствие в интерьере множества аксессуаров и вещей ,сделанных вручную.
Если вы стремитесь убежать от городской суеты и шума, то свой уютный домик в деревне лучше оформить в польском стиле, который обеспечит вам покой, уют и душевное спокойствие.