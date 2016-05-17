Дом из контейнеров – экономично, практично и современно

Первые модульные конструкции, в качестве основы которых были использованы грузовые контейнеры, появились в Америке. Создателем такой уникальной постройки стал экспериментатор Адам Калкин, художник и архитектор. Его модульные системы настолько понравились жителям Соединенных Штатов, что их изготовление стало очень популярным и востребованным. Далее мода на дома из контейнеров перекочевала в Европу, и сегодня в России появляются первые строения контейнерного типа.

Альтернатива дорогому жилью! Дом из контейнера обойдется своим владельцам значительно дешевле, чем строительство нового стандартного дома. Такой вариант подойдет для семей, которые мечтают о своем уютном домике, но ограничены в средствах.

Стиль, в котором может быть изначально выполнен дом из контейнера, может выглядеть для многих неприглядно, так как на первый взгляд контейнер – это промышленное сооружение, не несущее в себе никакой архитектурной нагрузки. Внутреннее пространство такого помещения довольно скромное по размерам. При этом ограниченность пространства предполагает небольшое количество людей, которые смогут эксплуатировать это сооружение.

Но применив некоторые уловки и секреты декорирования, можно эту коробку сделать вполне пригодным для жилья местом – 12 метров длины можно обустроить по всем правилам дизайна в современном стиле, с минимальным наполнением мебелью и техникой.