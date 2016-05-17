Дом из контейнеров – экономично, практично и современно

Первые модульные конструкции, в качестве основы которых были использованы грузовые контейнеры, появились в Америке. Создателем такой уникальной постройки стал экспериментатор Адам Калкин, художник и архитектор. Его модульные системы настолько понравились жителям Соединенных Штатов, что их изготовление стало очень популярным и востребованным. Далее мода на дома из контейнеров перекочевала в Европу, и сегодня в России появляются первые строения контейнерного типа.
Альтернатива дорогому жилью! Дом из контейнера обойдется своим владельцам значительно дешевле, чем строительство нового стандартного дома. Такой вариант подойдет для семей, которые мечтают о своем уютном домике, но ограничены в средствах.
Стиль, в котором может быть изначально выполнен дом из контейнера, может выглядеть для многих неприглядно, так как на первый взгляд контейнер – это промышленное сооружение, не несущее в себе никакой архитектурной нагрузки. Внутреннее пространство такого помещения довольно скромное по размерам. При этом ограниченность пространства предполагает небольшое количество людей, которые смогут эксплуатировать это сооружение.
Но применив некоторые уловки и секреты декорирования, можно эту коробку сделать вполне пригодным для жилья местом – 12 метров длины можно обустроить по всем правилам дизайна в современном стиле, с минимальным наполнением мебелью и техникой.
Дом из контейнера можно дополнить террасой. В качестве материала для ее обустройства подойдет оригинальный материал – промышленные деревянные поддоны и европоддоны, которые можно выложить по всей ширине дома. Сегодня это довольно популярный и модный материал. Он нашел свое применение в качестве стильных и модных предметов интерьера – журнальных столиков, различных полок каркасов мягкой и другой мебели. Прочность, невысокая стоимость и возможность выдерживать большие нагрузки делает поддоны из дерева очень привлекательным и оригинальным элементов обустройства современных экодомов.
В качестве накрытия (козырька) над террасой может служить боковая стена контейнера, которую выполняют вертикально подъемной. При этом можно оградить ставшую открытой гостиную стеклянной стеной, или же оставить ее полностью открытой. Преимущества такого способа монтажа дома – возможность создавать любые варианты конструкции.
Как наружное, так и внутреннее убранство дома можно обыграть с применением самых необычных и нестандартных приемов, благодаря чему жилище станет прекрасным, уютным и респектабельным домиком, компактным и аккуратным снаружи, просторным, светлым и жизнерадостным изнутри.
Кроме того, дом, в создании которого основой служит контейнер, может быть расширен и дополнен в ширину и высоту еще несколькими контейнерными конструкциями.
Возможность увеличения пространства за счет обустройства второго этажа – еще одно преимущество дома из контейнера. Это своеобразный тетрис – создание модульной конструкции из двух и более контейнеров, расположенных друг над другом. Удобно и практично пристроить для входа на второй этаж металлическую или деревянную лестницу снаружи дома или изнутри. И вы легко получаете дом своей мечты!
Главное в создании такой конструкции – обеспечить ее максимальную устойчивость за счет применения мощных соединительных элементов и укрепления фундамента.
Если нет возможности или желания построить второй этаж, можно расширять пространство по горизонтали, присоединив к одной из сторон еще один или несколько контейнеров. Вариации установки новых модулей могут быть самыми разнообразными. Обшивку стен снаружи дома можно сделать из сайдинга.
Воздушности и легкости конструкции и внутреннему пространству могут придавать предметы интерьера, которые несут на себе не только эстетическую нагрузку, но и практичны по своей сути. Пример – обустройство места для отдыха в доме из контейнера при помощи гамака. Это простое средство способно превратить дом в чудо и привнести в него свою изюминку. Несколько растений, расположенных у стеклянных стен будут соединять пространство изнутри и снаружи дома, делая его единым, сливающимся с природой, которая дополняет пространство экодома. При этом никто не задумается о том, что дом построен из металлических контейнеров, в которых должны перевозиться грузы. При этом дом из контейнера стоит значительно дешевле. Простые и доступные средства делают такой дом настоящим шедевром современного строительства загородных сооружений.
Переднюю боковую стену дома из контейнеров можно сделать откидной не только вверх, но и вниз. Такая конструкция более безопасна в плане возможного ее обрушения при сильном ветре. Кроме того, откидная стена может служить полом для террасы перед домом. При помощи механической или автоматической системы подъемных механизмов, такую откидную стену можно легко опускать и поднимать.
Если сооружение устанавливается в качестве дачного домика с временным пребыванием, возможность герметичного закрытия дома глухой стеной – идеальный антивандальный вариант.
Чтобы в открытом положении передняя стена дома из контейнера не привлекала насекомых, комаров или мух, сплошное остекление и раздвижная дверная система – идеальный современный вариант практичного жилища. Уединиться от любопытных глаз посторонних людей помогут римские шторы или жалюзи, которые легко опускаются и создают внутри помещения комфортную и уютную обстановку.
Вокруг дома из контейнеров можно высадить декоративные растения, деревья и кусты, которые также будут служить защитой от посторонних взоров и палящего летнего солнца.
Нужно учесть при строительстве дома из контейнера, что это помещение сделано из металлического ящика, который не приспособлен изначально к проживанию в нем людей. Поэтому при планировании всех коммуникаций, ведущих в дом, нужно предусмотреть обустройство системы вентиляции и кондиционирования, чтобы палящее солнце не превратило дом из контейнера в сауну.
Дизайнерское оформление внутреннего пространства такого дома разрабатывается в соответствии с вкусовыми предпочтениями хозяев. Главное, чтобы помещение не захламлялось излишним нагромождением разнотипной мебели – крупногабаритной и тяжелой. Все предметы, наполняющие дом желательно приобретать или создавать самостоятельно в одном стиле, с максимальным приближением к экостлю.
Такие элементы декора помещения, как бамбуковые коврики, настенные панно или облегченные шторы, а также живые растения, установленные на полу, будут органично вписываться в окружающую обстановку дачного участка, приближая декор помещения дома к стилю кантри.
Стены контейнера достаточно тонкие и темные. Чтобы была возможность посещать это помещение или жить в нем зимой, можно утеплить его стены снаружи современными утеплителями. С внутренней стороны темные стены контейнера нужно делать светлыми и яркими, мебель приобретать легкую, более яркую и компактную.
Нужно избегать в доме больших потолочных светильников, так как контейнерный дом сам по себе имеет не высокий потолок.
Дом из контейнера может стать самым неожиданным и самым приемлемым решением для дачи или частного дома. Если учесть все рекомендации и придерживаться основных правил дизайна, проводить время в нем будет приятно всем его жильцам и гостям.