Пледы – стиль и текстура

Пледы предназначены для создания домашнего уюта, а их функциональная особенность – дарить тепло – все же второстепенна. Согласитесь, плед нужной формы и расцветки идеально впишется в любую обстановку – достаточно подобрать гармонирующий оттенок и тип материала. Плед отлично скрасит осенний/зимний вечер вкупе с чашкой горячего какао и печеньем.

Акрил, кашемир, полиэстер, шерсть, хлопок, флис и даже мех – разнообразие текстур и стилей позволяет выбрать подходящий плед и сделать его достойным аксессуаром в любой комнате, от спальни до рабочего кабинета.

Для аллергиков так же существует свой вид пледов – кашемировые, сделанные из пуха горной козы. Акрилово-вискозные и хлопковые считаются наиболее прочными и долговечными. В разнообразии выбора вы всегда можете подобрать приятный к телу материал и даже заказать изготовление пледа нужной расцветки и размера.