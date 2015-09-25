Пледы – стиль и текстура

Пледы предназначены для создания домашнего уюта, а их функциональная особенность – дарить тепло – все же второстепенна. Согласитесь, плед нужной формы и расцветки идеально впишется в любую обстановку – достаточно подобрать гармонирующий оттенок и тип материала. Плед отлично скрасит осенний/зимний вечер вкупе с чашкой горячего какао и печеньем.
Акрил, кашемир, полиэстер, шерсть, хлопок, флис и даже мех – разнообразие текстур и стилей позволяет выбрать подходящий плед и сделать его достойным аксессуаром в любой комнате, от спальни до рабочего кабинета.
Для аллергиков так же существует свой вид пледов – кашемировые, сделанные из пуха горной козы. Акрилово-вискозные и хлопковые считаются наиболее прочными и долговечными. В разнообразии выбора вы всегда можете подобрать приятный к телу материал и даже заказать изготовление пледа нужной расцветки и размера.
Разве вам не хочется остаться в этой уютной мансарде в стиле лофт на целый день с книгой и музыкой? Атмосфера этой комнаты потрясающим образом воздействует даже через экран и располагает к отдыху и релаксации. Плед в этом контексте играет не последнюю роль.
Кашемир считается одним из наиболее дорогих материалов, поэтому плед из подобной ткани автоматически облагораживает пространство комнаты и дополняет общий стиль помещения. Декоративные подушки как нельзя кстати разбросаны на диване: нарочитая небрежность в интерьере предполагает расслабляющую обстановку и помогает настроиться на отдых.
Здесь мы видим гостиную, оформленную в стиле минимализма и наиболее приближенную к классическим вариантам оформления зал. Обратите внимание на традиционную расстановку мебели и размещение освещения. Благодаря нейтральной цветовой расстановке, разноцветный полосатый плед и соответствующие подушки органично смотрятся в подобном контексте.
Плед, вероятно, выполнен из синтетических материалов. Такие пледы подразделяют на несколько видов, в зависимости от типа ткани: акриловые, шенилловые, флисовые и пледы из искусственного меха. Эти виды ткани замечательно воспринимают краску, поэтому они – одни из самых ярких.
Конечно, подобные материалы легко электризуются и здорово притягивают к себе пыль, зато их летняя расцветка будет радовать вас холодными зимними вечерами. Плюс не стоит забывать, что они обеспечивают потрясающую теплоизоляцию.
Роскошь убранства этой гостиной поражает. Широкое пространство, уютный уголок с благородным камином и ультрасовременные люстры под потолком – все это очаровывает и завораживает. Плед в этой обстановке играет действительно второстепенную роль. Максимальное внимание обращает на себя высокое качество и дороговизна материалов: массива дерева, паркет и натуральный камень.
Хлопковый плед универсален: натуральный материал дает сто очков вперед синтетике, а легкость дает ему возможность быть одновременно покрывалом для кровати. Полностью хлопковые пледы довольно быстро истираются и обрастают многочисленными участками с растянутыми нитками. Поэтому для респектабельного интерьера лучше выбирать пледы с добавлением искусственных нитей.
Если вы задумали обустроить комнату отдыха или домашний кинотеатр, обязательно запаситесь удобными подушками и мягкими пледами – это обязательная составная часть подобного пространства. Разумеется, необходимо подумать и о достойном освещении – это вторая часть идеальной комнаты отдыха.
По фото мы можем догадаться, что плед изготовлен, скорее всего, из льна – материала, идеально подходящего для летнего времени. Кроме того, подобный тип ткани отлично сохраняет тепло, при этом обеспечивая теплоизоляцию. Пледы из натуральных тканей делятся на: хлопковые, шерстяные и меховые. Шерстяные идеальны для зимы, хлопковые – для лета и теплой весны.
Обстановка гостиной, представленной на фото, приятно удивляет удачным сочетанием материалов: натуральный камень и дерево создают атмосферу домашнего уюта. Французский серый цвет выступает основным и создает особый сдержанный шик модерновой гостиной.
Небрежно брошенный на диван плед и мягкие шторы, волочащиеся по полу, придают атмосфере комнаты легкость и некоторую расслабленность: никаких ярких расцветок и синтетических материалов. Исключительная легкость и воздушность, неповторимость и уникальность обстановки, сдержанный шик и элегантность.
В этом интерьер гармонично сочетаются белый, серый и яркий желтый цвета. Они навевают нам ассоциации с теплым временем года и словно относят к уютному летнему вечеру или дню. Множество зеленых цветов и виноград идеально дополняют эту картину и помогают вспомнить другие краски и вкусы трех волшебных месяцев.
Обратите внимание, как желтый цвет пледа идеально сочетается с расцветкой кресла и дублирует цвет соседнего предмета мебели. А как кстати смотрятся фотографии в деревянных рамках на этой стене – еще один символ воспоминаний. Кстати, дерево в составе мебели (основание под мягкую мебель, столешницы, рамки и подставки) очень удачно сочетается с желтым цветом пледа и создает еще одну связь вещей в интерьере.
Удобная софа в гостиной выдает простоту настроения ее хозяев, а мягкий плед с длинным ворсом обеспечивает максимум комфорта и уюта. Посмотрите, сколько ярких веселых подушек на этой софе! Так и хочется остаться здесь и заняться творчеством – порисовать, написать рассказ или раскрасить декупажем старую чашку.
По мнению дизайнеров, такой плед самым что ни на есть подходящим образом вписывается в атмосферу рустикальной гостиной: он очень мягкий, удобный и подходящий по расцветке подобному интерьеру.
Шерстяной плед – лучшее дополнение по стилю и текстуре к атмосфере этой комнаты. Заметьте, сколько дерева в этой гостиной! Ламинат на полу самым подходящим образом гармонирует с деревянным оформлением комнаты. Добавьте к этому шторы от потолка до пола в нужной цветовой гамме и получите потрясающую комнату отдыха. Плазма и книги прилагаются!
Кожаная мягкая мебель идеально сочетается с шерстяным пледом – такие материалы лучшим образом дополняют друг друга. В компании такого стильного и теплого пледа вы не замерзнете, даже если за окном будет минус 25 градусов.
Кто сказал, что плед уместен только в интерьере гостиной или комнаты отдыха? В этой спальне мы можем наблюдать как нельзя более уместный плед и по расцветке, и по типу материала, и по фактуре.
Обратите внимание на жизнерадостную расцветку обоев и обилие декоративных подушек – очевидно, здесь живет девушка или подросток. Мягкое освещение прикроватной лампы выгодно осветит не только саму кровать, но и уютный плед, примостившийся в ногах. Что еще нужно для крепкого сна и отдыха в домашней обстановке?